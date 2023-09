Notícias da Austrália e do Mundo | 14 novembro 2021 | SBS Portuguese

As negociações de quase 200 países na cúpula do Clima, COP 26, em Glasgow concluíram neste domingo e chegaram a um acordo sobre ação climática, após duas semanas de difíceis negociações - mas, mesmo assim, o acordo final não faz o que os cientistas determinam como necessário para conter o perigoso aquecimento global.

[["I would say, however, that this is a fragile win. I wish that we had managed to preserve the language on coal that was originally agreed. Nevertheless, we do have language on coal on phased down and I didn't think anyone at the start of this process would have necessarily expected that that would have been retained. But it has, and I think that is down to the flexibility and the goodwill actually shown by many of the parties."]]





Mas o ministro das Finanças, Simon Brimingham, diz que a Austrália é um dos poucos países no mundo a explicar como chegará a meta de zero emissões líquidas.





O líder da oposição, Anthony Albanese, também acusou o governo de tentar se esconder de críticas ao liberar a informação no final da tarde de sexta-feira.





O documento de 130 páginas diz que os australianos terão 2 mil dólares a mais no bolso em 2050, caso a meta seja atingida, em comparação com nenhuma ação sendo tomada.





Milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Melbourne, neste sábado, em protesto contra os mandatos de vacinas e novas leis contra a pandemia.

A organizadora Abby King nega que o grupo seja anti-vacinação.





Hoje, domingo, Victoria registrou menos casos locais de Covid - foram 905, e 4 mortes.

Victoria tem 86 por cento da população com mais de 12 anos vacinada com duas doses.





Em Nova Gales do Sul, os casos estão oscilando em torno de 250 por dia, mas caíram neste domingo para 195 novos casos e uma morte.

Queensland não registrou novos casos de COVID-19 neste sábado, mas os rastreadores de contato ainda não identificaram a origem de dois casos adquiridos localmente, detectados esta semana.





A secretária estadual da Saúde, Yvette D'Ath, disse que o marco permitirá que os viajantes interestaduais de pontos críticos cheguem a Queensland e fiquem em quarentena em casa, se atenderem a certos requisitos.





Os trabalhadores dos depósitos da rede de moda Country Road protestaram do lado de fora de uma de suas lojas como parte de uma campanha por salários mais altos.





[["We all love working at Country Road. Most of us have been there for five years plus and we just want a living wage at the end of the day. We've been negotiating with the company now for the best part of 12 months and they just don't want to negotiate."]]





O grupo Country Road é propriedade da rede varejista sul-africana Woolworths Holdings Limited, que também é dona do David Jones.





A rede afirma que paga salários muito acima do mercado e que os funcionários do depósito estão buscando o que chama de "resultados insustentáveis".





O parlamento de Nova Gales do Sul está debatendo se legaliza ou não a eutanásia - um projeto de lei para permitir que pessoas com doenças terminais acabem com suas próprias vidas.





O governador do estado, Dominic Perrottet, é contra, dizendo que sua avó está morrendo de câncer no pâncreas. Premier Dominic Perrottet has focused attention on the number of people in hospital and intensive care units, rather than the number of daily cases. . Source: AAP [["As I sat next to her, holding her hand, I could tell that she was in great pain and that she wanted it to be over. I got a sense, as much as anyone can, of why those in such pain would want to end it quickly. But when it comes to suffering it is to our hearts that we must turn, because the answer to suffering is to not to offer death, but care, comfort and compassion."]]





O líder da oposição estadual Chris Minns também é contra o projeto, mas ambos os partidos estão concedendo um voto de consciência para todos os parlamentares.





A defensora da morte assistida Nikki Gimmell diz que a lei é necessária para oferecer um fim de vida humano e compassivo.





[["If we don't have the official structures around voluntary assisted dying, people take it into their own hands, which is exactly what my mother did. And they have shocking, sometimes violent, traumatic deaths, because they dearly want this, but they don't know how to do it the correct way, so to speak."]]





Nova Gales do Sul continua sendo o único estado do país que ainda não aprovou leis voluntárias de morte assistida.





Victoria foi o primeiro estado a aprovar as leis em 2017. O último estado a colocar em vigor a lei de morte assistida foi a Austrália Ocidental/WA em julho deste ano.





A Tasmânia começou a trabalhar para implementar a lei até 2022, e a Austrália do Sul e Queensland a implementarão até 2023.





De acordo com a lei federal, a eutanásia voluntária e a morte assistida são ilegais em todos os territórios.





O projeto de lei em NSW está definido para ser encaminhado para uma investigação da câmara que apresentará um relatório no próximo ano.





Uma figura-chave na administração de Donald Trump enfrenta uma possível sentença de prisão e multa por se recusar a testemunhar sobre o motim no Capitólio dos Estados Unidos.





Steve Bannon, de 67 anos, foi acusado de desacato ao Congresso.





Seus advogados argumentaram que suas comunicações com Donald Trump eram protegidas.





Os apoiadores de Trump invadiram o prédio do Congresso dos EUA no dia 6 de janeiro, enquanto uma reunião estava em andamento para certificar o resultado da eleição, reconhecendo a vitória de Joe Biden.





[["I think it's of great concern. We've communicated our concern to Russia. We've communicated our concern to Belarus. We think it's a problem. "]]





Bielo-Rússia e Polônia estão em um complicado impasse desde a semana passada, com milhares de imigrantes e refugiados, a maioria do Oriente Médio, se reunindo no lado bielorrusso da fronteira com a Polônia na esperança de cruzar para a União Europeia.





O Ministério da Defesa da Bielorrússia acusou a Polônia de um aumento militar "sem precedentes" na fronteira, enquanto a União Europeia afirma que o presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, está incentivando a travessia ilegal da fronteira como um "ataque híbrido" para retaliar as sanções da UE contra seu governo.





A Bielo-Rússia nega as acusações, mas diz que não vai impedir os imigrantes de tentarem entrar na UE.





O Departamento de Estado dos Estados Unidos descreveu a condenação de um jornalista norte-americano em Mianmar como uma "condenação injusta de uma pessoa inocente", prometendo lutar por sua libertação imediata.





Um tribunal militar de Mianmar condenou o jornalista Danny Fenster a 11 anos de prisão com trabalhos forçados, apesar dos apelos dos EUA e de grupos de direitos humanos para sua libertação.





É a punição mais severa entre sete jornalistas condenados desde que os militares de Mianmar depuseram o governo eleito de Aung San Suu Kyi no golpe de fevereiro.





No esporte, o Instituto Australiano do Esporte lançou um grande estudo sobre os impactos da gravidez no alto desempenho.





O estudo visa encontrar maneiras de melhorar a longevidade da carreira de atletas do sexo feminino.





O estudo pesquisará os atletas para determinar os impactos físicos, mentais, financeiros e sociais que a gravidez e pós-gravidez têm quando se trata de suas decisões de permanecer ou deixar o esporte.