Notícias da Austrália e do Mundo | 3 de novembro de 2021 | SBS Portuguese

Foi encontrada na madrugada de hoje pela polícia da Austrália Ocidental, WA, a menininha de 4 anos Cleo Smith.







Ela estava desdaparecida desde o dia 16 de outubro, quando sumiu durante a noite da barraca onde dormia com seus pais em um local de acampamento bem popular em Quobba Blowholes, ao norte de Carnarvon.







O governo da Austrália Ocidental chegou a oferecer A$1 milhão de dólares de recompensa para quem tivesse pistas da menina. Polícia de WA chegou a oferecer recompensa de A$1 milhão para quem tivesse pistas do paradeiro de Cleo Smith. Busca durou 19 dias. Source: AAP Image/Richard Wainwright



Cleo foi encontrada bem e segura, trancada em uma casa em Carnarvon.







Segundo o vice-comissário de WA, Col Blanch, a polícia entrou na casa por volta de 1h da manhã e encontrou Cleo em um quarto. Um dos policiais pegou ela no colo e perguntou seu nome. Ela respondeu: "Meu nome é Cleo".





Um homem de Carnarvon de 36 anos está preso e sendo interrogado. A polícia de WA já divulgou que ele não tem relação com a família de Cleo.







Depois de ter sido encontrada, a menina de 4 anos foi logo levada para junto da família. A mãe de Cleo, Ellie Smith, segurando uma foto da filha quando ela ainda não havia sido encontrada. Cleo dormia com os pais numa barraca quando desapareceu. Source: AAP Image/POOL, James Carmody



O primeiro-ministro Scott Morrison e o líder de oposição ao governo, Anthony Albanese, expressaram pelas redes sociais o seu alívio pelo fato de Cleo Smith ter sido encontrada, e agradeceram à polícia da Austrália Ocidental, WA, por não ter desistido das buscas.







O criminologista Terry Goldsworthy disse ao Canal 9 de televisão que havia muita chane de o caso terminar em homicídio, mas que felizmente isso não aconteceu.







O psicólogo Michael Carr-Gregg disse em entrevista ao programa Seven's Sunrise que Cleo Smith pode sofrer um trauma por ter ficado 19 dias longe da família e provavelmente ter se sentido confuse, assustada, solitária e insegura.















Victoria registrou 941 novos casos de transmissão local de COVID-19 pelo segundo dia consecutivo. Também foram registradas oito mortes nas últimas 24 horas. O total de casos ativos de COVID no estado é de 18.361.

Em Nova Gales do Sul, NSW, foram registrados 190 casos de transmissão local de COVID-19 e quatro mortes de ontem para hoje. 309 pessoas estão hospitalizadas no estado em decorrência de complicações pela COVID e 68 delas estão na UTI.

A Austrália está a caminho de atingir a marca de 80% da população elegível do país totalmente vacinada contra a COVID-19.







Os últimos dados mostram que 78.1% das pessoas com 16 anos ou mais estão totalmente vacinadas enquanto mais de 88% receberam a primeira dose da vacina.







A Austrália Ocidental, WA, não é mais o estado ou território com menor índice de vacinação. O Território do Norte ocupou o posto, com 63.9% da população completamente vacinada.







Nova Gales do Sul, NSW, está próximo de 90% de totalmente vacinados.















Uma das mais conceituadas epidemiologistas da Austrália alertou para a importância de serem feitos teste de COVID-19 nas pessoas que chegam na Austrália, vindas de outros países, antes que elas saiam do aeroporto. Epidemiologista da Universidade de NSW pede que o departamento nacional de saúde considere fazer o teste de COVID-19 na chegada dos viajantes internacionais. Source: AAP Image/James Ross



Testes pré-embarque já são exigidos para quem vem de outros países para a Austrália, mas em entrevista ao Canal 9 de televisão, a especialista em saúde da Universidade de New South Wales, Mary-Louise McLaws, disse que essa medida não é suficiente.







Ela pede que o departamento nacional de saúde considere fazer o teste na chegada dos passageiros aos aeroportos do país.

















O parlamentar liberal do estado de Victoria Tim Smith descreveu o fato de ter dirigido alcoolizado com mais do que o dobro do volume permitido de álcool no sangue como a pior decisão da vida dele.







Tim Smith bateu o carro contra uma casa no bairro de Hawthorn, em Melbourne, no sábado à noite, depois de um jantar com os amigos. Por pouco o acidente não atingiu o qarto de uma criança. Tim Smith falou hoje à imprensa depois de bater com o carro em uma casa quando dirgia embriagado. Ele disse que seu comportamento foi vergonhoso e estúpido. Source: AAP Image/James Ross



Após fazer o teste do bafômetro, a carteira de habilitação dele foi imediatamente suspensa por 12 meses.



Em uma entrevista à 3AW Melbourne, o parlamentar descreveu seu comportamento como vergonhoso e estúpido.







Ele também disse que falou com seu médico sobre o consumo de bebidas alcoólicas e prometeu não beber mais.















O governador de Nova Gales do Sul, NSW, Dominic Perrottet, pediu uma revisão na prárica de pork barrelling.



Pork barrelling é a utilização de recursos do governo em projetos que beneficiam eleitores e legisladores para ganhar votos.







A revisão vai examinar como é feita a administração do financiamento de programas pelo governo do estado para garantir que o dinheiro público é usado de forma justa e apropriada.







A inciativa de Dominic Perrottet foi tomada dias depois que a investigação da comissão independente contra a corrupção interrogou a ex-governadora Gladys Berejiklian.

















O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, já deixou a conferência climática COP-26 em Glasgow.







A Austrália vai ajudar outros países a reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa e se preparar melhor para desastres. Essa foi a mensagem deixada por Scott Morrison e pelo Ministro das Energias Angus Taylor, antes de deixarem a Escócia.







O primeiro-ministro disse que a Austrália tem orgulho de integrar a Aliança Global pelos Oceanos e a Coalizão de Alta Ambição para a Natureza e os Povos.







A Austrália vai se juntar a uma iniciativa para ajudar a população das pequenas ilhas do Pacífico a construir uma infratestrutura que resista às mudanças climáticas.













Oficiais franceses disseram que "a confiança foi completamente destruída" depois de alegarem que o primeiro-ministro australiano Scott Morrison divulgou para a mídia mensagens de texto privadas que ele tinha trocado com o presidente francês Emmanuel Macron.







O presidente Macron não está nada satisfeito com Scott Morrison e declarou que ele mentiu sobre o cancelamento do acordo de A$90 bilhões da compra de submarinos da França pela Austrália. Relações entre França e Austrália estão estremecidas depois de autoridades francesas acusarem Morrison de mentir e divulgar mensagens privadas com Macron. Source: EPA/YOAN VALAT



O embaixador francês na Austrália, Jean-Pierre Thebault, fala à National Press Club, associação de jornalistas em Camberra, nesta quarta-feira, depois de ser chamado de volta à França por questões diplomáticas.







Falando direto de Glasgow durante a conferência climática, o ex-primeiro-ministro da Austrália Malcolm Turnbull pediu mais uma vez que Scott Morrison se desculpe.







Outras notícias desta quarta-feira:







Primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que deve haver cautela sobre entusiasmo pela COP-26 mas que a conferência gerou bons resultados, como o comprometimento dos líderes mundiais de parar o desmatamento até o final da década e cortar a emissão do gás metano de efeito estufa.

Para Agência nuclear das Nações Unidas, energia atômica é um balanço importante entre preocupações climáticas e necessidades de energia no mundo, apesar de ambientalistas serem contrários a esse tipo de energia pela possibilidade de acidentes desastrosos e por não haver destinação para o lixo nuclear.

Ex-presidente da UEFA, Michel Platini, e ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, são acusados na Suíça por diversos crimes, incluindo o de "fraude", no caso do pagamento suspeito que os baniu desde 2015 dos órgãos dirigentes do futebol mundial.