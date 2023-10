Lei seca, Terreirão do Samba e escolta: a torcida do Boca Juniors está chegando para a final da Libertadores

No próximo sábado, dia 4 de novembro, Fluminense e Boca Juniors vão disputar a final da Copa Libertadores da América de 2023.





65 mil ingressos foram colocados à venda pela Conmebol, entidade que organiza os torneios sul-americanos. Os torcedores do Fluminense já esgotaram os ingressos. Os fanáticos do Boca Juniors também. A disputa desta semana que passou foi pelos 25 mil bilhetes que podiam ser adquiridos por quem quisesse.





Uma conta, no entanto, não bate: os xeneizes ou bosteiros - como são chamados dos fãs do Boca Juniors - estão se mobilizando para promover uma "invasão argentina" no Rio de Janeiro. A estimativa das autoridades argentinas é a ida de cerca de 100 mil torcedores viajando de ônibus e avião para a Cidade Maravilhosa.





E o Rio já viu algo parecido na Copa do Mundo de 2014, quando as praias da zona sul foram ocupadas por argentinos na Copa do Mundo. Depois, da semifinal em diante, a caravana invadiu a Barra da Tijuca.





Os hotéis esperam lotação total esta semana antes da final. A prefeitura decretou Lei Seca a partir da sexta-feira, dia 3, nos bares ao redor do estádio do Maracanã. A Polícia Rodoviária Federal montou esquema para receber, acompanhar e vigiar os ônibus com os torcedores do Boca. E, a exemplo de nove anos atrás, a Prefeitura do Rio está preparando o Terreirão do Samba, no Sambódromo, para alojar os veículos que vão trazer os torcedores.





Os argentino são benvindos, mas a torcida do Fluminense se prepara para enfrentar os xeneizes no Maracanã.





