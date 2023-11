Austrália anuncia novos incentivos de visto para estudantes internacionais

A partir de 2021, os portadores de visto temporário de graduação (TGV) pós-estudo (Subclasse 485) que adquiriram seus diplomas de uma instituição educacional regional e viveram na Austrália regional durante a duração do primeiro visto de graduação pós-estudo serão elegíveis para um segundo visto temporário de pós-estudo.

Em um comunicado à SBS , um porta-voz do Departamento de Assuntos Internos disse que o incentivo fornecerá o apoio necessário para universidades e comunidades em áreas regionais, atualmente sofrendo com a pressão financeira e a perda massiva de empregos por conta da pandemia do COVID-19.





"Para fornecer um incentivo adicional para os estudantes internacionais estudarem na Austrália regional, os acordos de visto de pós-estudo serão estendidos para graduados internacionais que se formaram em uma instituição educacional regional e viveram em uma área regional em seu primeiro visto de graduação pós-estudo", informou o Departamento de Assuntos Internos. Antes da pandemia o Brasil chegou a ser o quarto país - fora da Ásia - que mais mandava estudantes internacionais para a Austrália Source: LF/SBSPortuguese O prazo de concessão de um segundo visto pós-estudo será determinado com base no local onde o aluno estudou e onde residiu no primeiro visto depois de graduado, conforme as seguintes categorias:





Os estudantes internacionais que estudaram e viveram na Categoria 2 serão elegíveis para um ano adicional com um segundo visto de graduação pós-estudo.





Os graduados internacionais que estudaram e viveram na Categoria 3 terão direito a mais 2 anos com um segundo visto de graduação temporário.





De acordo com as informações fornecidas pelo Departamento, a Categoria 2 inclui as seguintes cidades principais e áreas regionais: Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Camberra, Newcastle / Lake Macquarie, Wollongong / Illawarra, Grande Geelong e Hobart.





A categoria 3 inclui centros regionais e outras áreas regionais.





De acordo com uma pesquisa realizada pela Deakin University no ano passado, o visto de trabalho pós-estudo que permite que estudantes internacionais graduados permaneçam e trabalhem no país temporariamente surgiu como um fator chave para atrair estudantes estrangeiros para a Austrália. Source: AAP O agente de imigração baseado em Melbourne, Ranbir Singh, disse que é uma ótima notícia para os estudantes internacionais que se formaram e viveram em áreas regionais.





“Com a imigração qualificada estando extremamente competitiva no momento, um ou dois anos extras darão aos estudantes bastante tempo e oportunidade de acumular mais pontos para garantir um convite de visto permanente no futuro. Também ajudará a atrair futuros estudantes para escolher a Austrália regional como destino de estudo, especialmente em um momento em que muitos estão olhando para outros países como Canadá e Reino Unido, já que as fronteiras da Austrália permanecem fechadas", disse ele.





Embora seja claro que o incentivo terá como alvo os estudantes e graduados internacionais novos e existentes, há muitas coisas que exigem maior clareza, como destaca Singh. "Existem algumas coisas que precisam ser mais claras. No momento, não está claro se os estudantes internacionais que se formaram em universidades localizadas na Categoria 1 e posteriormente se mudaram para áreas regionais na Categoria 2 ou 3 para prosseguir com seus estudos seriam elegíveis para uma extensão de acordo com esses incentivos ou não".





Ele acrescentou que se espera que os graduados na Austrália regional que estão presos no exterior não sejam afetados negativamente e ainda sejam elegíveis para um segundo visto de pós-estudo, apesar de estarem presos no exterior devido a circunstâncias além de seu controle.





Vale destacar que não há alterações nos vistos de estudante.





Esta opção está disponível como uma iniciativa para estudantes internacionais estudarem e morarem na Austrália regional.





No início de setembro, o governo federal fez emendas significativas nos Regulamentos de Migração, permitindo que os candidatos apresentassem e recebessem o visto 485 pós-estudo enquanto estejam no exterior, para limitar o impacto da pandemia sobre os detentores de vistos retidos fora do país.





Isenção de responsabilidade: este conteúdo é apenas para fins de informação geral e não deve ser usado como um substituto de consulta com profissionais qualificados.