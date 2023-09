Notícias da Austrália e do Mundo | 22 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

A oposição federal está acusando o primeiro-ministro Scott Morrison de minimizar as recomendações de saúde em resposta ao crescente surto de COVID-19 na Austrália.





Scott Morrison confirmou os cálculos do Insituto Doherty, de que a Austrália poderá ter 200 mil infecções a cada dia da variante ômicron, a não ser que voltem as restrições. Source: AAP Segundo os cálculos, o sistema de saúde não poderá dar conta de tantos casos.





Mas Scott Morrison disse que este é apenas o pior cenário possível, não contando com a vacinação de reforço, da terceira dose, e sem adotar novas precauções:





"The modeling that's been reported is a very unlikely, extreme case scenario that assumes that nobody does anything, nobody gets boosters, there are no changes that take place, no one exercises common sense. So we know that we saw similar numbers at the start of the COVID pandemic, which were never realized. So, the chief medical officer and I just want to assure people that those sort of numbers aren't what we're expecting. They are extreme case scenarios."





_______________________________________





Enquanto isso, o Gabinete Nacional da pandemia vai realizar uma reunião de emergência nesta quarta-feira para discutir o uso obrigatório de máscaras e cronogramas das doses de reforço, já que o número de casos continua aumentando em todo o país.





Mas, Morrison diz que a Austrália não precisa de lockdowns ou mandatos para lidar com o surto; em vez disso, enfatiza a necessidade de responsabilidade pessoal.





O porta-voz da saúde do Partido Trabalhista, Mark Butler, disse que Morrison parece negar a gravidade da situação.





"Overnight, we hear that all the chief health officers around the country including the government, the federal government side Chief Health Officer, Professor Paul Kelly, had provided advice that there should be masked mandates across the nation for indoor activity and yet repeatedly this morning, the Prime Minister Scott Morrison has refused to back in that public health advice. That is a dangerous development in the progress of this pandemic."





O número diário de casos de COVID-19 em Nova Gales do Sul passou de 3 mil pela primeira vez, enquanto Victoria registrou 1.245 novas infecções.





Nesta terça-feira, oito outras mortes relacionadas ao vírus também foram registradas em todo o país - seis em Victoria e duas em New South Wales.





Nova Gales do Sul/NSW registrou hoje 3.763 novos casos de Covid-19 - outro dia recorde de casos desde o início da pandemia - e duas mortes.





As internações hospitalares subiram para 302 com 40 pacientes na UTI - tratamento intensivo.

________________________________________________________





A Associação Médica Australiana (AMA) afirma que, embora apoie a redução do tempo entre as doses de reforço, os desafios logísticos tornam improváveis o aumento na velocidade de acesso às vacinas.

Pessoas com 18 anos ou mais na Austrália podem receber uma dose de reforço da vacina COVID-19 cinco meses após a segunda dose da vacinação primária.





Vários estados estão pedindo que esse intervalo seja antecipado para ajudar a limitar a disseminação da variante ômicron.





Mas o presidente da AMA, Omar Khorshid, diz que isso não significa necessariamente que as pessoas serão capazes de obter uma dose de reforço mais rápido.





"We're going to hear from the states more and more about the need to bring boosters forward. The AMA would generally be supportive of that but the reality is we just can't get more boosters into arms because we don't have the capacity through state-run vaccination centres, GPs and pharmacists to actually deliver more boosters than are being done at the moment, so setting a date of three months will have no significant impact over the current target of five months."





A Nova Zelândia está restringindo as doses de reforço para seis meses ou mais após a segunda dose da vacinação primária, mas vai mudar para quatro meses a partir do início do próximo ano.





_________________________________________





A Austrália do Sul mudou os requisitos de teste COVID-19 para pessoas que viajam de outros estados e territórios após um grande aumento nos tempos de espera nos centros de teste.

Pessoas que chegam à Austrália do Sul vindas de Nova Gales do Sul, Victoria e do Território da Capital não precisarão mais fazer o teste na chegada, desde que não apresentem sintomas.





Nesta terça-feira, o estado registrou um recorde de 154 novas infecções por COVID-19, incluindo 134 adquiridas localmente.





O governador do estado, Steven Marshall, disse que a mudança nos requisitos de teste é necessária para garantir que o sistema possa atender à demanda dos habitantes locais.





"We are comforted by the fact that every single person coming from interstate now has to have that PCR test in their own state within 72 hours of departure. So there is already a 100 per cent screen for those people coming from interstate. Our focus now is on making sure that South Australians have access to a rapid PCR test."





____________________________________________________





Contatos próximos totalmente vacinados de casos COVID-19 em Queensland terão o período de quarentena reduzido pela metade a partir desta quarta-feira.





Nesta terça-feira, 86 novas infecções foram registradas em um recorde diário para o estado.





As autoridades de Queensland dizem que esperam que a redução do período de quarentena obrigatório para sete dias para contatos próximos vacinados ajude as empresas a lidar com o comércio de fim de ano.





O diretor de saúde John Gerrard diz que essas pessoas ainda precisarão ser testadas no primeiro e no quinto dia em quarentena. Pessoas não-vacinadas ainda estarão sujeitas a 14 dias de quarentena obrigatória.





"For those individuals who are unvaccinated, the quarantine period continues the same. It will be 14 days as before. That will not be reduced if you are unvaccinated. This is consistent with the national guidelines."





___________________________________________________





O governador da Tasmânia, Peter Gutwein, diz que o estado está em uma boa posição para conviver com a COVID-19.

Nesta terça-feira, a Tasmânia registrou quatro novos casos, elevando seu número de infecções ativas para 14. O estado registrou pelo menos um caso de COVID-19 por dia desde que reabriu suas fronteiras para viajantes totalmente vacinados na última quarta-feira. Mas Gutwein diz que isso não significa que a Tasmânia deva se isolar do resto da Austrália.





"While some people would prefer us to stand still, we need to keep moving forward and that's what we're going to do. We're now in a position, because we have a high level of vaccination, we have sensible public health measures in place, such as social distancing and the indoor mask-wearing rule we brought in last night, that will enable us to safely go about our lives, but importantly enable us to rejoin the rest of the country."





_______________________________________





O Território da Capital/ACT registrou 16 novas infecções por COVID-19 nesta terça-feira, aumentando o úmero de casos ativos para 124.





Três pessoas estão em hospitais do território com COVID-19 mas nenhuma está na UTI.





A partir desta quarta-feira, máscaras voltam a ser obrigatórias em todos os ambientes internos, incluindo lojas, locais de hospedagem, escritórios e no transporte público em todo o território em um esforço para desacelerar a disseminação da variante ômicron.





To limit community transmission of COVID-19 and to keep the community safe from the Omicron variant of COVID-19, the ACT Government has reintroduced the mandatory use of face masks when in an indoor place from 11.59pm Tuesday 21 December 2021. https://t.co/WEXZrCiM5p pic.twitter.com/wyC6Wn2n5R



— ACT Health (@ACTHealth) December 21, 2021

___________________________________________





Dezenas de leitos de saúde mental exclusivamente para mulheres serão abertos em Melbourne e na região de Victoria como parte de um investimento de 100 milhões de dólares.





Trinta dos leitos particulares serão instalados na Clínica Albert Road de Melbourne e cinco no Hospital Privado Shepparton, para atender mulheres que sofreram traumas e abusos sexuais, distúrbios alimentares ou problemas de saúde mental perinatal.

Espera-se que os leitos atendam a mais de 750 mulheres de Victoria com problemas de saúde mental a cada ano.





Julie Dempsey, que foi abusada sexualmente e fisicamente enquanto era tratada no sistema de saúde mental, diz que o serviço exclusivo para mulheres é extremamente necessário.





"This is an encouraging starting point. Hopefully we can look forward to seeing more state-wide safe gender-sensitive and based access across mental health sector into the future. So I welcome this announcement and it's with a glad heart after many, many years of personal lobbying on this myself."





Os novos leitos começarão a ser implantados a partir de abril do próximo ano e serão gerenciados por mais de 60 profissionais de saúde em tempo integral.





Ouvintes em busca de apoio e informações de saúde mental podem entrar em contato com a Lifeline no 13 11 14 ou Beyond Blue pelo 1300 22 4636. _________________________________________________________________________________________________





Um órgão Indígena eleito para negociar um tratado em Victoria está pedindo ao governo estadual que aumente a idade de responsabilidade criminal de 10 para 14 anos.





Os co-presidentes da Primeira Assembleia dos Povos de Victoria escreveram ao procurador-geral Jaclyn Symes para enfatizar a necessidade de mudança imediata, dizendo que o tratado não deve ser usado como uma desculpa para atrasar a reforma.





Os procuradores-gerais da Austrália concordaram no mês passado em apoiar uma proposta para aumentar a idade mínima para 12 anos, depois que o governo federal enfrentou pressão de mais de 30 países das Nações Unidas. Mas o grupo Indígena independente está pedindo a Symes para ouvir os especialistas e mudar a idade para 14 anos, recomendado pela Comissão para Crianças e Jovens de Victoria em junho.





O Território da Capital/ACT é atualmente o único estado ou território comprometido com a mudança da idade de responsabilidade criminal para 14 anos, enquanto o governo da Austrália Ocidental/WA aprovou uma moção semelhante em outubro.





_______________________________________





O deputado federal Andrew Laming, do Partido Liberal, está sendo levado ao tribunal pela Comissão Eleitoral Australiana por causa de postagens feitas no Facebook antes das eleições de 2019.





O representante do eleitorado de Bowman em Queensland é acusado de infringir os requisitos da Commonwealth depois de ter publicado em uma página do Facebook intitulada "Hospital Redland: Vamos lutar por um financiamento justo", sem revelar adequadamente suas ligações políticas.





A Comissão Eleitoral Australiana afirmou que iniciou um processo no Tribunal Federal contra Laming.





Laming disse que tentará resolver o caso por meio de conciliação.





____________________________________________________________________________________





No esporte, autoridades de Victoria dizem que nenhuma mudança será feita na capacidade de público para o Teste de Críquete do Boxing Day no MCG, apesar dos receios de que o evento possa alavancar os casos da variante ômicron no estado.