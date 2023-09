Polícia pede a brasileiro foragido na Austrália que se entregue: 'Jhoni, sabemos que está com medo, fale conosco'

Jhoni Fernandes da Silva, de 32 anos, é procurado pela polícia australiana em conexão com uma operação internacional de tráfico de drogas e o incidente que envolveu a morte do mergulhador Bruno Borges.





Conversamos com o detetive Andrea Panozzo, que falou diretamente à SBS em Português na esperança de obter mais informações sobre o caso.





Entenda o caso





Polícia de New South Wales confirma Jhoni Fernandes da Silva, como sendo brasileiro procurado por conexão com tráfico internacional de drogas e o carregamento de 108 quilos de cocaína que chegaram à Austrália em um navio argentino.

Valor dos 54 quilos de cocaína apreendida pela polícia é de AU$20 milhões.

O brasileiro Bruno Borges, 31 anos, morreu afogado ao tentar recuperar a cocaína escondida do casco do navio argentino.

Acompanhe os principais trechos da entrevista abaixo. Para ouvir a conversa, clique no botão play da imagem que abre essa reportagem. A entrevista foi gravada em inglês.





Detetive Andrea, a polícia de NSW emitiu um novo comunicado, em português, pedindo por mais informações sobre Jhoni Fernandes, o que a polícia australiana sabe sobre ele no momento?





Jhoni Fernandes da Silva está na Austrália e de acordo com nossas investigações, em Sydney, e que definitivamente tem contato com seu pai, no Brasil. Sabemos que Jhoni quer voltar para casa.





Estamos preocupados com o bem-estar dele. Qualquer ajuda que a comunidade brasileira puder nos oferecer será muito benvinda.





Johnny tem cerca de 185 cm de altura, de porte atlético. Ele tem a pele escura e acreditamos que tenha barba. Embora também suspeitemos que ele possa ter mudado sua aparência nos últimos tempos considerando que ele está ciente de que queremos falar com ele.





Estamos preocupados que as pessoas com quem Johnny possa estar trabalhando o ajudem a se esconder da polícia, mas além disso, nossa preocupação é com o bem-estar dele. Policiais australianos recuperaram 54 quilos de cocaína perto de onde o corpo do brasileiro Bruno Borges foi encontrado Source: AAP Image/Supplied by NSW Police Os brasileiros Jhoni e Bruno Borges estavam morando na Austrália ou vieram para cá como parte desta operação de tráfico de drogas?





Eles vieram aqui com um propósito, um objetivo específico. Ambos não moravam aqui antes disso.





Estamos cientes de que houve uma cobertura significativa da mídia no Brasil. Estamos cientes de que a família entrou em contato e definitivamente incentivamos familiares e amigos a entrarem em contato conosco para nos ajudar a pedir que Jhoni entre em contato com a polícia ou o Consulado Brasileiro de Sydney se ele se sentir mais confortável em fazer isso.





Se alguém o vir nas ruas, nós encorajamos essa pessoa a entrar em contato com o Crime Stoppers e relatar que viu Jhoni. Se, de fato, Jhoni estiver em contato com alguém em Sydney e se sentir confortável com essa pessoa, incentivamos Jhoni a se aproximar de nós com essa pessoa. Imagens de Câmeras de Circuito Interno foram divulgadas pela polícia australiana. Source: NSW Police Se você pudesse falar diretamente com o Jhoni, o que você diria a ele?





Jhoni, sabemos que você está preocupado. Estamos aqui para ajudá-lo, queremos que você entre em contato conosco e venha falar conosco. Se você precisar de apoio do Consulado ou se precisar de apoio de alguém com quem você esteja, em Sydney ou qualquer outra parte da Austrália, no momento, por favor, apresente-se.





A polícia de NSW também publicou algumas fotos de uma mulher ao lado de Jhoni, vocês também estão procurando por ela e ela é brasileira?





Ela é certamente uma pessoa de interesse, com quem gostaríamos de falar. Não identificamos formalmente essa pessoa e não sabemos se ela está ou não ligada a esta operação.





Chegando ao final desta entrevista, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a operação, é uma grande operação. Sua equipe apreendeu 54 quilos de cocaína avaliados em $20 milhões. Você fez alguma prisão?





Sim, fizemos uma prisão. James "Jimmy" Blee, 62, de Queensland [foi preso quando tentava embarcar em um voo para Cingapura no aeroporto de Cairns] em conexão com esta operação.





O senhor é bastante experiente em investigações de tráfico internacional de drogas. Como desceveria essa operação?





Eu descreveria essa operação como bastante sofisticada, uma operação que envolveu a importação de 108 quilos de cocaína, dos quais 54 quilos apreendemos nesta fase, o roteiro da cocaína parece ter se estendido da Argentina até a região indo-pacífica e na Austrália, certamente tem tentáculos significativos. Posso dizer que os dois mergulhadores eram ambos brasileiros, então você pode ver que é uma operação significativa.





Um deles, Bruno Borges morreu afogado enquanto tentava recurperar a cocaína, vocês têm contato com a família dele?





Sim correto. Entramos em contato com a família do Bruno. O legista está lidando diretamente com a família, e trabalhando para repatriar o corpo para o Brasil.





O corpo dele ainda está em Newcastle?





Acredito que sim. Mas talvez eu precise ser corrigido sobre essa informação, isso precisa ser confirmado com o médico legista.





A morte de Bruno foi bastante chocante para sua família, que através do apoio de amigos, está tentando expatriar o corpo para sua cidade natal São Mateus, no Espírito Santo, Brasil.





A morte de qualquer pessoa é trágica para suas famílias e, principalmente nestas circunstâncias, isso seria particularmente trágico para a família do Bruno.





Estendemos nossas condolências à sua família e esperamos repatriar seu corpo o mais rápido possível e dar conforto à família a esse respeito. Source: NSW Police Você estão em contato com a Polícia Federal Brasileira e/ou a Interpol?





Entramos em contato com várias agências internacionais, incluindo os brasileiros, os argentinos, os indonésios, a Interpol e a Polícia Federal Australiana.





Como você mencionou, a operação envolveu a importação de 108 quilos de cocaína. Você recuperou 54 quilos, cadê o resto?





As investigações continuam para determinar onde estão os 54 quilos restantes de cocaína.





Isso pode ter entrado no mercado australiano, correto?





Sim.





Chegamos ao final de nossa entrevista, há mais alguma coisa que gostaria de acrescentar?





Eu vou reiterar ao Jhoni, “nós realmente gostaríamos que você se apresentasse. Nós realmente nos preocupamos com o seu bem-estar.





Queremos falar com você. Queremos ter certeza de que você está bem e que entre em contato conosco através de um membro da comunidade ou do Consulado Brasileiro ou você pode vir diretamente até nós. Por favor nós te imploramos. James Blee, de Queensland, foi preso quando tentava sair da Austráluia Source: AAP