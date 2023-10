Neymar fora por até um ano: eis o dilema para Fernando Diniz na seleção

Lesão no ligamento cruzado anterior e também no menisco do joelho esquerdo. O atacante Neymar terá que passar por cirurgia e o tempo de recuperação é de cerca de nove meses a um ano.





Com isso, ele corre o risco de sequer jogar pela seleção brasileira na Copa América de 2024, nos Estados Unidos. Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, deixou o gramado do estádio Centenário (Montevidéu, Uruguai) no final do primeiro tempo de Uruguai e Brasil.





O jogo valeu pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os uruguaios venceram a partida por 2 a 0, terminando uma invencibilidade de 37 jogos e oito anos de eliminatórias. O time celeste acabou com um jejum de 22 anos e 12 partidas sem vencer o Brasil.





Até com Neymar em campo, o trabalho do treinador Fernando Diniz anda com problemas. Na semana passada, a seleção empatou com a Venezuela em 1 a 1.





O comentarista Eugenio Leal fala sobre o peso da ausência de Neymar e o trabalho duro que Diniz terá pela frente, até entregar o cargo para o italiano Carlo Ancelotti.





Para ouvir, clique no 'play' desta página, ou ouça no perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.