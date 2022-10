By Rui Viegas

Pepe não é a única preocupação, nesta altura, devido às lesões entre os potenciais eleitos do seleccionador Fernando Santos para o Qatar.





Neste boletim esportivo semanal também falamos do futebol feminino, e os duros castigos no ciclismo luso, depois do escândalo de doping que envolveu a equipa da W52-FC Porto.





