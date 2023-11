Zai Pereira: músico brasileiro da Gold Coast lança o forró "Quando der, deu" em parceria entre Brasil e Austrália

Zai Pereira é músico, compositor, e mestre em história da África, Diáspora e Povos Indígenas. Natural de Valença, no estado da Bahia e mora na Gold Coast há 2 anos e meio.





Como músico, é vocalista da banda “Bloco do Zai”, além de fazer apresentações solas, duetos e como artista de rua. O baiano também dá aulas de música para adultos e crianças em Queensland, incluindo violão, teclado, piano, ukulele, percussão e canto. Zai Pereira, músico brasileiro da Gold Coast. Source: Supplied/Lucas Nogaroto O talento de Zai Pereira levou a artista a se reinventar durante a pandemia, quando bares, pubs e restaurantes estavam fechados e festas foram canceladas.





“Foi daí que eu comecei a dar aulas de música para crianças, não só brasileiras, mas também australianas. Eu tenho até um aluno chinês também. Minha esposa começou a fazer bolos. Ela é chefe de cozinha. Nós nos reinventamos no período da pandemia, mas agora já está tudo bem e já voltamos a fazer nossos trabalhos nas festas brasileiras, muito aniversários, bares e pubs”.

O artista está lançando agora a música “Quando der, deu”.





“Eu compus essa música com a minha esposa quando nós fizemos uma viagem para a Sunshine Coast e resolvemos fazer uma música com palavras que a gente usa no nosso cotidiano ‘Quando der, deu, se não der não deu’. E, daí, a melodia acabou se tornando essa música. Foi uma ponte construída online entre Brasil e Austrália. Eu fiz com meu amigo Cacau Oliveira, um grande produtor de Valença”.

A canção foi uma parceria entre Brasil e Austrália e contou com a participação do sanfoneiro de Wesley Safadão.





"Foi uma ponte construída online entre Brasil e Austrália. Eu fiz com meu amigo Cacau Oliveira, um grande produtor de Valença. Ele conseguiu músicos incríveis para fazer a produção da música. O sanfoneiro do Wesley Safadão gravou a sanfona para a gente". Zai Pereira toca ao vivo no Emeralds Lakes Market em Carrara, Queensland. Source: Supplied/Ibis Music Photography Além de músico, Zai Pereira também estuda Povos Indígenas e falou sobre as diferenças entre Brasil e Austrália.





“Comparando com a Austrália, eu penso que a Austrália está em um nível acima em termos de conciliação e oportunidades de políticas públicas principalmente, mas também temos muito o que avançar. Aqui na Gold Coast, a gente vê muitos poucos Aborígenes, penso que estamos muito distantes dos Povos Aborígenes. No Brasil, temos muito o que avançar em políticas públicas e terra”.





Confira abaixo a entrevista, na íntegra, com Zai Pereira:





SBS – Fala para a gente um pouco da trajetória do “Quando der, deu”.





Zai Pereira – Eu compus essa música com a minha esposa quando nós fizemos uma viagem para a Sunshine Coast e resolvemos fazer uma música com palavras que a gente usa no nosso cotidiano “Quando der, deu, se não der não deu”. E, daí, a melodia acabou se tornando essa música. Foi uma ponte construída online entre Brasil e Austrália. Eu fiz com meu amigo Cacau Oliveira, um grande produtor de Valença. Ele conseguiu músicos incríveis para fazer a produção da música. O sanfoneiro do Wesley Safadão gravou a sanfona para a gente. Esse é o primeiro lançamento de muitas outras músicas prontas que eu tenho aqui e irei lançá-las aos poucos. Depois eu quero lançar um outro álbum com outras composições antigas minhas. Eu tenho cerca de 17 composições e essa primeira está tendo uma repercussão muito bacana com o período junino e estamos muito felizes com ela.





SBS – Seu forró já está promovendo festas juninas na Gold Coast, não é mesmo?





Zai Pereira – Exatamente. Essa música era para ter sido lançada no ano passado. Como as festas juninas foram canceladas no ano passado, não deu, daí a gente está lançando esse ano.





SBS – Há uns 2 anos os brasileiros passaram os chineses e o maior grupo de estudantes estrangeiros na Gold Coast é do Brasil. Imagino que dá para perceber andando por aí, não é?





Zai Pereira – Sem dúvida. A gente sempre encontra brasileiros por todo o lado.





SBS – Como foi passar a pandemia aí como músico para você e sua mulher?





Zai Pereira – Há 2 anos nós decidimos vir para cá. Eu era professor de história no Brasil, além de músico, e minha esposa era advogada. Essas eram duas áreas que estavam bastante precárias no Brasil por conta de algumas questões do governo. Nós queríamos aprender inglês e descobrir outras culturas e a Austrália pareceu perfeito para a gente. É um país que fala inglês, que tem um clima similar com o Brasil, um pouco mais quente. Nós já tínhamos uma amiga que estava aqui e ela passou todas as informações para a gente. No período da pandemia ficou um pouco complicado, porque a gente não podia tocar em nenhum lugar. Foi um período que a gente teve que se reinventar também. Foi daí que eu comecei a dar aulas de música para crianças, não só brasileiras, mas também australianas. Eu tenho até um aluno chinês também. Minha esposa começou a fazer bolos. Ela é chefe de cozinha. Nós nos reinventamos no período da pandemia, mas agora já está tudo bem e já voltamos a fazer nossos trabalhos nas festas brasileiras, muito aniversários, bares e pubs.





SBS – Você está com 34 anos, qual foi o tipo de visto que vocês vieram para a Austrália?





Zai Pereira – Viemos com o visto de estudante e o plano é ficar por aqui nesse período e se tudo der certo conseguir a cidadania.





SBS – Como é que você se encontrou músico? Se bem que dizem que todo baiano já nasce músico, não é?





Zai Pereira – A gente não nasce, a gente estreia. A Bahia é famosa por ter essa cultura artística muito forte. Eu canto e toco desde criança. Isso surgiu na minha família. Meu pai canta e toca muito bem. Minha família tem uma veia artística para o lado da fotografia e da música. Eu sempre fiz muito forró com o meu pai. Queria aproveitar também para mandar um abraço bem grande para a minha família no Brasil. Meu pai tocava violão e a gente chegou a comprar um teclado para fazer uma música. Depois ele me colocou para fazer aulas de teclado. Daí eu cansei um pouco do teclado e decidi aprender violão. Na Bahia eu já tinha criado a minha banda que tinha um nome indígena, em homenagem aos povos indígenas que habitavam a cidade de Valença. A gente sempre tocava em festas, bares, pubs e restaurantes e teatros também. No período de 2012 eu fiz uma trilha sonora para uma peça musical, chamada “Órfã do Rei”, que foi uma peça escrita por um escritor angolano, que conta a história de órfãos que eram enviados de Portugal para Angola. Eu fui apresentar essa peça fazendo a trilha sonora ao vivo lá em Angola, em um festival de teatro internacional, só com países de língua portuguesa. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi a minha primeira viagem internacional. Ficamos 3 dias em Luanda. Foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Quando eu voltei, eu comecei a compor músicas para amigos e situações especiais. Eu fui desenvolvendo isso aos poucos e algumas dessas músicas já estão prontas e outras eu ainda tenho que finalizar, mas eu tenho cerca de 18 composições e pretendo lançá-las aos poucos.





SBS – Com as novas tecnologias, você acha que ficou mais fácil de fazer música?





Zai Pereira – Ao mesmo tempo que ficou mais fácil publicar, porque você não precisa mais criar CD’s, por exemplo, o acesso a música está mais fácil. Porém, a competitividade também está maior. Só no Brasil, o pessoal lança 30 mil músicas por dia. Ao mesmo tempo que tem muito aplicativo de música, as rádios também aumentaram seu potencial de divulgação com as rádios online. Acho que a criatividade conta muito nesse momento. Quem domina os meios de comunicação e tecnologia, como Instagram e Facebook, tende a se dar melhor.





SBS – Você é Mestre em História da Arte e Povos Indígenas, o que você poderia dizer da diferença dos Povos Indígenas do Brasil e da Austrália?