Na Austrália, Lula foi eleito presidente do Brasil com 54% dos votos

Dos 15.390 eleitores aptos a votar no primeiro turno na Austrália, 6785 compareceram às urnas, ou seja 44%.





Os eleitores brasileiros na Austrália foram às seções eleitorais em Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Camberra e escolheram seu candidato para presidente do Brasil.





Confira os resultados urna a urna.





SYDNEY



Em Sydney, o maior colégio eleitoral da Austrália, Lula obteve 1895 dos votos válidos contra 1056 de Bolsonaro, Lula foi eleito em Sydney com 54.47% dos votos válidos contra 30.35% de Bolsonaro. Ao todo a metrópole de Nova Gales do Sul contabilizou 122 votos brancos ou nulos. O maior colégio eleitoral da Austrália conta com 7990 eleitores aptos a votar, mas apenas 3611 compareceram às urnas (45%). Ou seja um índice de abstenção de 55%.



MELBOURNE



O comportamento do eleitor em Sydney foi repetido nos outros quatro locais de votação na Austrália.





Melbourne deu vitória a Lula, que recebeu 701 votos contra 327 de Bolsonaro. Na maior cidade de Victoria, 1131 brasileiros foram às urnas, de um total de 2109 aptos a votar.



BRISBANE



A capital do estado australiano de Queensland conta com 2460 eleitores aptos a votar. Destes, 1310 foram às urnas no domingo. Lula recebeu 722 (ou 55%) dos votos e Jair Bolsonaro, 327 ou (25%).



CAMBERRA



Os eleitores brasileiros aptos a votar na capital da Austrália também elegeram o candidato do PT, Luis Inacio Lula da Silva como presidente. O candidato recebeu 106 votos válidos (42%) e Bolsonaro, 82 (32.9%). O índice de abstenção, assim como no primeiro turno, foi um dos maiores na Austrália, dos 1289 eleitores aptos a votar apenas 249 exerceram o direito ao voto.



PERTH



Os eleitores registrados para votar na capital da Austrália Ocidental votaram em sua maioria para o candidato do PT. Lula recebeu 248 (40%) e Jair Bolsonaro recebeu 220 votos (35 %). Dos 1062 eleitores aptos a votar apenas 616 compareceram às urnas.