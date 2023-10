Quer trabalhar? 100 mil postos de trabalho sobrando na Austrália

Donos de restaurantes e líderes do setor querem que trabalhadores estrangeiros vacinados obtenham vistos rápidos para ocupar estas vagas.

Há 46.000 vagas anunciadas oficialmente mas o setor acredita que o número de vagas é muito maior, ao redor de 100.000.





O CEO da 'Restaurant and Catering Australia', Wes Lambert, disse que os membros da organização estão enfrentando escassez extrema de funcionários, após estudantes estrangeiros e outros trabalhadores terem deixado a Austrália por causa da Covid-19:





"Our members tell us there are up to 100,000 unfilled positions in the hospitality industry across the country, the worst it has ever been in the history of Australia.





While there are 600,000 less people in Australia as though it was pre COVID, about 227,000 of those individuals actually had the right to work."





O governo federal recentemente liberou o número de horas que estudantes estrangeiros podem trabalhar no setor de bares, hoteis e similares - antes havia um limite de 20 horas semanais - mas muitos dizem que muito mais precisa ser feito.

Wes Lambert disse que enviou um pedido ao ministro federal da imigração, Alex Hawke, para um visto especial de trabalho, de recuperação da pandemia, que permitiria que trabalhadores especializados vacinados contra Covid-19 pudessem voltar à Austrália, bem antes das fronteiras abrirem para turistas: