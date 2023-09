Marco Tulio, o brasileiro que brilhou na A-League 2022/23

A A-League, a liga de futebol da Austrália, chegou ao fim da temporada 2022/23 no último fim de semana. E o resultado foi chocante: o Central Coast Mariners, clube menor que vem de problemas financeiros nos últimos anos, não só foi campeão como o fez de maneira espetacular: goleou o favorito e mais rico Melbourne City por 6 a 1 no CommBank Stadium, em Sydney.





É o segundo título nacional do clube de Gosford, que venceu também em 2013.



Marco Tulio após marcar o golaço contra o Newcastle em dezembro: eleito pelo clube o gol mais bonito na temporada. Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE



E teve gol brasileiro na final - o atacante Matheus Moresche, que passou a temporada se recuperando de contusão, fez o sexto gol que fechou a improvável goleada da final.





Mas um dos maiores destaques da competição foi outro brasileiro, o também atacante Marco Túlio. Conversamos com ele depois dessa conquista.





Revelado pelo Atlético-MG, Túlio chegou ao clube do norte de Nova Gales do Sul em outubro de 2022 depois de um contrato com o Sporting Lisboa e passagens pelo futebol belga e pelo CSA, de Alagoas.





Ao chegar ao Mariners, sua missão era tapar um buraco que não era pequeno - o clube havia acabado de negociar Garang Kuol, promessa do futebol australiano, com uma equipe da Escócia. Com a partida iminente do sudanês do sul naturalizado, a diretoria do Central Coast Mariners trouxe Marco Tulio com alguma expectativa de que ele pudesse corresponder.



Marco Tulio ergue a camisa do amigo Matheus Moresche, que marcou o último gol da goleada do Mariners na final contra o Melbourne City: a dupla brasileira campeã de Central Coast. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE Oito meses, 26 jogos, 10 gols, 5 assistências e um título depois, está claro que Marco Tulio deu certo. Foi eleito o melhor jogador do campeonato no mês de abril, entrou para a seleção da A-League na temporada e também foi autor do gol mais bonito do time na competição, no clássico da Central Coast contra o Newcastle em dezembro.





Nesta conversa com a SBS em português, ele fala sobre a adaptação na Austrália, o título e diz já pensar em ficar para a próxima temporada.