Portugal tem eleições antecipadas para 30 de janeiro de 2022

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que é hora de ouvir o povo e marcou eleições legislativas para 30 de janeiro.





Marcelo Rebelo de Sousa, colocado no olho do furacão com o deflagrar de uma crise política por um imprevisto chumbo do Orçamento do Estado para 2022, num quadro partidário instável, com as esquerdas desavindas e com os partidos mais à direita envolvidos em disputas internas de liderança, decidiu anunciar a dissolução da Assembleia da República, que só será efetiva lá para final do mês, e consequente marcação das eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.





Todavia, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa arrisca que das urnas saiam resultados em muito idênticos aos verificados em 2015 e que, no essencial, se mantenha a actual correlação de forças no Parlamento.







Diferentes pesquisas de opinião neste fim de semana mostram a mesma tendência: sem que nenhum partido consiga, isoladamente, assegurar a estabilidade governativa por não dispor de maioria absoluta, observa-se que, em conjunto, as forças de esquerda (PS, BE e CDU) que em 2015 deram origem à chamada “geringonça” continuam a ser majoritárias na sondagem.







O PS mante-se na frente com 39% das intenções de voto, depois o PSD cerca dos 30%. Todos os outros partidos abaixo dos 8%. Bloco de Esquerda e o partido Chega disputam o 3º lugar com entre 7 e 8º; no 5º lugar, ao PCP juntam-se o novo partido Iniciativa Liberal e também o Partido dos Animais e Natureza.







O CDS/PP em funda crise interna cai para a quase irrelevância com entre 1 e 2% das intenções de voto.







Tanto o CDS como o PSD ainda vão decidir nos próximos dias quem vai conduzir o partido às eleições.







No PSD, a liderança de Rui Rio é desafiada pelo euro-deputado Paulo Rangel.







No CDS, Francisco Rodrigues dos Santos é desafiado pelo também euro-deputado Nuno Melo.







Confirmado está que o PS reapresenta o atual primeiro-ministro, António Costa.







O falhanço dos estudos de opinião na eleição municipal em Lisboa em setembro passado leva a que agora todas as partes mostrem grande prudência em relação ao resultado.