Notícias da Austrália e do Mundo | 10 de novembro de 2021 | SBS Portuguese

O Chefe dos debates sobre o clima das Nações Unidas disse que ainda há um progresso significatuvo a ser feito para limitar o aumento da temperatura global a 1.5 grau Celsius.







O inglês Alok Sharma disse que os oficiais da COP26 vão publicar em breve o primeiro esboço reunindo os compromissos de mais de 190 países.

O presidente da COP-26 disse que o mundo precisa ter confiança de que as promessas feitas no evento serão cumpridas.







O Rastreador de Ação Climática mostra que todos os compromissos feitos até agora pelos países para acabar com os gases de efeito estufa té 2030 vão permitir que a temperatura da Terra aumente 2.4 graus Celsius a partir dos níveis pré-industriais até 2100.















O governo federal está lançando um fundo de tecnologia de A$1 bilhão para que as empresas australianas desenvolvam soluções para baixas emissões.







A Corporação de Financiamento de Energia Limpa, CEFC, vai oferecer A$500 milhões extras de apoio a start ups de pequena escala com legislação antes das próximas eleições.







A CEFC é a maior instituição governamental do mundo que investe no financiamento de energia limpa. Políticos estão tentando mudar a lei para incluir a captura e armazenamento de carbono.

Em um discurso na Câmara do Comércio e da Indústria de Victoria, o primeiro-ministro Scott Morrison disse que a Austrália vai seguir seu próprio curso para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.















O mais recente índice de performance sobre a mudança climática foi divulgado na COP-26 em Glasgow e a Austrália ficou em último lugar entre 64 países por sua política climática.

O ranking de políticas voltadas para a mudança climática é desenvolvido por ambientalistas alemães e compara a performance de cada nação através de categorias chave.







O índice critica a Austrália por adotar uma meta de zerar a emissão de gases de efeito estufa até 2050, sem novas políticas ou planos para atingir esse objetivo.















Segundo grupos do setor industrial da Austrália, o novo pacote financeiro para carros elétricos do governo federal fica aquém do que é necessário para aumentar sua aceitação na Austrália.







A futura estratégia de combustíveis e veículos do governo federal no valor de A$250 milhões vai financiar estações de carregamento em 50 mil casas, 400 empresas e mil áreas públicas.







A estratégia também atualizaria a rede australiana para garantir que ela suporte até 1.7 milhão de veículos elétricos e híbridos que devem circular pelas rodovias do país até 2030.







O anúncio da estratégia foi feito nessa terça-feira pelo primeiro-ministro Scott Morrison como parte do plano do governo federal de zerar a emissão de gases de efeito estufa no país até 2050.







O Chefe Executivo do Conselho de Veículos Elétricos, Behyad Jafari, disse que a política do governo é muito pequena e está sendo adotada muito tarde.















O fugitivo da polícia Mostafa Baluch, de Sydney, foi encontrado e detido depois de mais de duas semanas de buscas. O homem de 33 anos foi encontrado na madrugada de hoje depois de uma denúncia sobre um caminhão que viajava de Nova Gales do Sul para Queensland.







Ele foi acusado de estar envolvido no plano de trazer uma remessa de cocaína do Equador para a Ausrália com valor de mercado de A$270 milhões. Mostafa Baluch, que mora nas Northern Beaches em Sydney, vai passar pela corte ainda hoje.

A busca por ele envolveu a polícia federal australiana, os oficiais de inteligência criminal, a polícia de fronteira e a polícia interestadual.







O Comissário Assistente Stuart Smith disse que essa foi uma das maiores buscas por um fugitivo já realizadas no país e que quatro estados estiveram envolvidos.







Notícias desta quarta-feira sobre a COVID-19:







Victoria registrou 1.003 novos casos de transmissão local de COVID-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas. Há mais de 15 mil casos ativos no estado e 471 pessoas hospitalizadas.

Nova Gales do Sul, NSW, registrou 216 novos casos de transmissão local de COVID-19 e três mortes de ontem para hoje. Três academias de Sydney registraram casos positivos nas últimas semanas. 90% da populaçào do estado está totalmente vacinada.

O governo federal está considerando um acordo de viagem livre de quarentena com a Coreia do Sul e o Japão como já está acontecendo a partir dessa semana com Cingapura.

O empresário Clive Palmer, de Queensland, planeja entrar na justiça contra a proposta do governo do estado de proibir que pessoas não-vacinadas frequentem alguns locais públicos e estabelecimentos comerciais. O argumento dos advogados dele é de que a medida é inconstitucional.

O Tenente-General John Frewen, que comanda a força-tarefa contra a COVID-19 na Austrália, alertou para o baixo índice de vacinação da população indígena. Apenas 55% estão totalmente vacinados.





O ex-parlamentar do partido trabalhista em Victoria, Adem Somyurek, testemunhou na investigação da comissão independente anti-corrupção, IBAC, referente ao processo irregular de aumento de afiliados em filiais do partido em prol de candidaturas específicas, chamado de branch stacking.







Adem Somyurek citou o governador Daniel Andrews como organizador de uma facção no partido que teria criado o branch stacking étnico.

Ele deixou o partido trabalhista no ano passado após uma investigação do Canal Nove de Televisão que o flagrou entregando dinheiro e usando funcionários do parlamento para criar falsos membros de segmentos do partido.







Adem Somyurek disse na segunda-feira em audiência que acredita que o branch stacking étnico tenha sido criado pela facção de esquerda socialista do partido trabalhista.







O governador Daniel Andrews não se pronunciou sobre as acusações e investigações.

















Dezenas de organizações e grupos comunitários ao redor da Austrália se juntaram à aliança de apoio às leis relacionadas à morte assistida. Essa semana haverá um debate sobre a eutanásia no parlamento de Nova Gales do Sul, NSW.

A Aliança de Morte Assistida Voluntária inclui advogados, defensores dos direitos civis, e o grupo 'Morrendo com Dignidade' de Nova Gales do Sul.







O parlamentar independente de Sydney, Alex Greenwich, que introduziu o projeto de lei no parlamento em outubro, disse que a iniciativa também tem o apoio da Associação Policial, da União dos Serviços de Saúde, e da maioria da população de Nova Gales do Sul.







A vice-presidente do grupo 'Morrendo com Dignidade', Shayne Higson, disse que o projeto de lei vai ajudar pessoas que não podem ter seu sofrimento aliviado, mesmo com o melhor cuidado paliativo.



















A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem um encontro marcado com o presidente francês Emmanuel Macron para tentar diminuir as tensões relacionadas ao acordo de submarinos com a Austrália e o Reino Unido.

O presidente Joe Biden admitiu que a condução do pacto AUKUS, entre os três países, não foi feita da melhor maneira, mas que ele achou que o governo francês tivesse conhecimento do cancelamento do contrato da venda de submarinos para a Austrália.







Durante uma viagem a Paris, em um encontro com cientistas franceses, Kamala Harris destacou a importância de um entendimento entre os dois países pela longa história de relação entre Estados Unidos e França.