Primeiro voo da Índia repatriando australianos chega a Darwin com metade dos passageiros previstos

Ao redor de 80 australianos que voltaram ontem da Índia começaram o seu segundo dia em quarentena em Howard Springs, no Território do Norte, onde deverão ficar por duas semanas.

Metade dos australianos, mais de 70 pessoas, que deveriam ter voltado da Índia acabaram ficando para trás, em Nova Delhi, por 40 deles estarem infectados com Covid-19 ou, o caso de outros 30, por serem considerados contatos próximos.





Mas neste domingo de manhã chegou a notícia de que três destas pessoas tiveram resultado negativo de Covid.





Acredita-se que o laboratório usado para testar os passageiros teve as suas credenciais suspensas pelo Agência de Laboratórios da Índia, em abril.

Para Kumar Daksh, que chegou ontem a Darwin, o governo deve aumentar o número de voos de repatriamento de australianos:





"The Morrison Government really needs to increase the repatriation flights, the evacuation flights and need to increase the quarantine facility as well so that people can get home as soon as possible."