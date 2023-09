‘Reconsidere sua viagem ao Brasil’, alerta Departamento de Relações Exteriores da Austrália

Desde 1º de novembro o governo australiano retirou a advertência de que a população do país não viaje para o exterior.





O site Smartraveller , do Departamento de Relações Exteriores do governo federal, detalha a situação atual da COVID-19 em cada país do mundo, e os principais aspectos locais relacionados a segurança, saúde, viagem e leis.





No próprio site é explicado que os dados divulgados lá são para aqueles que tem a intenção de visitar outros países se informarem e tomarem as devidas precauções para preservar sua segurança.





A partir dos dados analisados pelo governo australiano e descritos no site Smartraveller, cada país recebe uma classificação que vai dos níveis 1 a 4, com as seguintes orientações:





Nível 1 – Tome as precauções normais de segurança.

Nível 2 – Tenha um alto grau de cuidado.

Nível 3 – Reconsidere a necessidade de viajar para esse destino.

Nível 4 – Não viaje.

Brasil e outros países de nível 3





O Brasil neste momento está classificado com nível 3. Aqueles que querem sair da Austrália e viajar para lá, devem portanto, de acordo com o governo australiano, reconsiderar a necessidade de viajar ao país por causa dos impactos da COVID-19 e o número elevado de casos de COVID registrados lá.





Outros países do continente americano também são classificados com nível 3, como Colômbia, Chile e México pelo alto número de infectados por COVID ainda registrados nesses locais.





Também classificado com nível 3 está o Timor-Leste, pelo alto número de casos de COVID registrados no surto atual da variante Delta, o que levou o governo local a decretar estado de emergência.





Portugal e outros países de nível 2





Estados Unidos, Canadá, Argentina e Uruguai tem classificação de nível 2. Os viajantes que vão para esses destinos devem ter cuidado redobrado por causa dos impactos da COVID-19. Segundo o governo australiano, não é necessário reconsiderar a viagem para esses países, mas ao desembarcar, é importante cuidar da segurança pessoal e se atentar a possíveis riscos que possam surgir.





Portugal também está classificado com nível 2. Para o governo australiano, quem pensa em viajar para o país pode seguir com os planos mas deve tomar muito cuidado.





O panorama descrito no site Smartraveller sobre Portugal é de que a tansmissão local da COVID-19 ainda tem acontecido por lá. Muitas restrições já foram suspensas porque as metas de vacinação foram atingidas. Mas é preciso seguir as recomendações das autoridades locais.





Todos os viajantes com 12 anos ou mais devem apresentar um teste negativo de COVID ou um certificado reconhecido de vacinação, assim como o Certificado Digital da União Europeia antes de embarcar em um voo com destino a Portugal.





Também é exigido que pessoas com 12 anos ou mais apresentem o teste negativo de COVID ou o certificado reconhecido de vacinação para frequenter determinados lugares, como locais públicos e estabelecimentos comerciais.





Os certificados australianos de vacinação devem ser aceitos para a entrada em Portugal e em alguns locais públicos.





Ainda na Europa, países como França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido também são classificados com nível 2 por causa do impacto da COVID-19.





Recomendação de não viajar para países de nível 4





Os países classificados com nível 4, aqueles para onde, segundo o governo australiano, não se deve viajar agora, recebem essa classificação por apresentarem alto risco para quem está lá. O Afeganistão é um deles, e a descrição no site Smartraveller é de que lá pode haver incidents violentos e ataques terroristas a qualquer momento.





Já para a Venezuela, que também tem nível 4 na classificação do governo australiano, os argumentos para que não se planeje uma viagem para lá agora são o alto índice de casos de COVID-19 registrados, a instabilidade política e econômica, e a escassez de água e alimentos, entre outros.





Como é grande o número de brasileiros na Austrália que não veem a hora de visitar a família no Brasil, traduzimos e disponibilizamos aqui as informações contidas no site Smartraveller para justificar a recomendação de reconsiderar a viagem ao país nesse momento.





O que o governo australiano destaca sobre o Brasil





Segurança:





Durante a pandemia da COVID-19, autoridades em vários estados brasileiros confirmaram relatos do aumento de crimes cibernéticos e criminosos que se passam por trabalhadores da área de saúde e policiais.

Crimes violentos como assalto, assalto a mão armada e roubo de carro são comuns. Eles ocorrem mais em grandes cidades e durante festividades, como o carnaval. Não saia sozinho(a) à noite. Evite áreas isoladas, incluindo praias.

O índice de crimes é particularmente alto nas favelas. Não entre em favelas, mesmo se estiver em um grupo turístico, principalmente à noite.

Crimes nas avenidas, rodovias e nos táxis são comuns. Utilize apenas táxis pré-pagos ou associados a empresas e redes. Aplicativos como Uber e Cabify são uma opção segura. Se você estiver dirigindo, mantenhas as portas trancadas e vidros fechados. Se assegure de que sua rita não passa por favelas.

Protestos de larga escala e movimentos grevistas são comuns, principalmente próximo de feriados. Eles podem se tornar violentos. Evite grandes aglomerações públicas.

A estação chuvosa vai de dezembro a março. Deslizamentos de terra e enchentes podem ocorrer. Fortes tempestades podem atrasar voos. Esteja preparado(a) para ajustar seus planos de viagem.

Saúde:





A COVID-19 continua apresentando um grave risco de saúde no Brasil e está sobrecarregando os sistemas público e privado de saúde, clínicas e hospitais em vários estados. Isso pode afetar serviços como de emergência. Consulte as autoridades de saúde locais e os websites para ter acesso às informações mais recentes sobre serviços na área onde você está ou pra onde vai. Se você estiver fora dos grandes centros e ficar doente, você deve ir para uma cidade maior. O transporte para pessoas doentes pode ser muito caro.

Medidas distintas estão em vigor ao redor do país para controlar a transmissão de COVID. Essas medidas podem incluir fechamento temporário de escolas e universidades, restrições em alguns serviços não-essenciais, cancelamento de grandes eventos públicos e toques de recolher. Siga as orientações das autoridades locais e minimize o seu risco de exposição à COVID-19.

Há neste momento um surto de febre amarela no Brasil. Se vacine pelo menos dez dias antes de viajar. Também há um surto de sarampo. Confira o seu status de vacinação antes da viagem.

Algumas doenças transmitidas por insetos, incluindo o zika vírus, a malária, a dengue, a chikungunya, elefantíase e leishmaniose. Verifique se sua acomodação é à prova de insetos e use repelente. Considere tomar medicamentos anti-malária. Também há um surto de dengue em algumas partes do Brasil.

HIV/Aids representa um sério risco. Tome precauções caso vá se envolver em atividades de alto risco.

Cuidado com infecção alimentar, pela água e outras doenças infecciosas incluindo cólera, febre tifóide e hepatite. Beba água fervida ou mineral. Evite alimentos crus ou mal cozidos. Não nade em água doce.

Leis locais:





Não use ou transporte drogas ilegais. Penalidades para crimes relacionados a drogas são severos e incluem sentenças de prisão para longos períodos.

Você deve ter uma prova de identidade. Leve sempre com você uma cópia do passaporte e um documento original de identificação com foto, como a carteira de habilitação.

Pessoas com dupla nacionalidade devem entrar no Brasil com o passaporte brasileiro. Se você é do sexo masculino e tem mais de 18 anos, pode ter que prestar serviço militar. Entre em contato com a embaixada ou consulado do Brasil para informações.

Relações entre pessoas de mesmo sexo são legalmente permitidas mas nem sempre são bem aceitas nas comunidades rurais. Evite demonstrações de afeto em público.

Viagem:





O Brasil estendeu o fechamento temporário das fronteiras por terra e mar, mas a entrada por via aérea é permitida. Você deve mostrar à sua companhia aérea um teste PCR de COVID-19 negativo, feito até 72 horas antes do embarque, e preencher uma declaração de saúde do viajante. Crianças com menos de dois anos não precisam apresentar o teste negative. A declaração de saúde do viajante pode ser preenchida online . Faça contato com a sua companhia aérea ou a embaixada brasileira mais próxima para mais informações.

Restrições de voos e de viajantes do Brasil estão em vigor em vários países. As restrições e os países que as adotam estão em constante mudança. Confira a página Smartraveller sobre o seu destino e consulte sua companhia aérea ou agente de viagem.

Se você está planejando viajar do Brasil para os Estados Unidos, você não terá a permissão de entrar nos EUA. Isso também se aplica a fazer conexão no país. Há apenas algumas poucas exceções. Confira sobre os requerimentos de entrada, trânsito e saída dos Estados Unidos antes de viajar para lá, saindo do Brasil. Você encontra mais informações aqui .

Contatos locais:





Esteja ciente de que serviços consulares podem ser limitados de acordo com medidas locais.

A Carta de Serviços Consulares detalha o que o governo australiano pode e o que não pode fazer para te ajudar no exterior.

Para ajuda consular, entre em contato com a Embaixada Australiana em Brasília ou com o Consulado-Geral Australiano em São Paulo .

Nível do país pode interferir no seguro-viagem





Sobre o nível atribuído aos países pelo governo australiano, também é destacado que ele pode interferir na cobertura do seguro de viagem que a pessoa contratar. Quem vai para países classificados com nível 4,para os quais não é aconselhável viajar, pode não ter acesso à cobertura padrão das seguradoras. Já para países de nível 3, caso do Brasil e do Timor-Leste, a cobertura pode não ser total.