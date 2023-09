Jiu-Jitsu brasileiro na Austrália: 40 mil praticantes e boa oportunidade de negócios

Hoje, o Jiu-Jitsu é uma forma de, não só mostrar a cultura desportiva brasileira na sua melhor expressão, como ainda estabelecer sinergias e criar oportunidades de negócio, e até de conseguir Visto de trabalho para emigrar para cá como “Sensei”.





Com o crescente número de praticantes desta arte marcial que atrai cada vez mais australianos mas também pessoas de todas as idades e origens culturais na Austrália, a facilidade de obtenção do Visto de trabalho directo para investir na modalidade com a abertura de academias novas, ou até de conseguir um sponsor para trabalhar como "sensei" ou instrutor de jiu-jitsu em escolas já estabelecidas é uma consequência natural.





Com 40 mil praticantes de Jiu-Jitsu brasileiro na Austrália, esta modalidade desportiva representa, assim, não só o talento brasileiro para a prática das artes marciais, como mostra ainda o olho para o negócio do povo brasileiro em Down Under.





E as oportunidades de negócio não se esgotam apenas na abertura de cada vez mais academias de jiu-jitsu um pouco por todos os Estados australianos, com maior incidência em Sydney e em Melbourne.





Outros negócios que envolvem, direta e indiretamente, esta modalidade desportiva, tais como a produção de kimonos mais rígidos e mais apropriados ao jiu-jitsu, mas também outros materiais usados no contexto dos treinos e das competições, são oportunidades a serem exploradas quer na criação de marcas novas quer na representação de marcas já conceituadas no Brasil que podem ser trazidas para a Austrália com sucesso.





O impacto positivo da prática do jiu-jitsu em todas as áreas da sua vida





É sabido que, como em todas as artes marciais, o jiu-jitsu desenvolve a disciplina, auto-confiança, foco e o sentido de respeito pela hierarquia de senioridade e conhecimento na prática.





O jiu-jitsu apura ainda o espírito de solidariedade, de entrega pessoal a um objetivo que envolve uma equipa inteira, bem como traz uma espiritualidade inerente à prática que desportos fora das artes marciais nem sempre oferecem.

Durante o treino, a palavra "OSS" significa muito: pode ser uma forma de agradecimento, de cumprimento, de dar força a um companheiro de equipa, de celebrar uma vitória ou acolher uma crítica do "sensei" (mestre ou instrutor).





Por isso, dizemos "OSS" ao jiu-jitsu brasileiro na Austrália que, além de reunir todas as qualidades de uma arte marcial antiga e espalhada pelo mundo, ainda oferece a possibilidade de aplicação para o visto de trabalho como "sensei" profissional na Austrália. A ABCC convidou 40 pessoas para esta grande festa do Jiu-jitsu, mas a sala encheu com muito mais gente, o que prova a popularidade da arte-marcial na Austrália. Source: SBS em Português/Carla Guedes Numa festa que reuniu algumas das maiores individualidades do Jiu-Jitsu brasileiro na Austrália e no mundo, a ABCC fez a festa em Sydney, contando com outras personalidades igualmente importantes da comunidade brasileira e australiana. Chris Ellis, Diretor Geral da Latin Airlines – um dos parceiros principais da ABCC; Cristina Talacko, Presidente da Coalizão para a Conservação e vice-presidente da ABCC; Nelson Freitas, ator brasileiro ex-Rede Globo; Giuseppe Cassin, advogado da ABCC e praticante de jiu-jitsu; Peter de Been, primeiro praticante de jiu-jitsu não-brasileiro a receber uma faixa preta; Paulo Gustavo Guimarães - o “pai” do jiu-jitsu brasileiro na Austrália, que está a fazer um documentário sobre o crescimento desta arte-marcial em Down Under desde os anos 90 até hoje;