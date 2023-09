Estrela do tênis australiano em cadeira de rodas, Dylan Alcott vai tentar mais um título no Australian Open 2022 antes de se aposentar

Estrela do tênis australiano em cadeira de rodas, Dylan Alcott, vai tentar adicionar mais um título à sua longa lista de conquistas no Australian Open de 2022, antes de se aposentar do esporte em janeiro.







Dylan Alcott, de 30 anos, é natural do estado de Victoria e o tenista masculino em cadeira de rodas que conquistou mais títulos na história do esporte.







Mas ele diz que tem mais orgulho do trabalho que faz fora das quadras e que ainda tem muito o que fazer. O anúncio da sua aposentadoria foi feito nessa terça-feira.







"Hoje eu estou anunciando que o Australian Open, em alguns meses, vai ser meu último torneio de tênis. Eu já sabia disso há algum tempo e vou me emocionar falando sobre isso. É um lugar especial para mim e de forma alguma eu poderia encerrar minha carreira no US Open algumas semanas atrás porque o US Open não é a minha casa. Aqui é a minha casa e o Australian Open mudou a minha vida. O tênis mudou a minha vida. Sem o tênis eu não estaria aqui sentado na frente de vocês, falando com vocês hoje, talvez nem estivesse sentado aqui, para ser honesto. Eu devo tudo a isso, e não haveria melhor forma de encerrar do que na minha cidade diante de uma grandes torcida".

Depois de conquistar o Golden Slam em 2021, o que equivale aos quatro torneios de Grand Slam e a medalha de ouro nas Olimpíadas em uma única temporada, Dylan Alcott vai competir em apenas mais um grande evento antes de se aposentar do tênis profissional para focar em projetos fora das quadras.







"Eu sou eternamente grato à oportunidade de poder ter feito o que eu amo por tanto tempo, mas a hora chegou. Eu me sinto redundante, me sinto velho, me sinto um pouco esgotado e a próxima geração está chegando. É a vez deles de dominar e receber o reconhecimento que merecem. Então eu nao vejo a hora de estar nas quadras no Australian Open e fazer isso mais uma vez. E se possível chegar a 16 títulos de Grand Slam. Vamos ver o que acontece e aproveitar o momento".







O tenista de 30 anos ganhou o Australian Open sete vezes, o que fez dele o mais bem sucedido jogador de tênis em cadeira de rodas de todos os tempos. E ele espera ganhar o título mais uma vez em janeiro de 2022.







No total, ele ganhou 15 títulos de Grand Slam jogando individualmente e oito em dupla. Este ano ele ganhou em Tóquio sua quarta medalha de ouro em jogos paralímpicos.

Ele já tinha ganhado o ouro nas Paralimpíadas em 2008 e prata em 2012 quando integrava o time de basquete Australian Rollers, antes de ganhar duas medalhas de ouro nos jogos paralímpicos do Rio no tênis em cadeira de rodas individual e em dupla.







"Eu tenho muito orgulho, mas provavelmente tenho mais orgulho do trabalho que faço fora das quadras, para ser honesto. Ser um bom jogador de tênis é provavelmente a 32ª prioridade na minha vida. Ser uma boa pessoa é a maior delas. Ser um bom familiar, um bom amigo, um bom parceiro para a minha companheira Chantelle e ser um bom defensor da minha comunidade para mudar a percepção sobre pessoas como eu, para que elas possam viver a vida que merecem e ter as oportunidades que eu tive. Eu tenho muita sorte, e não sou eu, somos nós. Todos nós fizemos isso".







Ao falar na mesma coletiva de imprensa no Centro Nacional de Tênis, o Chefe Executivo da Federação de Tênis da Austrália, Craig Tiley, fez um tributo a Dylan Alcott: "Uma lenda do esporte. Tudo o que ele joga, ele ganha. Tudo que ele faz, ele ganha. Dylan, em nome de toda a comunidade do tênis, eu quero lembrar a todos do seu grande sucesso e dizer que nós somos extremamente orgulhosos de você. Não só a comunidade do tênis, mas todo o país".











Trajetória e projetos atuais







Dylan Alcott é tenista em cadeira de rodas, jogador de basquete em cadeira de rodas, comentarista e orador motivacional.







Ele nasceu em Melbourne em 1990 com um tumor ao redor da medula espinhal. ele passou por uma cirurgia para a remoção do tumor, que o deixou paralégico.







Alcott é um defensor dos direitos, percepção e bem-estar das pessoas com deficiência. Ele aproveita a sua fama para chamar a atenção para vários problemas, incluindo saúde mental.







Dylan Alcott já declarou que chegou a odiar a si mesmo e a sua deficiência, e diz que o tênis salvou sua vida e deu a ele um propósito.







Ele começou a jogar tênis por volta dos 16 anos de idade e conquistou o sucesso ao integrar o time australiano de basquete em cadeira de rodas conhecido como 'The Rollers'.

Alcott tem como objetivo destinar mais do se tempo a ajudar homens e mulheres com deficiência a transitarem do esporte para os melhores empregos ao lançar um novo programa chamado 'Wild Collective' (Coletivo Selvagem), através de um projeto maior que ele tem chamado 'Get Skilled Access' (Obtenha Acesso Especializado).