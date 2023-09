Notícias da Austrália e do Mundo | 11 abril 2021 | SBS Portuguese

São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 11 de abril de 2021:





Governo reconhece que o programa de vacinação da Austrália está atrasado

Moradores devem evacuar o meio-oeste australiano com a chegada do ciclone Sejora, ainda neste domingo

Morgan Kelly, da KPMG, é o novo administrador temporário do Clube Português de Sydney

Príncipe Charles fala pela primeira vez sobre a morte do seu pai, o príncipe Phillip

O governo federal espera ter todos os australianos vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até o final do ano.





O programa de vacinação da Austrália sofreu um grande revés na semana que passou, após autoridades recomendarem o uso da vacina da AstraZeneca somente para quem tem mais de 50 anos, devido ao risco da formação de coágulos de sangue.





Mas o ministro australiano do Comércio, Dan Tehan, disse que o mundo ainda está sofrendo com a pandemia e que as coisas podem mudar rapidamente:





"You've just got make sure you've set your goals and you're prepared to adjust those as things occur but very much we're hoping to have every Australian vaccinated by the end of the year. Obviously this announcement about the extra 20 million doses of the Pfizer vaccine is welcome."





___________________________________________





Moradores do Meio-Oeste do estado da Austrália Ocidental, Western Australia/WA, estão sendo avisados a evacuarem antes da chegada do ciclone tropical Seroja, trazendo fortes ventos, de até 150 km por hora, chuva torrencial e ondas muito grandes, no momento em que cruzar do mar à terra, nesta tarde de domingo.





Jenny Sturrock, do Instituto de Meterologia, disse que ciclones de categoria dois, como esse, são muito raros no estado:





"A category two system features winds strong enough to damage homes, blow over trees and make conditions dangerous outside. Residents and tourists along WA's west coast don't see a cyclone crossing every year. So it's important that you do get prepared, (and) follow all advice from emergency services."





____________________________________________





Morgan Kelly, da KPMG, é o novo administrador temporário do Clube Português de Sydney.





A Autoridade Independente de Bebidas e Jogos de NSW/Nova Gales do Sul (ILGA/Independent Liquor & Gaming Authority) nomeou o administrador temporário para a Clube da Comunidade Portuguesa de Sydney, conhecido como Fraser Park, após ter concluído que o conselho diretor do Fraser Park, que tem como presidente Miguel Vairinhos, deixou de ser efetivo nas suas funções de governar o clube.





Morgan Kelly deverá analisar a situação financeira do clube, a atuação da direção atual e definir planos para o futuro.





Está em jogo a viabilidade do clube no futuro e será estudada a possibilidade do clube continuar operando.





O presidente da ILGA, Philip Crawford, disse que o ato foi decidido após juma investigação inicial sobre a a maneira como o clube vinha sendo administrado





Segundo ele, quando a direção de clubes não é mais eficiente, a ILGA tem poderes, dentro da Lei de Clubes Registrados/Registered Clubs Act, de 1976, de nomear um administrador independente para governar o clube.





O administrador temporário vai trabalhar consultando a ILGA e também os sócios do Clube Português.





Miguel Vairinhos, o presidente agora afastado do Clube Português, disse que não vai dar entrevista ao nosso programa enquanto o caso está sob judice.





A SBS Portuguese deverá trazer mais informações e entrevistas sobre estes eventos nos próximos dias.





______________________________________





O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, falou pela primeira vez desde a morte do seu pai, o príncipe Phillip, na sexta-feira, aos 99 anos:





"My family and I miss my father enormously. He was a much loved and appreciated figure. Apart from anything else I can imagine that we're so deeply touched by the number of people here and elsewhere around the world and in the Commonwealth who also, I think share our loss and our sorrow."





O funeral será no castelo de Windsor no próximo sábado, 17 de abril, com a rainha Elisabete e familiares seguindo as regras Covid com o uso de máscaras e distanciamento social.





___________________________________________





O Brasil registrou quase 72 mil casos e 2.616 mil mortes por Covid nas últimas 24 horas.





Desde o início da pandemia foram registradas 351.334 mortes e 13 milhões e 445 mil casos.





São Paulo é o estado com o maior número de casos e de mortes.





Entre os óbitos, o segundo lugar está com o Rio de Janeiro, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.