No primeiro dia de lockdown em Victoria, autoridades pedem que população se vacine e que o governo federal envie ajuda

No primeiro dia do quarto lockdown adotado no estado de Victoria desde o começo da pandemia, autoridades políticas e de saúde fizeram um apelo para que a população do estado na faixa etária de 40 anos ou mais se vacine contra a Covid-19 o quanto antes.





Nas últimas 24 horas foram realizados mais de 47 mil testes e foram registrados quatro novos casos de Covid-19, elevando o número de infectados por transmissão local para 30. Todos relacionados ao foco infeccioso inicial do norte de Melbourne.





O lockdown, adotado em todo o estado, teve incio à meia-noite dessa quinta-feira, e a princípio deve durar sete dias. Nesse período a população só pode sair de casa por cinco razões: para comprar alimentos e itens essenciais, cuidar de alguém ou ir ao médico, se exercitar por no máximo duas horas por dia, trabalhar ou estudar caso tenha permissão, e dessa vez foi incluída uma quinta razão, que é se vacinar. O uso de máscara é obrigatório em locais fechados e também ao ar livre. 承傳問題,遠遠及不上突如其來的疫情 Source: AAP Duante o anúncio do lockdown feito pelo governador de Victoria em exercício, James Merlino, nessa quinta-feira, ele divulgou que a vacinação passa a contemplar uma fatia maior da população do estado. Pessoas com 40 a 49 anos já podem a tomar a vacina da Pfizer.





O ministro da saúde de Victoria, Martin Foley, explicou que quem vai tomar a vacina da Pfizer deve agendar o atendimento, mas que quem tem mais de 50 anos e vai tomar a AstraZeneca pode ir direto até os centros que oferecem a vacina. Para estimular a população acima de 50 anos a tomar a vacina da AstraZeneca, Martin Foley ressaltou que ele mesmo e vários amigos e familiares tomaram essa vacina: "You will be able to book if you're in that category by calling the coronavirus hotline, or if you are - if you wish to, and you're over 50, you can continue to walk up to any of the centres and get the AstraZeneca vaccine like I and many of my friends and family have. But the bookings for the Pfizer vaccine, they are essential".





O anúncio do agendamento da vacina da Pfizer para pessoas de 40 a 49 anos gerou pane no sistema da linha telefônica do departamento de saúde do estado, voltada para agendamentos relacionados à Covid-19. Nos primeiros 15 minutos foram recebidas 77 mil ligações. O governo entao pediu à Telstra, empresa de telfeonia, que dobrasse a capacidade de atendimento, o que normalizou o serviço.





Mesmo assim, as filas nos locais de vacinação aumentaram muito e o tempo de espera para aqueles que não agendaram atendimento chegou a até quatro horas nessa sexta-feira. Nas últimas 24 horas foram aplicadas mais de 17 mil doses de vacina na população de Victoria. Fila para vacinação em Melbourne. Source: AAP O Primeiro Ministro da Austrália, Scott Morrison, estimulou que moradores do estado de Victoria se vacinem: "There are ample vaccines for those who will come forward and receive those vaccines in Victoria, and our simple message to you, into them, is please come and do that, the restrictions allow Victorians to go forward and get those vaccinations."





James Merlino, governador em exercicio do estado de Victoria, disse estar contando com o estímulo do governo federal também comrelação à assistência ao trabalho que tem sido feito no estado para conter o surto da Covid-19.





Ele fez um pedido oficial ao governo federal para disponibilizar mais 160 membros da Força de Defesa da Austrália para ajudar no combate ao surto de Covid-19 em Victoria, indo de porta em porta para acompanhar as pessoas infectadas e aqueles que tiveram contato com essas pessoas: "The request will be for around 160 ADF staff for at least the next fortnight to assist our authorised offices in doorknocking. Doorknocking positive cases, doorknocking primary close contacts, if we have those additional ADF staff pairing up with authorised officers we are effectively doubling our capacity to do that really important work over the next few weeks."





Nesa sexta-feira, o Chefe do Departamento de Testes e Ratreamento de Contatos dos Infectados do estado de Victoria, Jeroen Weimar, chamou a atenção para o aumento da lista de locais visitados pelas pessoas que testaram positivo até agora, dos dias 21 a 23 de maio.





Ele destacou os seguintes estabelecimentos comercias: Sporting Globe em Mordialloc, Three Monkeys e Somewhere Bar, em Prahran, Palace Hotel em South Melbourne, The Local, em Port Melbourne e alguns outros locais em que as pessoaspodem ter se exposto ao vírus.





Jeroen Weimar disse que a população deve continuar de olho na lista de locais, atualizada a todo momento, e que devem avisar às autoridades se estiveram nesses locais nos dias e horários divulgados mas não fizeram check-in através do sistema de QR code: "We would ask people to keep checking for but I will focus over the next day or two is going to be on identifying any additional people that are ignoring the current QR code systems and if you are at those locations and did not checked in, we need you to come forward to make sure that we can get you tested and isolated."





Nesse momento, cerca de 15 mil pessoas, contatos de primeiro e segundo graus dos infectados, estão em isolamento.

Já as Associações de empresas e empregadores da Austrália estimam que o prejuízo do setor com esses sete dias de lockdown pode chegar a até A$2.5 bilhões. A Small Business Australia estima um custo de A$1 bilhão, enquanto a Associação Nacional de Empregadores A-i Group calculaa uma perda de A$2.5 bilhões que deixarão de ser gastos pelos consumidores. O Grattan Institute estima uma perda de A$900 milhões.





James Merlino disse que o governo do estado vai oferecer um auxílio financeiro ao setor, e que os detalhes vão ser divulgados nos próximos dias. Segundo o governador em exercício, eles estão cientes do impacto que o lockdown pode gerar nos negócios, nas famílias, nas crianças e na comunidade como um todo: "We will be providing support, a package for businesses and we will be releasing that in the coming days. We're doing work right at this moment. We understand absolutely that a circuit breaker lockdown has an impact, has an impact on families, on children, on businesses, on the broader community. We also understand that it's quite tough at the moment. There's no JobKeeper anymore. The treasurer Tim Pallas is engaging with Josh Frydenberg on a federal level. We're working on our business package and I'll have more to say in coming days."





Devido ao surto em Victoria, os estados e territórios suspenderam temporariamente a entrada de pessoas que queiram ir de Victoria para esses locais. As fronteiras de Queensland, Austrália do Sul (South Australia), Austrália Ocidental (WA) e Tasmânia, estão fechadas para moradores do estado de Victoria. A exceção é para quem está voltando pra casa, que deve passar por quarentena, e para trabalhadores de setores essenciais. Quem vai de Victoria para Nova Gales do Sul (New South Wales(, deve seguir as regras de Lockdown, e quem mora na região metropolitana de Melbourne ou em Bendigo não tem permissão de entrar no Território do Norte.

Em pronunciamento feito nessa sexta-feira, o Ministro da Saúde da Austrália, Greg Hunt, disse que apesar dos números crescentes de infectados e pessoas em isolamento no estado de Victoria, ele acredita que ese surto seja bem diferente do que aconteceu no ano passado, que está otimista e que o governo federal vai ajudar no que for preciso: "There is however, real hope with the results overnight. The level of testing. The level of contact tracing and the fact that the case numbers were limited. This is a very different outbreak than a year ago. Nevertheless we have to watch and we have to do all that we can to assist."





A lista atualizada de locais por onde passaram os infectados pode ser acessada nesse site do Departamento de Saúde do governo de Victoria.





Se você está no estado de Victoria e quer agendar teste ou vacina, ligue para 1800 675 398 .