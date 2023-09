Census 2021: De 43.436 passamos a 67.327 falantes do português na Austrália

O relatório Census 2021, da Australian Bureau of Statistics, acabou de sair e são muitas as mudanças profundas que a Austrália sofreu desde 2016, aquando do último Census mais detalhado levado a cabo pela mesma organização.





Comparando o Census 2016 e o relatório que saiu agora, verifica-se que a população de falantes da língua portuguesa aumentou de cerca de 43.436 para 67.327.





As estatísticas de 2016 referiam-se a um total de 27.630 brasileiros a juntar ao total de 15.806 portugueses, excluindo o número residual, mas igualmente importante de outros falantes do português incluindo as comunidades de Timor-Leste, Moçambique e Angola.





Já o número total de falantes da língua portuguesa na Austrália relatados no Census de 2021 inclui todas as comunidades que falam português como primeira língua, em casa e em família.





Isto quer dizer que a nossa comunidade cresceu na Austrália nos últimos anos e que temos, hoje em dia, pelo menos mais 23.891 pessoas falantes do português em Down Under do que tínhamos em 2016.





O Census 2021 indica ainda que destas 67.327 pessoas falantes do português, 59.858 usa a língua portuguesa com proficiência de primeira língua e também domina o inglês razoavelmente.





Já 6.684 desta população tende a usar pouco, ou não usa de todo, outra língua (incluindo o inglês) que não seja o português.





A notar ainda que 788 falantes do português não foram claros no seu uso da língua materna aquando do preenchimento do Census 2021.





Outras informações gerais geradas pelo Census 2021





Os números frescos deste Census mostram que mais da metade de todos os australianos são migrantes de primeira ou segunda geração.





Os resultados do Census de 2021, divulgados na terça-feira pelo Australian Bureau of Statistics (ABS), mostraram que 48,2% dos australianos têm pais nascidos no exterior e 27,6% nasceram fora da Austrália.





Enquanto isso, o número de pessoas que usam um idioma diferente do inglês em casa aumentou em quase 800.000, um total de mais de 5,5 milhões de pessoas.





O ABS disse que os dados mostraram que a Austrália é uma "nação em rápida mudança, crescimento e diversidade cultural".





O Census de 2021 contou 25.422.788 pessoas na Austrália, excluindo visitantes estrangeiros, e fornece informações sobre áreas como diversidade cultural, famílias e lares, e como o país mudou durante a pandemia.





Estamos aqui a falar de mais do dobro do número contado há 50 anos, com o Census de 1971 que cobriu 12.493.001 pessoas. Census 2021: Auch unsere Bevölkerung ist gewachsen Source: SBS News Crescente número de residentes nascidos no exterior





O Censo visa fornecer o panorama das culturas e idiomas que compõem a Austrália, fornecendo dados sobre diversidade cultural, país de nascimento, descendência e idiomas usados ​​em casa.





De 2017 a 2021, mais de um milhão de pessoas (1.020.007) chegaram à Austrália, contribuindo para que a proporção de residentes de primeira ou segunda geração aumente para 51,5%.





Índia é agora o terceiro maior país de nascimento





O maior aumento no país de nascimento para pessoas nascidas fora da Austrália foi a Índia, que ultrapassou a China e a Nova Zelândia para se tornar o terceiro maior país de nascimento, atrás da Austrália e da Inglaterra.





Foi ainda contado no Census 2021 um número adicional de 217.963 pessoas nascidas na Índia. The Census shows Australia has welcomed more than one million people into Australia since 2017. Source: SBS News O segundo maior aumento no país de nascimento foi o Nepal, com mais 67.752 pessoas. De acordo com os dados, a população de residentes australianos nascidos no Nepal mais do que duplicou desde 2016, com um aumento de 123,7%.





Quando se trata de ancestrais, os cinco principais relatados seguiram tendências anteriores, com inglês, australiano, irlandês, escocês e chinês sendo os cinco mais relatados.





Condições de saúde prolongadas foram incluídas pela primeira vez





O Census 2021 também reuniu informações sobre problemas de saúde prolongados, descobrindo que mais de oito milhões de australianos foram diagnosticados como portadores de uma condição crónica.





Das condições mais relatadas, contam-se 2.231.543 de pessoas com problemas de saúde mental, 2.150.396 disseram ter artrite e 2.068.020 afirmaram ter asma.





Há a indicação de que as mulheres são mais propensas a relatar uma condição de saúde prolongada do que os homens. For the first time, the 2021 Census has included information on the number of people who have long-term health conditions. Source: SBS News David Gruen AO, estatístico australiano, disse que as informações ajudariam a fornecer uma ideia mais verdadeira e detalhada da saúde dos australianos:





"Pela primeira vez, temos dados sobre as condições de saúde prolongadas em toda a população", disse ele.





“Estes são dados críticos para informar as decisões de planeamento e prestação de serviços sobre como o tratamento e os cuidados são fornecidos para todos os australianos”.





Populações Aborígenes e Ihéus do Estreito de Torres estão a aumentar





O número de Aborígenes e habitantes das Ilhas do Estreito de Torres está a crescer, com um aumento de 25% desde 2016.





O Census 2021 encontrou 812.728 pessoas (3,2 por cento da população) identificadas como Aborígenes e/ou Ilhéus do Estreito de Torres. Números acima dos 649.200 (2,8% da população) em 2016.





O número de Aborígenes e Ilhéus do Estreito de Torres com 65 anos, ou mais, aumentou para mais de 47.677 em 2021, de 31.000 em 2016 e 21.000 em 2011.





As línguas tradicionais também continuam a ser uma parte importante das famílias Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, com 167 línguas Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres faladas em casa em 2021, entre 78.656 pessoas.





Os grupos de idiomas falados mais amplamente relatados foram Arnhem Land, as línguas e dialetos da área de Daly River, as diversas línguas das Ilhas do Estreito de Torres, as línguas do Western Desert, Yolngu Matha e Arandic.





Cristianismo continua a ser a religião mais popular





Apesar da queda de 8% , o cristianismo continua a ser a religião mais comum na Austrália, com 43,9% das pessoas identificando-se como cristãs. Este número reduziu - 52,1% em 2016 e de 61,1% em 2011.





Enquanto menos pessoas se assumem como cristãos, mais pessoas dizem “não ter religião” - 38,9% da população da Austrália declarou não ter religião no Census de 2021, um aumento de 30,1% em 2016 e 22,3% em 2011.





O hinduísmo cresceu para 2,7% da população, e o islamismo cresceu para 3,2% da população australiana.





“A questão da religião ocupa um lugar especial no Census – é um dos poucos tópicos que esteve em todos os 18 Census da Austrália até hoje, e é a única questão voluntária”, disse Gruen.





“Os dados religiosos do Census mostram uma característica da Austrália que mudou significativamente nas últimas duas décadas”. Christianity remains the most common religion in Australia according to the 2021 Census. Source: SBS News A diversidade linguística continua a crescer





O número de pessoas que usam um idioma diferente do inglês em casa aumentou quase 800.000 desde 2016, para mais de 5,5 milhões de pessoas (5.663.709).





Cerca de 850.000 deste grupo relataram que não falam inglês bem, ou mesmo nada.





O mandarim continua a ser o idioma mais comum, além do inglês, usado em casa, seguido pelo árabe.





Punjabi teve o maior aumento, com mais de 239.000 pessoas usando Punjabi em casa, um aumento de mais de 80% em relação a 2016.





Os dados do Census 2021 reuniram informações sobre mais de 250 ancestrais e 350 idiomas, disse Gruen.





Diminuição de novos migrantes durante a pandemia da COVID-19





Embora a Austrália tenha recebido mais de um milhão de novos migrantes (1.020.007) desde 2017, a maioria deles chegou antes da pandemia da COVID-19.





Dados do Census sobre o ano de chegada na Austrália mostram que mais de 850.000 pessoas chegaram ao longo do período de três anos, entre 2017 e 2019.





Por outro lado, durante os anos de pandemia de 2020 e 2021, o número de chegadas caiu para 165.000 pessoas.





As famílias australianas estão a mudar





Pela primeira vez, o Census identificou mais de um milhão de famílias mono-parentais (1.068.268), das quais quatro em cada cinco desses pais eram do sexo feminino.





O Census de 2021 contabilizou mais de 5,5 milhões de famílias de casais, das quais 53% têm filhos a morar com eles e 47% não.





Em 2016, o Census viu um aumento de quase 140.000 pessoas com mais de 55 anos que cuidam de filhos de outras pessoas para mais de 825.000.





No entanto, em 2021, esse número caiu em 50.000 para menos de 775.000.





Millennials ultrapassam Boomers como maior grupo geracional





Dentro de uma margem muito pequena, o número de Millennials (25-39 anos) alcançou os Baby Boomers (55-74 anos) como o maior grupo geracional da Austrália.





Baby Boomers e Millennials têm mais de 5,4 milhões de pessoas cada, com apenas 5.662 Baby Boomers a mais do que os Millennials contados em 10 de agosto de 2021, a noite do Census.





Nos últimos dez anos, os Millennials aumentaram de 20,4% da população em 2011 para 21,5% em 2021.





Ao mesmo tempo, os Baby Boomers diminuíram de 25,4% em 2011 para 21,5% em 2021. No Census de 1966, quase duas em cada cinco pessoas (38,5%) eram Baby Boomers.





Mais pessoas em casa na noite do Census





O Census de 2021 contou dois milhões de pessoas a mais (2.178.094) em casa na noite do Census, comparativamente com o relatório de 2016.





Com as restrições da COVID-19 em vigor em todo o país na noite do Census, 96% das pessoas contadas estavam em casa em vez de viajar.





Isso significa que mais famílias e domicílios estavam juntos nos dados coletados, o que apresenta uma imagem única dos lares e famílias australianas.





O impacto das restrições e limites da COVID-19 nas viagens para fora da Austrália também pode ser visto, com uma diminuição de mais de 80% no número de visitantes estrangeiros contabilizados no Census, de 315.531 em 2016 para 61.860 em 2021.





Taxa de resposta e multas





O Census de 2021 incluiu dados de 10.852.208 residências durante o auge da pandemia global de COVID-19.





A taxa de resposta por habitação foi de 96,1 por cento, acima dos 95,1 por cento em 2016. Source: SBS News O Census é obrigatório e, de acordo com a Lei do Census e Estatística, se alguém se recusar a participar do Census, o Australian Statistician pode indiciar o preenchimento de um formulário por meio de uma notificação formal por escrito.





Se a pessoa continuar a recusar-se a participar do Census depois de ser indiciado pelo Australian Statistician, pode ser processado e multado em até $222 por dia, e receber uma condenação criminal.





Com base no Census de 2021, 16 questões foram encaminhadas ao Diretor do Ministério Público da Commonwealth para consideração, devido ao facto de algumas pessoas não terem cumprido a regra relativamente ao Aviso de Direção.