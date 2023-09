Brasileiro Jhoni Fernandes Silva procurado pela polícia na Austrália por tráfico de cocaína

Jhoni Fernandes da Silva, de 32 anos, é procurado pela polícia australiana por conexão com uma operação iternacional de tráfico de drogas e o incidente que envolveu a morte do mergulhador também brasileiro, Bruno Borges, de 31 anos.





Borges morreu afogado ao tentar recuperar cocaína escondida do casco do navio argentino Areti que aportou em Newcastle.





Resumo da notícia





Polícia de New South Wales confirma Jhoni Fernandes da Silva, como sendo brasileiro procurado por conexão com tráfico internacional de drogas e o carregamento que chegou à Austrália em um navio argentino .

Uma mulher, qua ainda não teve a identidade revelada, também está sendo procurada.

Ambos estariam envolvidos no incidente que resultou na morte do mergulhador Bruno Borges, de 31 anos

Valor da cocaína apreendida pela polícia em Newcastle é de AU$20 milhões.

A operação de carregamento da droga para a Austrália teria dado errado após Bruno não conseguir retirar a cocaína do casco do navio.





Seu corpo foi descoberto nas águas do Porto de Newcastle rodeado de pacotes da droga, embrulhada em plástico. A polícia recuperou 54 quilos de cocaína, avaliada em AU$20milhões.





Bruno, de acordo com a polícia australiana, foi abandonado quando teve problemas com o equipamento de mergulho e deixado para trás ‘para morrer’ por outros membros da quadrilha, que estão foragidos. Source: NSW Police A polícia brasileira confirmou o envolvimento de dois brasileiros, do Espírito Santo, na operação.





"Durante a investigação, foram identificados dois capixabas nessa prática criminosa, um deles era responsável por retirar as drogas do casco do navio quando teve um problema com o seu aparelho de mergulho e veio a óbito,“ disse o delegado da Polícia Federal do Brasil, Victor Batista ao Portal UOL.





Começa busca pelo brasileiro Jhoni Fernandes da Silva





Imagens de câmeras de circuito interno de tevê mostrando um homem e uma mulher entrando em um prédio foram divulgadas pela polícia semana passada.

Segundo os investigadores australianos, o homem e a mulher “poderiam ajudar na investigação do carregamento de drogas que deu errado e resultou na morte de outro homem [o brasileiro, Bruno Borges] no porto de Newcastle em 9 de maio.”





A mulher foi descrita como sendo magra, com cerca de 150-160 cm de altura, pele bronzeada e cabelos loiros ou grisalhos.





Jhoni Fernandes da Silva é descrito pela polícia como tendo cerca de 180 cm de altura, de porte atlético e musculoso, cabeça raspada, olhos castanhos e barba por fazer. Post no Facebook pedindo por ajuda para encontar uma mulher e um homem de aparência sul-americana Source: Facebook/NSW Police



O detetive superintendente Robert Critchlow disse que a dupla pode ter estado em Newcastle entre 1º e 11 de maio, e alertou que o brasileiro é supostamente perigoso.

Qualquer pessoa que ver Jhoni Fernandes da Silva, ou que tenha informações sobre seu paradeiro, é aconselhada a não se aproximar dele, e ligar para a linha de emergência na Austrália, o Triplo Zero (000) imediatamente.

Em entrevista a SBS em Português, Leonardo Rabelo, Chefe de Setor do Consulado do Brasil em Sydney disse que o Consulado não foi informado pela polícia de New South Wales sobre o mandado de busca, mas que sabia pela imprensa brasileira, que havia um segundo brasileiro envolvido que estaria foragido.





Apenas uma prisão foi feita até agora: um operador de veleiros de luxo de Queensland, James "Jimmy" Blee, foi preso por seu suposto papel nessa operação. Blee foi acusado do crime federal de importar uma grande quantidade comercial de cocaína. Policiais australianos recuperaram 54 quilos de cocaína perto de onde o corpo do brasileiro foi encontrado Source: AAP Image/Supplied by NSW Police Consulado de Sydney na Austrália em contato com a família do jovem mergulhador morto





"O Consulado está em contato com a família do mergulhador Bruno Borges e seguindo o protocolo habitual de confirmar a identidade do nacional brasileiro e colocar a família em contato com as autoridades locais, no caso a polícia de Nova Gales do Sul," confirmou Leonardo Rabelo, do Consulado do Brasil em Sydney.





Segundo ele, o corpo do mergulhador continua em Newcastle, mas a polícia teria informado o Consulado de que o corpo estaria passando por autópsia e análise do médico legista.





A Embaixada do Brasil na Austrália também confirmou à SBS em Português que está acompanhando o caso e já conversou, inclusive, com a família. Tanto o Consulado como Embaixada estão em contato para prestar toda assistência consular possível à família.



Bruno Borges Source: Gazeta do Espírito Santo



Pai reage à notícia da morte do filho na Austrália





O pescador Natanael Benedito Martins, pai de Bruno, o mergulhador morto na Austrália, falou ao repórter Vinicius Zagoto, da Gazeta do Espírito Santo, sobre a possível ligação do filho com o mundo do tráfico.





Natanael, de 60 anos, disse que seu filho costumava visitá-los de vez em quando, mas que estava há três ou quatro meses sem ver a família em Barra Nova, no litoral de São Mateus, no Espírito Santo.





O filho dizia sempre que estava trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro e em Vitória, como mergulhador profissional e pintor.





Segundo o pai, Bruno enviou fotos para a mãe, avisando que estava viajando e depois não entrou mais em contato.





“Se a gente soubesse dessa ligação [com o tráfico] ele nunca estaria lá fazendo isso,” disse o pai.





Amigos da família de Bruno iniciaram campanha no Facebook para trazer o corpo de volta para o Brasil. Source: FB/Brasileiros em Sydney