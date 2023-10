Restrições da Covid-19 em Sydney são estendidas até 17 de maio, apesar de ter apenas 2 casos de transmissão local

Apesar de ter apenas dois casos de Covid, as restrições na Grande Sydney, que deveriam acabar neste domingo, foram estendidas até o dia 17 de maio.

As autoridades do estado de NSW/Nova Gales do Sul estão praticamente implorando a todos que sigam as restrições hoje, dia das Mães, e nos próximos dias, enquanto tentam achar o elo perdido, a pessoa infectada, entre um viajante dos Estados Unidos, em quarentena em Sydney, e um senhor de 50 e poucos anos, dos bairros a leste de Sydney, os Eastern Suburbs.





Ele foi infectado e depois a sua mulher também - os dois únicos casos no momento de transmissão local da Covid-19 em Sydney/NSW.





É obrigatório o uso de máscaras no transporte público e locais fechados como teatros, locais de apostas, hospitais e lares de idosos. Compradores não precisam mais usar máscaras nas lojas, mas os funcionários, sim.





Deve-se respeitar o distanciamento social em locais públicos.





Festas em casa tem o limite de 20 pessoas.





Não é permitido cantar e dançar em ambientes fechados - somente em casamentos, com o limite de 20 convidados.





O secretário estadual de Serviços ao Consumidor, Victor Dominello, disse que os negócios são a segunda linha de defesa do governo na luta contra o coronavírus, ao fazer com que seu clientes, ao entrarem nas lojas ou nos restaurantes, se registrem com o código Q-R, nos seus telefones:





"A warning bell for businesses: you are our second line of defence. If you let people into your venue you're exposing yourself to risk without a QR code and the community to risk."