Notícias da Austrália e do Mundo | 7 de novembro de 2021 | SBS Portuguese

Protestos foram feitos em mais de 200 cidades ao redor do mundo, no "Dia de Ação Global por Justiça Climática", ontem, sábado.

Milhares de jovens ativistas marcharam pelas ruas de Glasgow, exigindo ação urgente dos líderes mundiais na conferência climática COP26 das Nações Unidas.





A ativista adolescente sueca Greta Thunberg classificou-o como "um fracasso", apesar das promessas de eliminar o carvão, reduzir as emissões do potente gás metano do efeito estufa e reduzir o desmatamento.







Mas os ativistas e outros grupos da causa climática não ficaram impressionados com os compromissos assumidos até agora.





Greta Thunberg acusou os líderes do hemisfério norte de criar constantemente brechas nas regras.





"This is now a Global North Greenwash Festival. A two week long celebration of business as usual and blah blah blah... The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets while behind the curtains, the governments of the Global North countries are still refusing to take any drastic climate action."





____________________________________________________________________





Milhares de australianos se uniram aos protestos mundiais, em todo o país, pedindo planos mais ambiciosos dos delegados na cúpula do clima COP26.





Os manifestantes no Hyde Park, em Sydney, pediram 100 por cento de energia renovável de propriedade pública até 2030, apoio para abordagens Indígenas à gestão da terra e solidariedade com as nações das ilhas do Pacífico, vulneráveis aos impactos mais severos das mudanças climáticas.





Samaon Maryjane Mckibbin Schwenke diz que os habitantes das ilhas do Pacífico estão lutando por seu futuro.





"The climate crisis puts at risk the preservation of our Pacific Islands and cultures, our Pacific values and traditions that are intrinsic to our being. That is why we are here fighting for our islands. If our governments do not act now. It will be too late. We are calling on the world leaders - you Scott Morrison, step up."





__________________





O Partido Trabalhista de Nova Gales do Sul, da oposição, apresentará um projeto de lei para legislar a meta de emissões líquidas zero até 2050 do governo estadual, que ainda não foi transformada em lei.







O líder da oposição, Chris Minns, diz que a mudança proporcionará mais segurança para os negócios e a indústria.

Ele descreveu o projeto de lei de seu partido como "muito razoável" e diz que reflete abordagens semelhantes já adotadas em Victoria e no Território da Capital/ACT.





O governo de Nova Gales do Sul tem como meta uma redução de 50% nas emissões líquidas de 2005 até 2030 e zera-las até 2050.





______________________________________________





O homem acusado de sequestrar a menina Cleo Smith, de quatro anos, chegou a Perth sob forte segurança para ser transferido para uma instalação de segurança máxima.

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi algemado e acompanhado por guardas armados do esquadrão de choque quando embarcou em um vôo fretado do aeroporto de Carnarvon.





Kelly compareceu ao tribunal na quinta-feira, acusado de vários crimes, incluindo levar à força uma criança com menos de dezasseis anos.





Ele teria agido sozinho e ainda não contestou suas acusações.





O assunto retornará ao tribunal no próximo mês, período durante o qual Kelly permanecerá sob custódia.





__________________________________________________________________





Enquanto isso, a polícia da Austrália Ocidental divulgou um depoimento da família de Cleo Smith.





A mãe, Ellie Smith, e o padrasto, Jake Gliddon, reconheceram o "amor e apoio" que receberam "não apenas" da comunidade local, "mas de toda a Austrália Ocidental e de todo o país".





A declaração diz: "Estamos muito gratos que nossa filhinha está de volta em nossos braços e nossa família está inteira novamente."





Além de agradecer à Polícia da Austrália Ocidental, a todos os envolvidos na busca inicial, à comunidade de Carnarvon, às empresas locais, à família e aos amigos, o casal pediu ao público que respeitasse sua privacidade enquanto "tentava seguir em frente" com suas vidas. ______________________________________________________________________





Morreu nesta sexta-feira a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, uma das artistas mais famosas do Brasil, vencedora do Grammy Latino, e com 38 milhões de seguidores no instagram, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais.





Sua morte chocou milhares de brasileiros que fizeram dela a Rainha da Sofrência e uma das inventoras do "feminejo" (sertanejo feminino) que abriu mercado para várias cantoras do gênero.





O impacto da morte foi forte também no futebol brasileiro.





Nos jogos da rodada da noite pela Série B, foram feitas homenagens como execução de músicas da cantora\compositora, além de um minuto de silêncio seguido por aplausos.





Jogadores da seleção brasileira, que vão disputar as eliminatórias nesta semana, postaram mensagens em seus perfis nas mídias sociais. Os clubes de futebol também.





A ação mais emocionante, no entanto, foi feita pelo Flamengo. No intervalo do jogo contra o Atlético GO, o telão do Maracanã exibiu um vídeo de quase dez minutos com clipes de Marília Mendonça e trechos de entrevistas.

_________________________________________





Oitenta por cento dos australianos com 16 anos ou mais estão totalmente vacinados contra a COVID-19.

O primeiro-ministro Scott Morrison diz que mais nove por cento das pessoas com 16 anos ou mais também receberam a primeira dose da vacina, embora os níveis de inoculação variem entre os estados e territórios.





O Território da Capital/ACT tem a taxa mais alta com 94,4 por cento de sua população com 12 anos ou mais totalmente vacinada, enquanto a Austrália Ocidental tem a mais baixa.





Morrison agradeceu a todos que se vacinaram contra a COVID-19 até agora.





"This has been a true Australian national effort, in cities and suburbs and towns, in hospitals and pharmacies, aged care facilities, disability homes. There's been the pop-up clinics, we've been in remote indigenous communities, army barracks and stadiums - thousands of locations all across our amazing country."





___________________________________





Um novo caso local de COVID-19 foi registrado no Território do Norte no segundo dia de um confinamento relâmpago de 72 horas em Darwin e Katherine: uma mulher de 21 anos que chegou a Darwin vinda de Cairns no dia 29 de outubro.





Ela é contato próximo do caso inicial do surto atual, um homem não vacinado na casa dos 20 anos.





A mulher recebeu apenas uma dose da vacina COVID-19 e começou a desenvolver sintomas neste sábado, 6 de novembro.





O surto já tem agora três casos, depois que um homem de 55 anos não vacinado testou positivo em Katherine na sexta-feira.





__________________________________





Milhares de manifestantes anti-vacina marcharam pelas ruas de Melbourne, neste sábado. Protesters are seen during a rally against the state government's proposed pandemic laws, in Melbourne, Saturday, November 6, 2021. Source: AAP Victoria registrou 1.268 novos casos locais de COVID-19 e mais sete mortes ontem e menos casos hoje, domingo: 1,173, e 9 mortes.





Os manifestantes criticaram os mandatos das vacinas e a legislação pandêmica do governo estadual.





As leis substituiriam os poderes do estado de emergência que expirariam em 15 de dezembro e dariam ao goveranador do estado a autoridade para declarar uma pandemia e estenderiam as condições de emergência por três meses de cada vez, pelo tempo que fosse considerado necessário.







_______________________________





Nova Gales do Sul registrou uma morte por Covid hoje, domingo, e 244 novos casos.

Neste sábado, mais três pessoas morreram de COVID-19 em Nova Gales do Sul, enquanto o estado registrou mais 270 novos casos locais.





Um aumento nos casos em áreas regionais e remotas gerou preocupação nas comunidades Indígenas que não estão preparadas para um surto à medida que as viagens dentro de Nova Gales do Sul são retomadas.





Cerca de 73 das últimas infecções foram detectadas no distrito de saúde de Hunter New England, 37 foram relatadas na costa norte central, 21 eram de Murrumbidgee e 10 no oeste do estado.





A Central Coast registrou seis casos, enquanto cinco foram registrados em Illawarra e nas Blue Mountains.





______________________________________________________





A Austrália Ocidental permanecerá fechada para a temporada de férias, com planos de reabrir suas fronteiras assim que 90 por cento do estado estiver totalmente vacinado.





Isso significa que os residentes do estado ficarão isolados do resto do país até o final de janeiro ou início de fevereiro, e outras 250 mil pessoas precisarão ter recebido duas doses da vacina contra a COVID-19.





Na sexta-feira, o governador Mark McGowan revelou o tão esperado plano de transição da fronteira do estado. WA Premier Mark McGowan. Source: AAP Ele afirmou que uma data específica de reabertura será confirmada quando o estado atingir sua meta de vacinação com dose dupla de 80 por cento, prevista para a primeira quinzena de dezembro.





"What's unique about our plan is that it's intended for border controls to ease at a point where there is no community transmission in Western Australia, combined with very, very high levels of vaccination. This puts us in the best possible position to transition with minimal impact on our health, our economy, and our way of life. We have done so well. We do not want to fall at the last hurdle."





______________________________________ _____________________________





Um homem foi dado como desaparecido após um suposto ataque de tubarão em uma praia de Perth e a buscas continuam neste domingo.

A polícia diz que o incidente aconteceu no sábado em Port Beach, no bairro de North Fremantle.





A Water Police, o Surf Life Saving, o helicóptero Surf Rescue e outras agências estão fazendo buscas na área.





Todas as praias próximas foram fechadas.





____________________________________________





A Europa teve um salto de 50 por cento nas infecções por COVID-19 apenas no último mês, tornando-se o epicentro da pandemia, apesar de um amplo suprimento de vacinas.





Altos funcionários da Organização Mundial da Saúde discordaram sobre como lidar com a resposta, com o Chefe de Emergências da OMS, Dr. Michael Ryan, pedindo para que as autoridades europeias estimulem as vacinações.





Seus telefonemas contrastam fortemente com o diretor-geral da OMS, que afirma que os países com 40% de sua população vacinada não devem mais ser priorizados.





O Dr. Tedros Ghebreyesus exortou os fabricantes de vacinas a priorizar o fornecimento de COVAX, o esforço apoiado pelas Nações Unidas para compartilhar as doses globalmente.





"No more vaccines should go to countries that have already vaccinated more than 40% of their population, until COVAX has the vaccines it needs to help other countries get there too. No more boosters should be administered, except to immunocompromised people. Most countries with high vaccine coverage continue to ignore our call for a global moratorium on boosters at the expense of health workers and vulnerable groups in low income countries who are still waiting for the first doses."





_________________________ _________________________





Amigos, familiares e ex-colegas se reuniram na Catedral Nacional de Washington para homenagear Colin Powell, o primeiro presidente afro-americano do Estado-Maior Conjunto e Secretário de Estado.





Powell tinha 84 anos quando morreu no mês passado após sofrer complicações de COVID-19.





Seu funeral contou com a presença de amigos de um amplo espectro político e militar, incluindo os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama, o ex-secretário de Estado James Baker, Condoleezza Rice e Hillary Clinton.





A ex-secretária de Estado Madeleine Albright falou da honestidade, dignidade e lealdade de Powell.





"As I grew to know him, I came to view Colin Powell as a figure who almost transcended time for his virtues, were Homeric. Honesty, dignity, loyalty and an unshakable commitment to his calling and word. These were the same traits he sought tirelessly to instil in the soldiers under his command, the diplomats he led, the colleagues with whom he worked."





__________________________________________





A acadêmica Hilary Charlesworth se tornou a primeira mulher australiana a ser eleita para a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas.

A acadêmica de direitos humanos de longa data e especialista jurídica internacional também é apenas a quinta mulher a ser eleita para a Corte Mundial.





A professora Charlesworth, que lidera o Centro para Governança Internacional e Justiça da A-N-U, assumirá o cargo de dois anos imediatamente, após a morte do ex-juiz australiano James Crawford.