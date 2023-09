Mais brasileiros na Austrália, somos 46.720, a maioria vivendo em New South Wales: censo 2021

O mais recente retrato da Austrália mostra um país cada vez mais diverso e cada vez menos religioso.





Mas vamos focar na comunidade da língua portuguesa na Austrália.





O Censo 2021 mostra que a comunidade de falantes da língua portuguesa – brasileiros, portugueses, timorenses e africanos de expressão portuguesa – aumentou de cerca de 43.436 (dados do Censo 2016) para 67.327 (dados do Censo 2021).





Um surpreendente crescimento de 55%. Ou seja isso significa que hoje temos mais 23.891 falantes do português na Austrália do que tínhamos em 2016.





De acordo com o Censo, desses 67,327 falantes do português, 46,720 são brasileiros, 17,050 são portugueses e 9,761 timorenses. A idade dos brasileiros na Austrália, comunidade predominantemente jovem Source: ABS Média de idade dos portugueses um pouco mais alta Source: ABS Mas onde estamos, estado a estado?





Nova Gales do Sul 30,258 falantes da lingua portuguesa

Queensland vem em segundo com 14,958

Victoria em terceiro com 9,214

Austrália Ocidental ou Western Australia com 8,219

Austrália do Sul ou South Australia 2,672

Território da Capital 948

Território do Norte 606

Tasmania 474

Maioria dos falantes da língua portuguesa na Austrália vivem em Nova Gales do Sul. Dos 67,3 mil falantes 46,7 são brasileiros Source: ABS Brasileiros na Austrália: 14,785 cidadãos e 31,806 não cidadãos, 130 não responderam Source: ABS Os 'Millennials (nascidos entre 1981 e 1995) formam a maioria da população na Austrália





Dados do Censo de 2021 indicam que a estrutura de nossa comunidade está mudando significativamente, com baby boomers e millennials como as maiores faixas etárias demográficas na Austrália.





Entre mais de 673 mil pessoas que declararam seu país de nascimento a maior faixa etária está entre 35 e 39 anos (131.468), seguida por 30 a 34 anos (111.454).





Os braisleiros são um pouco mais novos, entre os brasileiros, os de idade entre 30-34 anos de idade, constituem o maior grupo nessa faixa etária na Austrália: 11,330 , em segundo vêm os braisleiros na Austrália que também são millenials 10,234.





A Austrália é agora um país de 25,5 milhões de pessoas, um aumento de mais de dois milhões de pessoas (2.020.896), ou 8,6%, desde o Censo de 2016.





Alguns dados gerais mas também muito curiosos:





- O Censo de 2021 descobriu que quase metade dos australianos tem um pai nascido no exterior (48,2%) e a população, com 27,6% relatando um local de nascimento no exterior.





- A Austrália está se tornando mais multicultural. O país recebeu mais de um milhão de novos residentes do exterior nos últimos cinco anos, a maioria chegou antes do fechamento das fronteiras devido à pandemia do COVID-19 no início de 2020.





- Houve um aumento no número de familias monoparentais, aquelas que têm apenas a mãe ou apenas o pai, ou apenas uma pessoa como provedor da família. O Censo de 2021 registrou mais de um milhão de famílias monoparentais pela primeira vez [1.068.268], das quais quatro em cada cinco dessas famílias tem a mulher, a mãe solo, como principal provedora.





- O maior aumento no país de pessoas que nasceram fora da Austrália foi a Índia, que agora também é o terceiro maior país de nascimento em geral, depois da Austrália e da Inglaterra. China e Nova Zelândia em quatro e quinto lugares respectivamente.





- O mandarim continua sendo o idioma mais falado em casa, sem contar o inglês, mas o punjabi teve o maior aumento no número de falantes desde 2016.





- A forma da religião está mudando: o número de pessoas que relataram não ter religião aumentou de pouco mais de 30% para quase 39%.





- O Censo de 2021 pela primeira vez coletou dados sobre condições de saúde diagnosticadas de longo prazo. Condições de saúde mental, artrite e asma foram as três mais relatadas.