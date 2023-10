Seu pai morreu de Covid na Índia: "abandonado pelo governo australiano, que ignorou o seu pedido de voltar para casa"

Kamal Singh, amigo deste residente permanente na Austrália, de 59 anos, que morreu de Covid-19 em um hospital particular em Nova Delhi, na Índia, disse acreditar que ele poderia ter sido salvo se tivesse tido a permissão de voltar para a Austrália, para tratamento médico.





Este amigo disse que dinheiro não era problema para esta família, que pagou 7.000 dólares por oxigênio, na Índia, para tratamento,e que poderia pagar a viagem em jato particular para voltar à Austrália:





I"'m feeling very sad and very devastating to hear my friend has passed away. It is very heartbreaking, he was very healthy and well. They could afford to get a private jet and get back to Australia. The money was not the problem for these guys."





Este homem estava entre os mais de 9.000 australianos e residentes permanentes registrados na Índia e que não conseguem voltar à Austrália por causa da proibição do governo para quem venha da Índia.





A filha deste homem disse que ele foi abandonado pelo governo australiano, que ignorou o seu pedido de voltar para casa.





Ela disse à SBS que os seus pais foram à Índia no final do ano passado e que não conseguiram voos para voltar.

Penny Wong, porta-voz da oposição para a política externa, criticou o governo de Scott Morrison por não ter um sistema efetivo de quarentena para os australianos que voltam ao país:





"The only way you keep Australians safe, both here and overseas, is to have a quarantine system that is fit for purpose. Scott Morrison has refused to put one in place and, as a consequence of that, people are stranded.





We said a year ago that their situation will become more perilous and that is precisely what has occurred in India. So I would say to the Prime Minister, how about instead of having a plan for a press conference, why don't you have a plan to get Australians home safely?", disse ela.





A Índia tem 4 novos casos de covid por segundo e duas mortes por minuto, de acordo com a UNICEF.





O governo anunciou que a proibição de viagens da Índia acaba neste sábado, dia 15 de maio - pelo menos 6 voos já estão confirmados da Índia para a Austrália até o final deste mês.