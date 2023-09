'Nossos corpos não nos definem': Jakob iniciou transição de gênero na Austrália aos 12 anos

Reportagem de Felippe Canale





'Traduzindo a Transição' é o novo podcast bilíngue da SBS em Português, no qual falantes da língua portuguesa compartilham suas histórias em relação à transição de gênero na Austrália. Os episódios são apresentados em português e em inglês.





Neste episódio você vai conhecer a história do Jakob, de 17 anos, que iniciou seu processo de transição de gênero aos 12, com o apoio da família.





“ Há dois anos minha mãe deu entrevista à SBS em Português falando sobre a minha transição de gênero. Agora eu conto essa história com as minhas próprias palavras,” diz.

Leia abaixo alguns dos principais trechos da entrevista com o Jakob.





Início da transição aos 12 anos





"Começou como questão de sexualidade, e não de gênero. Reparei que eu era atraído por mulheres e pensei que me identificar como lésbica ia resolver meu sentimento de não ser contente comigo mesmo."





"Decidi pesquisar pois fiquei curioso com o termo ‘trans’. Descobri que era assim mesmo que eu me sentia, só nunca tive a sabedoria nem o vocabulário para expressar o sentimento. Agora me identifico como homem desde 2017."

Jakob diz que se identifica como homem desde 2017, quando deu início ao processo de transição de gênero, aos 12 anos de idade. Source: Jakob Diálogo com a mãe e a família





"Foi um dia como qualquer outro que eu tive coragem naquele momento, entrei no quarto da minha mãe e disse para ela: 'eu quero ser homem, sinto que estou no corpo errado'.





Acho que ela ficou confusa e com raiva num primeiro momento porque ela não sabia nada desse assunto e eu nunca tinha mencionado nada sobre isso antes. Acho que foi uma informação bem pesada que veio do nada pra ela. Depois do choque inicial, nós conversamos e ela começou a querer entender, mesmo com o medo de não saber o que isso queria dizer."

"Minha família sempre me aceitou e logo passou a me chamar de Jakob. Acho que estão confortáveis por eu estar feliz com quem eu sou. Eu achava que estava sendo julgado pela minha família por não ser do jeito que eles me viam. Agora que estou na minha transição há quase 5 anos, sou bem confiante sobre quem eu sou, e acho que minha família vê isso e fica feliz por mim." Jakob com seus avós. Source: Jakob Apoio na escola





"Depois que contei pra minha mãe, nós marcamos uma reunião com o diretor da escola e daí mudaram meu nome na chamada de turma e me deram permissão para usar o uniforme masculino. Foi tudo muito rápido e eles não me questionaram nem duvidaram da minha escolha. Me apoiaram 100%."





Processo de transição





"Como eu tinha apenas 12 anos, quando iniciei minha transição, não pude começar imediatamente a tomar testosterona. Primeiro tomei um bloqueador de hormônio por dois anos, que fez o meu corpo parar de produzir estrogênio. Com 15 anos passei a tomar uma dose de testosterona a cada três semanas. Como meu corpo não produz naturalmente altos níveis de testosterona, tenho que tomar a vida inteira. Se eu parar de tomar, meu corpo volta a produzir estrogênio. Para quem não, estrogênio é o hormônio feminino e testosterona é o hormônio masculino."





"Pessoalmente, quero passar por todas as fases de transição, inclusive cirurgias. Mas esse não é o caso de todas as pessoas trans. Alguns tomam só hormônio, outros só fazem cirurgia, e há quem só troque o nome e os pronomes. Não é questão de 'conseguir' parecer homem ou 'conseguir' ser mulher, é questão de estar confortável e feliz consigo mesmo. O objetivo não é me transformar em nada, pois sempre fui como eu sou, só estou tentando fazer com que quem eu sou por fora combine com quem eu sou por dentro."

Ser trans no Brasil e na Austrália





"Eu só morei no Brasil por dois anos e foi antes da minha transição, então nunca tive experiências pessoais sobre como é ser trans lá. Mas pelo o que leio e pesquiso na internet, sei que seria muito mais difícil trocar o meu nome em documentos e conseguir acesso a hormônios e cirurgias, que são coisas que eu posso conseguir com facilidade aqui na Austrália."





Jornada e ensinamentos





"Estou aprendendo que gênero é só uma perspectiva, então isso me dá a liberdade de não ter que satisfazer a definição das outras pessoas, pois sei quem eu sou e estou satisfeito. Também presto mais atenção a comportamentos machistas. Tenho mais compaixão e empatia com o gênero feminino pois já passei por experiências do outro lado."

"A discriminação contra mulheres trans, por exemplo, é muito mais comum do que contra homens trans. A sociedade misógina não consegue entender por que um ‘homem’ – uma pessoa de poder e alta importância dentro da sociedade, iria querer se colocar numa posição de suposta desvantagem na hierarquia social como uma mulher. Eu acredito que essa mentalidade machista acaba impedindo que a gente evolua e pare de seguir essas definições e estereótipos que já não condizem com a atual sociedade."





Importância de se educar sobre sexualidade e diversidade de gênero





"Eu acho muito importante ter conversas sobre diversidade de gênero na escola e em casa, pois o assunto precisa ser naturalizado. Precisamos ensinar às crianças desde pequenas que nosso corpo não nos define e que existem infinitas possibilidades de quem você pode se tornar."





Espero que a minha história possa inspirar outros adolescentes e suas famílias aqui na Austrália





Para Jakob, o importante é se informar e se comunicar com outras pessoas, não se fechar. "Fale com alguém que você confia, faça pesquisas, considere diversas identidades. Esqueça o papel de mulher, esqueça o papel de homem, esqueça as definições que não te deixam explorar. Faça o que te deixa confortável e feliz. Espero que a minha história possa inspirar outros adolescentes e suas famílias aqui na Australia."





'Traduzindo a Transição' é uma série em três episódios da SBS em Português disponível em português e em inglês.





Para ouvir o podcast completo deste episódio em português é só clicar no botão play da imagem que abre este artigo.





Para ouvir em inglês, clique aqui .





Você também pode assistir ao vídeo com a história do Jakob:

