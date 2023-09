Notícias da Austrália e do Mundo | 31 de outubro de 2021 | SBS Portuguese

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, está em Roma para a primeira reunião presencial dos líderes do G20 desde a pandemia, e teve um encontro breve com o presidente da França, Emmanuel Macron.

A França ficou abalada depois que seu contrato de construção de submarinos para a Austrália, no valor de 90 bilhões de dólares, foi rompido, em favor de um acordo com os EUA e o Reino Unido.





Neste encontro, o presidente francês disse a Scott Morrison que a Austrália rompeu o relacionamento de confiança entre os dois países.





Foi a primeira vez que os dois líderes se encontraram pessoalmente desde o rompimento do acordo:





"He was having a chat with someone. I just went up and put my arm around his shoulder. I said 'G'day' Emmanuel and er, look forward to catching up over the next couple of days."





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com o presidente francês pela primeira vez, na sequência da disputa diplomática sobre o acordo de submarinos, e antes da cúpula do G20 em Roma





O presidente Joe Biden admitiu que seu governo falhou no planejamento da negociação.





"I think what happened was, to use an English phrase, what we did was clumsy. It was not done with a lot of grace. I was under the impression certain things had happened that hadn't happened, but I want to make it clear that France is an extremely, extremely valued partner. Extremely, and a power in and of itself."





O presidente Macron diz que agora está focado no futuro do relacionamento entre os dois países:





"The US was not the only body at stake, as president (unintelligible), and now what's important is precisely to be sure that such a situation will not be possible for our future - stronger coordination, stronger cooperation."





O líder do Partido Trabalhista, Anthony Albanese, disse que os comentários do presidente americano Joe Biden sobre as relações com a França mostram que o primeiro-ministro Scott Morrison não reconhece o impacto da crise diplomática com o país.





"Can I say that the news overnight that President Biden was surprised by the breakdown in relations between Australia and France is not surprising. This is a Prime Minister who always spins over substance, this is a Prime Minister who has presided over a real problem with our relationship with France and it appears that that created problems with our relationship with the United States as well."





Anthony Albanese também pediu mais ação no que diz respeito ao plano da Austrália para combater as mudanças climáticas.

A cimeira do G20 acontece antes do início da conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas neste domingo, com um rascunho de um comunicado divulgado mostrando que os países do G20 reconhecem a necessidade de emissões líquidas zero até 2050.





Mas, é esperado que China, Índia e Rússia sejam contra esse posicionamento e que esses países e a Austrália não se comprometam com uma data final para eliminar o uso de carvão.





Scott Morrison diz que não vai se envolver em "mandatos e proibições" em relação à segunda maior exportação de carvão da Austrália, mas que irá focar em soluções tecnológicas:





"And it is important that we get these global technology solutions that can work as well in China and India and Vietnam as they do in Australia and Europe and the United States. This is why Australia, the Australian way to achieving net-zero emissions, I think, is a way that all countries can embrace because it's about getting technology solutions at scale and affordable cost because that's what history tells us always makes the change." __________________________________________________________





Dezenove estados entraram com quatro processos separados contra o mandato da vacina COVID-19 do presidente Joe Biden para contratantes federais com o argumento de que a exigência viola a lei federal.





O presidente Joe Biden emitiu duas ordens executivas em setembro exigindo que todos os funcionários federais do poder executivo e contratados federais fossem vacinados, dizendo que é necessário combater a COVID-19.







Os procuradores-gerais do Alasca, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming assinaram um processo, que foi aberto em um tribunal distrital federal em Missouri na sexta-feira, 29 de outubro.





Outros estados, como Alabama, Geórgia, Idaho, Kansas, Carolina do Sul, Utah e West Virginia, entraram com um processo separado no tribunal distrital federal na Geórgia.





O estado do Texas entrou com um processo individual na sexta-feira, enquanto a Flórida lançou a ação na quinta-feira.





Os estados pediram a um juiz federal que bloqueie a exigência de Biden de que todos os funcionários federais sejam vacinados contra a COVID-19 até 8 de dezembro, argumentando que é um abuso do poder federal.





__________________________________________________________





O lendário apresentador de tevê Bert Newton morreu em Melbourne, aos 83 anos de idade, após uma longa carreira, que começou nos anos 50, incluindo rádio, tevê e teatro.

Ele conquistou o prêmio Gold Logie como o apresentador mais popular da tevê australiana em 4 ocasiões.





A cantora e compositora country Jade Hurley disse que o talento de Bert Newton era incomparável.





"Nobody has in the realm of entertainment, in Australian entertainment, has contributed and been able to carry off what Bert Newton did. I've know him for over 50 years and been interviewed by him, been surprised by him, laughed with him and cried with him."





__________________________________________





O estado de Victoria atingiu neste domingo a marca de 80 por cento da população elegível duplamente vacinada contra Covid-19.





Em breve, os moradores de Victoria poderão comprar testes rápidos de antígenos COVID-19 nos principais supermercados, à medida que o estado se prepara para seus primeiros grandes eventos fora do confinamento.

Foram registradas ontem 1.355 novas infecções por COVID-19 adquiridas localmente e 11 mortes no estado.





Os testes rápidos chegam no momento em que o comandante da COVID-19 em Victoria, Jeroen Weimar, anuncia a última coletiva de imprensa sobre o vírus do estado.





"But can I also just recognise I know that that for thousands of Victorians these daily opportunities have been a way to understand what's going on within the state, to deal with the anxiety so many of us feel about what's going on with Covid. As we start to move towards a more stable environment and a clearer way forward I think we can all now start to become slightly less fixated maybe on the day-to-day movement of our numbers and the day-to-day ins and outs of what's going on."





Weimar também sinalizou que 18 por cento dos novos casos ocorreram em crianças com menos de 10 anos, enquanto dois terços tinham menos de 40 anos.





___________________________________________





O Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul está pedindo aos moradores do estado que se protejam contra a COVID durante o Halloween, neste domingo.







O Dr. Jeremy McAnulty diz que o contato cara a cara deve ser evitado.





"Aim to keep celebrations outside, provide closed packaging for treats instead of communal lolly bowls. And consider ways of distributing treats that are safe for example, putting them along the front fence or in the yard, in the front yard."





Neste sábado, o estado registrou 236 novas infecções por COVID-19 e mais três mortes e hoje, domingo, menos ainda: foram 177 novos casos locais e uma morte.





Enquanto isso, 93,5 por cento das pessoas do estado com 16 anos ou mais receberam pelo menos uma dose de uma vacina contra o coronavírus.





___________________________________________





O governo federal espera que mais pacientes com COVID-19 sejam tratados em casa, à medida que a taxa de vacinação da Austrália aumenta e mostra o benefício econômico da redução das restrições.





O ministro da Saúde, Greg Hunt, diz que as taxas mais baixas de casos graves e hospitalizações mudarão o foco para o atendimento à comunidade.





Mas, o vice-presidente da Associação Médica Australiana, Dr. Chris Moy, diz que os hospitais ainda podem ficar sobrecarregados devido a cirurgias eletivas e atrasos no tratamento durante o auge da pandemia.





"What we don't want is general practices to close and just provide telehealth. We need them to stay open to provide face-to-face care for things that, where you really do need to see your doctor because if we don't, what'll happen is there'll be a domino effect right back into hospitals, and people end up in emergency departments."





___________________________________________





A Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovou a vacina Pfizer-BioNTech Covid para crianças de cinco a 11 anos.





O órgão autorizou uma dose da vacina Pfizer para crianças pequenas que é um terço do que é administrado a pessoas com 12 anos ou mais.





É a primeira marca de vacina da Covid a ser aprovada para uso em crianças dessa faixa etária e a Pfizer diz que os testes clínicos mostram uma eficácia de 90,7 por cento.





O chefe de vacinas da Food and Drug Administration, Dr. Peter Marks, pede aos pais americanos que vacinem seus filhos o mais rápido possível, alertando que o país poderia enfrentar uma onda de casos de Covid no inverno.





"Protect your children so that they can get back towards normal life and so that you feel more comfortable with the activities that they would like to go about doing. Because I think that the tremendous cost of this pandemic has not just been in physical illness illness, it's been in that the psychological the social development of children. So that's yet another reason to think about doing this."





___________________________________________





No esporte, o tenista número 3 da Austrália e 57 do mundo, John Millman, foi derrotado nas quartas-de-final o Aberto de São Petersburgo, na Rússia, pelo americano Taylor Fritz, número 28 do mundo.





Millman disputou sua sexta partida de quartas-de-final do ano e a quarta em seus últimos cinco torneios, mas infelizmente sem vencer nenhuma delas.