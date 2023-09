Notícias da Austrália e do Mundo | 20 de abril de 2022 | SBS Portuguese

Com uma liderança praticamente imbatível, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta, será reeleito.





O ganhador do Prêmio Nobel José Ramos-Horta, de 72 anos, abriu uma vantagem imbatível sobre o atual líder do Timor, Francisco “Lú-Olo” Guterres, com cerca de 60% contra 40% dos votos durante as eleições do segundo turno para a presidência do país.





Resultados preliminares mostram que Ramos Horta conta com 59% dos votos e Francisco Guterres Lú-Olo com 41% dos votos





Durante sua campanha à presidência do Timor, Ramos-Horta prometeu uma reviravolta na política do país. Mas candidatos de vários partidos menores ficaram atrás de Lú-Olo, levando a um resultado que provavelmente será mais próximo do que os observadores esperavam.





Observadores na capital Dili disseram à plataforma de notícias australiana Crikey que a participação dos eleitores foi notavelmente menor do que na primeira rodada.





Segundo analistas do Crikey, a eleição de Ramos-Horta pode ser preocupante para a Austrália já que sinaliza para uma aproximação maior entre o Timor e a China.





A contagem de votos já foi encerrada em Portugal e lá Ramos Horta foi o vencedor.





A assinatura de um pacto de segurança entre a China e as Ilhas Salomão foi descrita como o pior fracasso da política externa australiana no Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial.





O acordo anunciado pela China deve aumentar as preocupações dos Estados Unidos e dos aliados Austrália e Nova Zelândia sobre a crescente influência chinesa em uma região tradicionalmente sob domínio australiano.





A porta-voz trabalhista das relações exteriores, Penny Wong, diz que isso aconteceu sob o comando do governo Scott Morrison, criticando o primeiro-ministro por enviar o senador Zed Seselja para pressionar o governo das Ilhas Salomão a desistir do acordo, em vez de fazer a viagem ele mesmo.

Scott Morrison e Anthony Albanese se enfrentam pela primeira vez nesta eleição hoje durante um debate entre os dois líderes.





O primeiro-ministro e o líder da oposição vão se encontrar em Brisbane, onde responderão a perguntas de eleitores indecisos.





Ambos os partidos devem concentrar suas campanhas eleitorais nas relações trabalhistas, com a Coalizão prometendo dobrar as multas sobre os sindicatos da construção civil, caso sejam reeleitos.

O vice-prefeito de Mariupol disse não confiar na Rússia com relação à promessa de oferecer corredores humanitários na cidade sitiada.





As tropas ucranianas defendem o porto estratégico no Mar de Azov há sete semanas, apesar da artilharia pesada da Rússia que já destruiu a maior parte da cidade.





A gigante siderúrgica Azovstal, que cobre cerca de 11 quilômetros quadrados, é o último reduto ucraniano na cidade, oferecendo aos defensores ucranianos uma forte posição de combate devido à sua rede de túneis subterrâneos e depósitos.





O vice-prefeito Sergii Orlov diz que a situação atual exige mais ajuda militar para combater as tropas russas.

O Chefe das Nações Unidas, o português Antonio Guterres, pediu por uma pausa humanitária de quatro dias na Ucrânia durante a Páscoa Ortodoxa.





Nesta quinta-feira, ucranianos e russos celebram a Páscoa, o feriado que une cristãos ortodoxos em ambos os países, assim como católicos ucranianos.





As Nações Unidas calculam que mais de 870 mil pessoas já tenham retornado à Ucrânia após terem deixado o país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro e declarou que a tendência de aumento deve ampliar os desafios humanitários.





Em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, o Fundo Monetário Internacional reduziu suas previsões de crescimento econômico global para este ano e o próximo.





O economista-chefe do IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que a guerra na Ucrânia interrompeu o comércio global, elevou os preços do petróleo, ameaçou o abastecimento de alimentos e aumentou a incerteza já agravada pelo coronavírus e suas variantes.





O Secretário da Saúde de Victoria, Martin Foley, confirmou que o estado voltará ao normal antes do fim de semana, com o fim de muitas restrições impostas durante a pandemia da COVID-19.





Foley disse que altas taxas de vacinação e números mais baixos de casos significam grandes mudanças.





A partir das 23h59 de sexta-feira, o status de vacinação não será mais necessário para entrar em bares e cafés, e fazer check-ins com códigos QR será descartado.





As máscaras não serão mais necessárias em escolas primárias, comércio em geral, bares, cafeterias, restaurantes e pubs.

Uma das mais importantes mudanças é que os contatos próximos de casos de COVID não serão obrigados a ficar em quarentena, desde que usem máscara em ambientes fechados e evitem áreas de alto risco. Mas eles precisarão fazer cinco testes rápidos negativos ao longo dos sete dias em que estariam isolados.





Boris Johnson pediu desculpas ao parlamento britânico depois de ser multado pela polícia por quebrar as regras de confinamento, dizendo que não sabia que uma pequena festa de aniversário no auge da pandemia violava as regras que seu próprio governo havia estabelecido. Ele disse que agora percebeu que estava errado.

Cristiano Ronaldo não vai jogar pelo Manchester United na Premier League contra o Liverpool hoje logo mais. A estrela de Portugal está de luto pela trágica morte do seu filho recém-nascido.





Ronaldo anunciou que o filho morreu durante o parto. A irmã gêmea do bebê sobreviveu, o que o craque português disse ser o seu maior alento, assim como à sua companheira, Georgina Rodríguez.





A notícia teve grande repercussão no mundo do futebol e entre os fãs do adorado ídolo. O Manchester United confirmou que Ronaldo não jogará no encontro crucial de sua equipe com o rival Liverpool.





Segundo comunicado no website do clube inglês, "a família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Cristiano, estamos todos pensando em você e mandando força para a família.”

A seleção brasileira de futebol masculino vai disputar um amistoso contra a Argentina no no MCG, o Melbourne Cricket Ground. O confronto está marcado para 11 de junho.





O governo de Victoria confirmou que o 'Superclássico' será disputado no icônico estádio de Melbourne, antes da Copa do Mundo deste ano.





A última vez que os dois times jogaram em Melbourne foi em 2017, para uma multidão de 95 mil fãs.