Marcos Valle e Azymuth se apresentam juntos na Austrália na comemoração dos 30 anos do festival de Adelaide

A Austrália vai reunir dois grandes nomes da Música Popular Brasileira em um dos mais tradicionais festivais de música do país.





Marcos Valle e o grupo musical Azymuth vão se apresentar juntos nos palcos do Jardim Botânico de Adelaide durante o festival WOMAdelaide, que será realizado de 11 a 14 de março, além de apresentações separadas agendadas para Melbourne, Brisbane e Sydney. Palco do festival WOMADelaide no Jardim Botânico, em Adelaide. Source: Jack Fenby Marcos Valle e Azymuth trazem aos palcos a consagrada fusão do samba, funk, jazz e bossa nova.

Em entrevista à SBS em Português , Marcos Valle e o baterista do Azymuth, Ivan Conti falaram sobre o show na Austrália.

“A minha expectative para esse festival é a melhor possível. Todas as vezes que eu me apresentei na Austrália eu adorei e o resultado foi maravilhoso. Voltar e participar de um festival que ainda não participei com meus amigos do Azymuth vai, com certeza, ser muito prazeroso”, disse Marcos Valle.

“O que está planejado no show com o Marcos vai ser muito legal. Além das músicas dele, vamos também fazer um medley com as nossas músicas e as do Marcos. Vamos organizar um repertório muito interessante que vai desde as ideias do Azymuth com as ideias dele. Essa fusão será muito interessante”, comentou Ivan Conti.





Além de sucessos clássicos, Marcos Valle e Azymuth vão trazer aos palcos da Austrália novidades no repertório.

“A gente mistura os arranjos. Eu trago ideias. Eles trazem ideias. Eu tocando os teclados junto com o Kiko Continentino. A mistura é muito interessante e de uma energia muito forte. A gente guarda também espaço para improvisações e é sempre muito interessante não só para o público, mas também para a gente no palco”, revelou Marcos Valle.





Marcos Valle e Azymuth





Marcos Valle e Azymuth já possuem uma relação de longa data que se estende até os dias de hoje.

Marcos Valle ficou conhecido na década de 70 após gravar diversas trilhas sonoras de novelas, como o grande sucesso “Selva de Pedra”.

Em 1973, compôs a trilha sonora do documentário “O Fabuloso Fittipaldi” de Roberto Farias, sobre a carreira e vida do automobilista Emerson Fittipaldi, junto com o trio original que deu origem ao grupo Azymuth.

Mais tarde, em 1983, Marcos Valle lançou a música 'Estrelar', que originalmente foi feita para estimular a prática de exercícios físicos, mas logo se tornou um hino aclamado e reconhecido mundialmente.

O nome Azymuth inclusive foi herdado de uma das músicas de Marcos Valle, que cedeu o nome ao grupo como padrinho do trio.





“Eu conheci o Marcos nos 70 em uma gravação. Depois veio nossa maior amizade com o lançamento do álbum do ‘O Fabuloso Fittipaldi’. Eu considero ele nosso padrinho. Inclusive o nome da música ‘Azymuth’ é dele e nós pedimos a autorização do nome para ele. A gente tem uma amizade muito grande a partir desses anos todos que só vai se multiplicando”, disse Ivan Conti.

“A minha relação com o Azymuth vem de muito tempo. O nome ‘Azymuth’ é de uma música que fiz para a abertura de uma novela e depois eu coloquei essa canção em um documentário sobre o Emerson Fittipaldi quando ele foi bi-campeão mundial de Fórmula 1. O trio então me pediu se poderiam usar esse nome e eu com o maior prazer disse que sim e sou padrinho do grupo. É uma relação musical, mas também de muitas amizade”, comentou Marcos Valle.





WOMADelaide





Os organizadores do WOMADelaide anunciaram que o evento retornará ao seu formato tradicional de sete palcos nos arredores pitorescos do Jardim Botânico de Adelaide para a celebração do 30º aniversário, de 11 a 14 de março.

“Desde o primeiro evento como parte do Festival de Adelaide de 1992, o WOMADelaide se transformou em um dos principais festivais ao ar livre de grande escala de música, artes, dança e cultura da Austrália. Temos o prazer de confirmar que o festival deste ano será realizado em seu formato tradicional de vários palcos no Jardim Botânico”, disse o diretor do evento, Ian Scobie.





“Ao longo de três décadas, o WOMADelaide apresentou uma extraordinária gama de experiências culturais ecléticas tanto no palco quanto nos arredores exuberantes do Jardim Botânico. O programa de 2022 reunirá os favoritos do festival, além de artistas que se apresentam conosco pela primeira vez, em uma magnífica celebração de 30 anos.”





O governador da Austrália do Sul, Steven Marshall, disse estar animado em ver o retorno do tão adorado festival WOMADelaide. Governador do estado da Austrália do Sul, Steven Marshall. Source: AAP “O WOMADelaide é um evento icônico do qual todos os sul-australianos se orgulham e que traz inúmeras boas lembranças a pessoas de todas as idades em todo o país. Estou emocionado ao ouvir esta notícia e não tenho dúvidas de que o 30º aniversário do festival no Jardim Botânico será uma ocasião memorável para artistas e para o público presente.”

Além de Marcos Valle e Azymuth, o WOMAdelaide contará com a participação de grandes nomes da música australiana e mundial como a Orquestra Sinfônica de Adelaide, Baker Boy, Paul Kelly, Cedric Burnside, entre outros.

Para mais informações sobre o festival, clique aqui .