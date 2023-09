Igreja Hillsong não será multada por acampamento de música em meio às restrições da COVID-19

A polícia de NSW descartou multar os organizadores de um acampamento de jovens da Igreja Hillsong que realizou um festival de música em meio às restrições da COVID, com música ao vivo e dança - mas as restrições da pandemia não se aplicam a eventos religiosos e esportivos.





A Hillsong pediu desculpas por "parecer violar" as ordens de saúde ao sediar um evento semelhante a um festival com canto e dança, irritando músicos locais e autoridades estaduais.





Multidões foram filmadas sem máscaras no acampamento de jovens da igreja Hillsong, com centenas de participantes em um acampamento de verão em Newcastle cantando e dançando dentro de uma grande tenda enquanto uma banda se apresentava no palco.

O governador do estado, Dominic Perrottet, disse estar bastante decepcionado com a igreja.





"I echo the frustration and anger that people right across the state has felt. What has got us through the last two years has been the efforts and sacrifices that many have made to keep people safe. That means that many businesses have had to tailor the way that they operate. Now, we made those rules and even if technically, it was within the rules, it certainly wasn’t in the spirit of the rules. Now, I understand that Hillsong are ensuring that that doesn’t occur again. But I was incredibly disappointed."





New South Wales Premier Dominic Perrottet Source: AAP





O acampamento foi realizado dias depois que as mudanças nas ordens estaduais de saúde pública entraram em vigor, proibindo cantar e dançar em festivais de música e forçando o cancelamento de grandes eventos musicais, como o Tamworth Country Music Festival e o Grapevine Gathering no Hunter Valley.





A ordem não se aplica a serviços religiosos, mas abrange instalações recreativas.





A musicista Holly Ranken, conhecida no palco como Jack Rivers, disse à ABC que está furiosa com o ocorrido.