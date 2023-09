Mês das atletas portuguesas: umas 'fintaram' no Mundial, outras 'limparam' os Europeus.

A seleção portuguesa feminina de futebol, eliminada na fase de grupos do Mundial de 2023 ao empatar a zero com os Estados Unidos, tem chegada prevista a Lisboa às 12H35 (hora portuguesa) desta quinta-feira.





As Navegadoras acabaram por sair do campeonato com o terceiro lugar do Grupo E, com quatro pontos, ficando a apenas um ponto dos Estados Unidos - equipa bicampeã mundial em título, e a três da Holanda - seleção que na última ronda 'arrasou' o Vietname por 7-0.





A formação do 'mister' Francisco Neto cumpriu um sonho e fez história no futebol feminino português internacional conseguindo os primeiros golos, a primeira vitória, algumas das melhores 'fintas' e, ainda, jogar 'taco a taco' com as duas finalistas da última edição do Mundial, a Holanda e os Estados Unidos. Sendo que, feitas as contas, acabaram por apenas sofrer um golo.



Mas não foi só atrás de uma bola de futebol que as atletas portuguesas correram durante este mês de julho.





Na verdade, enquanto as Navegadoras lutavam com tudo o que tinham no relvado da Nova Zelândia, outras atletas portuguesas, na 'sombra injusta' ocupada pelas modalidades desportivas mais ´tímidas´ do que o futebol, foram verdadeiras heroínas um pouco por toda a Europa.





Mafalda Lopes: a nova campeã europeia de surf é da Costa da Caparica



Mafalda Lopes apanhou as ondas da sua vida (até agora) e sagrou-se campeã europeia no campeonato Eurosurf 2023, que decorreu na praia do Mirante, em Santa Cruz.





Com um nível internacional excelente, Mafalda Lopes disputou a final com três surfistas espanholas 'surfando' a vitória com o score de 11.76 pontos. Umas ondas mais atrás, ficaram Lucia Machado, em 2º lugar; Annette Gonzalez-Etxabarri, em 3º; e Leticia Bilbao, em 4º.





Esta vitória da surfista da Costa de Caparica, juntamente com a prestação incrível do também surfista da Costa da Caparica, Guilherme Ribeiro, foi decisiva na conquista do título de campeã europeia alcançado, assim, pela seleção portuguesa de surf.





As 'Lobinhas' do Sport Club do Porto mostraram 'como é que se faz' no campeonato europeu de rugby de praia



Já tinham conquista o título nacional, na Figueira da Foz.





Mas onde as atletas lusas do Sport Club do Porto acabaram por brilhar mesmo foi no primeiro lugar do pódio do campeonato europeu de rugby de praia, após a estrondosa vitória na final do circuito europeu da modalidade, durante a European Beach Rugby Association Series (Master Final), em Marselha.





Frente às melhores equipas de toda a Europa, as jogadoras do norte de Portugal mostraram a sua ´raça´, conseguindo vencer, na final, contra as craques italianas do Sabbie Mobili, por 8-5.





Clara Pereira, Matilde Ferreira, Francisca Henriques e Leonor Ladeira ‘meteram os patins’ nas adversárias e são, agora, as vice-campeãs europeias de patinagem de velocidade



Também as patinadoras madeirenses do Club Sport Marítimo, Francisca Henriques e Leonor Ladeira, juntamente com as suas colegas da seleção lusa, a ‘alfacinha’, Clara Pereira e a jovem de Estarreja, Matilde Ferreira conquistaram a medalha de prata no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade (3000m estafeta americana), escalão de juvenis, que decorreu em Valence D’Agen, França.





Imparáveis, já ninguém tira o título de vice-campeãs europeias a este grupo de jovens atletas portuguesas.





Um feito histórico: temos a primeira seleção feminina portuguesa de voleibol de sub-22, de sempre, apurada para a fase final do Campeonato da Europa.



A seleção nacional feminina de voleibol de Sub-22 venceu a Ucrânia por 3-2 (parciais de 26-24, 25-18, 21-25, 24-26 e 20-18) garantindo o 1.º lugar na classificação da Pool A de Qualificação para o Campeonato da Europa, no Pavilhão Multiusos de Paredes.





Sem paralelo no historial do voleibol português, estas atletas das quinas ficaram apuradas diretamente para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, a disputar em Itália, em junho e julho de 2024.





Foi um jogo longo de mais de duas horas e meia em campo, que deixou as jovens portuguesas cansadas mas orgulhosas do seu feito inédito: alcançaram o título de primeira seleção feminina dos escalões de formação a estar presente numa fase final de um Europeu.





Ao ganharem às ucranianas, as atletas comandadas pelos irmãos Beatriz e João Santos (respetivamente, treinadora e selecionador nacionais do voleibol das quinas) mudaram a modalidade de voleibol feminino português para sempre.





Para ouvir o podcast deste artigo, clique no 'play' acima, ou procure o perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.