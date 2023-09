Notícias da Austrália e do Mundo | 13 de outubro de 2021 | SBS Portuguese

13 pessoas morreram em Victoria de ontem para hoje em decorrência da COVID-19, o mais alto número de mortes por covid em um único dia desde o início do surto atual da variante Delta.







O estado registrou 1.571 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas, detectados a partir de um número recordes de testes em um dia: 79 mil.







Houve um pequeno aumento no número novos de casos registrados de ontem para hoje. Espera-se que o surto no estado esteja se estabilizando.















O Royal Children's Hospital em Melbourne divulgou que nenhum dos bebês da UTI neonatal testou positivo para COVID-19 depois que um pai infectado visitou o local.







29 bebês recém-nascidos em situação vulnerável estão internados na unidade da UTI neonatal chamada de "Butterfly" e podem ter sido expostos ao vírus. Dois dos bebês são considerados contatos próximos, de nível 1.







Foi informado pelo hospital que os funcionários não precisarão se isolar já que estão totalmente vacinados e usam o equipamento adequado de proteção. A Executiva-Chefe do Royal Children's Hospital, Bernadette McDonald, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira Source: AAP Image/James Ross



A executiva-chefe do hospital, Bernadette McDonald disse que até o final dessa semana serão adotados testes rápidos de detecção de covid em todos os pais e cuidadores que visitarem o hospital.















Nova Gales do Sul, NSW, registrou 444 novos casos de transmissão local de COVID-19 em 24 horas, núumero um pouco mais alto do que o divulgado ontem, de 360 casos. Quatro pessoas morreram em decorrência da COVID.







Mais de 90% da população elegível do estado já tomou a primeira dose da vacina.









O Território da Capital Australiana, ACT, registrou 51 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas. 32 tem relação com outros casos detectados recentemente, mas apenas 13 estavam em isolamento durante todo o período infeccioso.







98.5% da população elegível do território recebeu pelo menos a primeira dose da vacina, enquanto 73.5% estão totalmente vacinados.













As restrições para conter a COVID-19 em Victoria e Nova Gales do Sul, NSW, podem ser flexibilizadas antes do esperado.







Victoria deve atingir a marca de 70% da população elegível totalmente vacinada dias antes do previsto, que é 26 de outubro.







O Chefe de Saúde do estado, Brett Sutton disse que está aberto a suspender o lockdown em Melbourne mais cedo, e que se sente cautelosamente otimista devido a uma recente queda no número de novos casos diários, apesar de que houve um aumento de ontem para hoje.







Nova Gales do Sul deve atingir o índica de 80% da população elegível completamente vacinada também antes do esperado.







O governador Dominic Perrottet indicou que isso pode significar que a próxima etapa de flexibilização das regras pode ocorrer a partir de 25 de outubro.







O lockdown no Território da Capital Australiana, ACT, está previsto para terminar nesta sexta-feira, com a projeção de que o território atinja a cobertura de 99% da população elegível vacinada até o final de novembro.



O passageiro de um voo que saiu de Brisbane e foi para Sydney testou positivo para COVID-19.





Qualquer pessoa que tenha viajado no voo da Qantas QF509 que saiu de Brisbane às 7h10 da manhã no sábado é considerado contato próximo do infectado.







Passageiros desse voo que estejam completamente vacinados só precisam se isolar por sete dias, enquanto os não-vacinados, parcialmnete vacinados, ou recentemente vacinados devem fazer quarentena de 14 dias.















Um relatório condenatório aponta que a resposta inicial do Reino Unido à pandemia da COVID-19 está entre as piores falhas de saúde pública do país.







O relatório conjunto da Câmara da Ciência e dos comitês de saúde detectou um atraso na adoção de restrições de lockdown, que gerou milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, o mais alto índice de mortes na Europa depois da Rússia.







O relatório concluiu que o atraso mortal foi resultado da falha dos ministros erm questionar as recomendações dos consultores científicos. Convidado a se desculpar na tv britânica depois que relatório apontou que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas, ministro Stephen Barclay se negou. Source: AP Photo/Kirsty Wigglesworth



Quando convidado a se desculpar na televisão britânica, o ministro do gabinete Stephen Barclay se negou a fazê-lo.















Uma nova pesquisa mostra que a preocupação dos australianos com as mudanças climáticas é a mais alta de todos os tempos.







O relatório do Instituto australiano sobre o clima anual da nação mostra que 75% dos participantes estão preocupados com a mudança climática, enquanto 40% estão muito preocupados.







Também foi detectado que oito a cada dez australianos apoiam a eliminação progressiva de centrais elétricas movidas a carvão.







O Gabinete Nacional se reúne hoje para tentar chegar a um acordo para o compromisso de atingir a emissão zero de gases até 2050, mas o partido Nacional declarou estar preocupado com o fato de que esse plano pode prejudicar as áreas rurais e do interior da Austrália.







Outro relatório do Conselho do Clima concluiu que uma falta de ação política sobre a mudança climática pode custar 70 mil empregos em Nova Gales do Sul e Queensland.







A partir de 2023, a União Européia planeja tributar as importações com uso intensivo de energia de países sem precificação de carbono.















Foi feito um apelo para que os líderes mundiais que vão participar da conferência do clima COP-26 em Glasgow, na Escócia, no mês que vem, cumpram a promessa de manter a meta de aquecimento global de 1.5 graus Celsius possível. Presidente da COP-26, Alok Sharma, pede em Paris que governantes cumpram promessas feitas na capital francesa seis anos atrás. Source: AP Photo/Christophe Ena



A COP-26 tem sido considerada a última chance que o mundo tem de prevenir um perigoso aquecimento global.







Há indicações de que o Primeiro Ministro da Austrália, Scott Morrison, vá participar da conferência, depois de ter sido cogitado que ele não fosse.







Ao falar em Paris, o Presidente da COP-26, Alok Sharma, disse que os países devem cumprir as promessas feitas em Paris seis anos atrás.















O partido Trabalhista declarou que o Ministro da Indústria e Energia, Angus Taylor, não tem credibilidade no desenvolvimento de políticas sérias no seu portfólio.







O Gabinete Nacional se reúne hoje para considerar uma nova política de energia e se comprometer a ter metas mais firmes quanto ao clima antecedendo a COP-26 em Glasgow no mês que vem.







Angus Taylor disse a uma emissora de rádio de Sydney na manhã de hoje que o caminho da Austrália para a redução da emissão de carbono não pode ser trilhado às custas da indústria de recursos.







O líder do partido Trabalhista, Anthony Albanese, disse que Angus Taylor tem atrapalhado várias políticas voltadas para um futuro neutro na emissão de carbono, segurando a indústria e a manufatura da Austrália.











Um novo relatório prevê que a Austrália não vai ter trabalhadores suficientes para preencher as vagas que vão surgir no setor de infraestrutura, que vai receber um grande investimento público.







O Relatório de Capacidade de Mercado aponta que o órgão de infraestrutura da Austrália prevê um pico na demanda para trabalhadores qualificados do setor em 2023, com 48% a mais de vagas do que o número de trabalhadores, o que representa 93 mil pessoas necessárias a mais. Demanda para trabalhadores qualificados do setor de infraestrutura em 2023 terá 48% a mais de vagas do que o número de trabalhadores disponíveis na Austrália. Source: AAP Image/Joel Carrett



A Austrália tem enfrentado uma diminuição no número de trabalhadores qualificados que piorou com a pandemia por causa da pausa nos programas de treinamento e das fronteiras fechadas.







O investimento público em infraestrutura como rodovias, estradas de ferro e pontes deve dobrar nos próximos três anos.







Segundo o relatório, 105 mil postos de trabalho não terão como ser ocupados, uma a cada três vagas disponíveis não será preenchida.







A demanda por fábricas, mão de obra, equipamentos e materias vai ser dois terços mais alta do que nos cinco anos anteriores.















O governador de Victoria, Daniel Andrews, disse que o partido trabalhista vai fazer o que for necessário para acabar com a prática de branch stacking no partido. Branch stacking é quando pessoas são recrutadas pelo segmento de um partido político para influenciar quem será pré-selecionado como candidato em uma eleição.







A comissão estadual anti-corrupção, IBAC, está realizando audiências para investigar acusações de branch stacking por parlamentares e funcionários do partido trabalhista, em um escândalo que já envolve quatro parlamentares.







A prática não é ilegal mas vai contra as regras do partido trabalhista, e o IBAC está investigando se foi uysado dinheiro público no esquema.







O governador Daniel Andrews disse que o partido já fez várias reformas, incluindo uma intervenção nacional e a suspensão da filial de Victoria.



















O Primeiro Ministro Scott Morrison chegou a um acordo com a NASA para enviar à lua, provavelmente em 2026, um robô astromóvel produzido na Austrália para coletar amostras do solo lunar.







O governo federal disse que a missão de exploração proposta pode levar a humanidade um passo a frente no desenvolvimento de uma presença humana sustentada fora da Terra.







Scott Morrison destacou o investimento da Austrália de mais de A$700 milhões no setor espacial civil desde 2018, e disse que esse mais recente investimento pode criar mais postos de trabalho nessa indústria na Austrália.























Jogadora da seleção feminina, Meg Lanning, disse que reajuste salarial é bem-vindo e que o sucesso das mulheres do cricket na Austrália não aconteceu por acaso. Source: AAP Image/Dave Hunt



No esporte, as meninas da seleção de cricket vão receber um reajuste salarial depois de um acordo de A$1.2 milhão entre a Cricket Austrália e a associação de jogadores.







O chefe executivo da Cricket Austrália Nick Hockley disse saber da diferença de salário entre os homens e as mulheres mas prometeu que vai chegar à igualdade entre as duas equipes.







A jogadora da seleção australiana feminina, Meg Lanning, elogiou o anúncio e disse que o sucesso das mulheres do cricket na Austrália não aconteceu por acaso.