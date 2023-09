Notícias da Austrália e do Mundo | 17 outubro 2021 | SBS Portuguese

Melbourne vai sair do lockdown às 11 horas e 59 minutos desta quinta-feira, 21 de outubro.





O governador de Victoria, Daniel Andrews, acabou de anunciar uma revisão do plano para sair do lockdown, reafirmando que o estado vai reabrir o estado com o marco da vacinação dupla de 70% a ser alcançado nesta quinta-feira. Victorian Premier Daniel Andrews speaks during a press conference in Melbourne. Source: AAP Daniel Andrews anunciou também a volta à escola para todos os estudantes uma semana antes, para 22 de outubro, e outras mudanças, como acabar com limite de viagens em Melbourne e permitir dez visitantes nas casas:





"I can't tell you how proud I am of our state. The resilience, the courage, the compassion, and the conviction that Victorians have shown to get this job done. It is quite amazing. Not only am I proud but I am deeply grateful. But I would just say this. There's still a little way to go. We've got to get that 70 number to 80."





O comandante da COVID-19 do estado, Jeroen Weimar, diz que sua maior preocupação é garantir que o sistema hospitalar de Victoria possa lidar com a reabertura do estado.





" Our hope and our intention would be that we would want to see those case numbers start to turn in the next week or two, as predicted by the original modelling. Obviously we will watch that very closely. But the real constraint on us is what that does for our hospital system. That is ultimately the capacity that we need to manage, that's a critical part of our system, because we need to ensure that those people who are getting Covid as well as the wider community and whatever else other support people need, that we have the capacity to do that in our health system."





88,5 por cento dos moradores de Victoria com mais de 16 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina e 65,5 por cento receberam as duas doses.





__________________________________________





Neste sábado, uma adolescente de 15 anos, com outros problemas de saúde se tornou a pessoa mais jovem a morrer de COVID-19 durante o surto atual em Victoria.





Ela estava entre as sete mortes relatadas ontem.





Ainda no sábado, Victoria registrou outras 1.993 novas infecções locais.





Hoje, domingo, Victoria registrou 1.838 novos casos e 7 mortes, elevando o número de mortos do surto para 145.

_________________________________





A quarentena obrigatória foi descartada para chegadas internacionais em Nova Gales do Sul, mas o novo arranjo será limitado aos cidadãos, residentes permanentes e suas famílias imediatas.





O primeiro-ministro Scott Morrison esclareceu o anúncio feito na sexta-feira pelo governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet.





Morrison negou que Perrottet tenha se precipitado em sugerir que os turistas pudessem retornar sob o novo acordo, dizendo que o governador entende que será uma decisão do governo federal, do Commonwealth, e não dos estados.





O primeiro-ministro diz que os australianos e suas famílias serão os primeiros na fila para entrar na Austrália.





"No, the federal government is not opening it up to anything other than Australians citizens and residents and their immediate families. That is what will happen from the 1st of November in NSW, and indeed all around the country for Australians departing."





Scott Morrison disse que trabalhadores qualificados e estudantes internacionais universitários serão os próximos:





"Then we will move to the other priorities - skilled migration, as well students to Australia. And then we will move on to the challenge of dealing with international visitors to Australia. So everything all in good time. We're not rushing into this. We're taking it carefully step by step."





A medida pegou outros estados de surpresa, especialmente Victoria, onde o ministro da Saúde, Martin Foley, anunciou planos para reabrir a fronteira com Nova Gales do Sul.





"Everyone needs to take a chill pill. We are not aware of the full details of a media release hot off the printer from the NSW government."





A partir das 23h59 de terça-feira, pessoas totalmente vacinadas de uma zona vermelha, como Sydney, estarão livres para entrar em Victoria.





Mas eles terão que fazer dois testes de COVID-19 - um antes da chegada e outro depois.





As autoridades vitorianas confirmaram que após o desembarque em Sydney, os viajantes totalmente vacinados poderiam viajar para Victoria.





Mas, a decisão de abrir a fronteira internacional de Nova Gales do Sul pode significar que as fronteiras interestaduais fiquem fechadas por mais tempo.





Queensland, com muitos poucos casos de COVID-19 circulando na comunidade, reluta em abrir as fronteiras.





A ministra da Saúde, Yvette D'Ath, disse que o anúncio de Nova Gales do Sul torna ainda mais crítico que os habitantes de Queensland sejam vacinados.





"The chance that they might open up and get even more cases. Their risk is already high, they are already operating at that level. So we're concentrating on when the virus comes to Queensland - and it will - what are we going to do to protect our, our community."





As principais companhias aéreas, incluindo Qantas e Singapore Airlines, responderam abrindo reservas e adicionando voos de destinos como Londres e Los Angeles.





Neste sábado, Nova Gales do Sul atingiu 80% da população elegível duplamente vacinada, e registrou 319 novos casos locais de COVID-19 e duas mortes.

Hoje, domingo, o estado registrou 301 novos casos e 10 mortes.

Mais restrições deverão ser aliviadas amanhã, segunda-feira.





___________________________________________





Neste sábado, nenhum novo caso de coronavírus foi registrado na Tasmânia, enquanto o sul do estado entrou em lockdown por três dias.





As ordens para ficar em casa foram impostas depois que um homem com COVID-19 vindo de Nova Gales do Sul escapou da quarentena e passou dezoito horas na comunidade, incluindo em duas casas, um supermercado e um parque.





O homem de 31 anos se recusou a cooperar com os rastreadores de contato depois de ter sido preso na região norte de Hobart.





O governador Peter Gutwein diz que mais de 1.400 testes diários de coronavírus foram realizados nesta sexta-feira - um número recorde para o estado.





"The next 48 hours remains critical and I ask all Tasmanians in the south to work together to get on top of this as quickly as we can. In the main, people are doing the right thing. Donna Adams will provide some further detail in terms of the policing of the stay at home order. Last night, there were a few police infringement notices issued. Half a dozen warnings were provided."





A Tasmânia tem apenas um outro caso ativo, um menino de 15 anos que desrespeitou as regras de quarentena doméstica em Launceston no início deste mês.





Por trás de duras medidas de restrições de fronteira, o estado registrou apenas três casos este ano.





___________________________________________





O Território da Capital/ACT aliviou mais restrições de viagem para seus residentes totalmente vacinados após registrar outros 20 novos casos locais de COVID-19 neste sábado.





É o menor número de casos diários do território em quase três semanas.





O território tem agora tem 495 casos ativos, com 15 pacientes internados com COVID-19, sendo 10 em terapia intensiva.





Com o lockdown de Canberra suspenso, os residentes agora podem visitar outros 26 códigos postais de Nova Gales do Sul sem ter que ficar em quarentena quando retornarem.





As áreas incluem Batemans Bay, Goulburn, Southern Highlands e as cidades nas Snowy Mountains.





___________________________________________





Queensland não registrou nenhum caso de Covid-19 hoje.

O estado criou uma série de centros de vacinação ambulantes em uma tentativa de acelerar a vacinação no estado.





As clínicas estarão disponíveis em 33 lojas Bunnings em todo o estado.





O tesoureiro Cameron Dick diz que, embora o estado não tenha relatado nenhum novo caso local de COVID-19 neste sábado, é preciso estar preparado para o aparecimento de casos.





"We know when COVID is running rife in New South Wales it's only a matter of time as NSW opens up that the Delta variant will come to Queensland. We are in a race, we are in a race to beat Delta and the single biggest way to beat Delta is a vaccination."





Mais de 71,7 por cento dos moradores de Queensland receberam uma dose, com mais de 55 por cento totalmente vacinados com duas doses.





As taxas de vacinação do estado são as segundas mais baixas do país, à frente apenas da Austrália Ocidental.





____________________________________________





O tesoureiro Josh Frydenberg diz que a Austrália corre o risco de ficar em desvantagem internacional se não adotar uma política de emissões líquidas zero até 2050.





Ele falou depois que Scott Morrison confirmou que participaria da conferência sobre mudança climática em Glasgow, em novembro.





Frydenberg diz que os bancos centrais e investidores em todo o mundo já estão considerando metas líquidas zero em suas tomadas de decisão. Source: AAP "This is a reality that we need to be very conscious of because we want to benefit from these changes that are occurring in international capital markets, not be disadvantaged by them. It affects Australia because we rely so heavily on foreign investment, $4 trillion worth of foreign investment, and half of our government bonds are bought by overseas investors and because commercial banks get a significant proportion of their funding from overseas sources."





Os líderes da coalizão devem se reunir nos próximos dias para determinar qual política de emissões o primeiro-ministro levará à conferência de Glasgow.





___________________________________





Oficiais da Polícia Federal Australiana e da Força de Fronteira apreenderam o maior carregamento de heroína já feito no país.





A carga de 450 quilos - avaliada em 140 milhões de dólares - foi encontrada dentro de contêineres de ladrilhos de cerâmica enviados da Malásia para Melbourne.

Os 1.290 pacotes foram retirados da remessa pelos investigadores, que rastrearam a entrega em uma área industrial em Tullamarine, perto do aeroporto de Melbourne.





A polícia então prendeu o homem da Malásia que recolheu o contêiner e o levou para um depósito de Pascoe Vale.





O comissário assistente da AFP, Krissy Barrett, disse que a interceptação salvou efetivamente mais de 220 vidas.





"Because sadly we know that for every two kilograms of heroin that's in circulation we lose one life so that might be people I know and that might be people you know . It's people that have been directly saved by this seizure and the other destruction caused by drugs like heroin in the community as well."





O homem da Malásia enfrentou o Tribunal de Magistrados de Melbourne, onde foi detido sob custódia até sua próxima audiência em janeiro.





Ele enfrenta uma possível pena de prisão perpétua.





__________________________________





Autoridades do exterior e do Reino Unido declararam o esfaqueamento do parlamentar conservador David Amess como um ataque terrorista.





Amess tinha 69 anos e era membro do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson.





Ele foi esfaqueado várias vezes por um agressor, enquanto participava de uma reunião com seus constituintes na Igreja Metodista de Belfairs, em Leigh-on-Sea, a leste de Londres.





A polícia prendeu um homem de 25 anos no local, mas ainda não o identificou.





Um comunicado da Polícia Metropolitana New Scotland Yard confirmou que a investigação inicial havia revelado uma potencial motivação ligada ao extremismo islâmico e que eles acreditavam que o suspeito tenha agido sozinho.





Boris Johnson prestou homenagem ao parlamentar de longa data, elogiando sua dedicação a ambos os eleitores e, de forma mais ampla, à Inglaterra.





"David was a man who believed passionately in this country and in its future. And we've lost today a fine public servant and a much loved friend and colleague, and our thoughts are very much today with his wife, his children and his family."





O ataque ocorreu cinco anos depois que outra parlamentar, Jo Cox, foi assassinada por um fanático de extrema direita em seu eleitorado em uma pequena cidade, renovando as preocupações sobre os riscos que os políticos correm enquanto fazem seu trabalho representando os eleitores.





__________________________________________





O Albert Park Grand Prix de Melbourne, a tradicional abertura da Fórmula 1, foi adiado para 10 de abril do ano que vem em um calendário recorde de 23 eventos para 2022.

A Austrália tem algumas das restrições de viagens mais rígidas do mundo, da COVID-19, mas os executivos da Fórmula Um continuam esperançosos de que elas irão ser aliviadas a tempo para a corrida, que será realizada pela primeira vez desde 2019.





Canadá, Cingapura e Japão também voltaram à programação, mas Xangai voltou a ficar ausente.