Notícias da Austrália e do Mundo | 19 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

Neste domingo, o estado de Nova Gales de Sul/NSW registrou 2.566 novos casos de COVID-19 e nenhuma morte - ontem foram 2.482 novos casos e uma morte.

É o maior número de infecções diárias registrada em qualquer estado ou território australiano desde o início da pandemia.





Apenas 226 casos em Nova Gales do Sul foram confirmados como sendo a variante Omicron, mas as autoridades de saúde dizem que a variante provavelmente é responsável pela maioria das novas infecções.





A Dra. Christine Servey, do Departamento de Saúde do estado, diz que os residentes podem se proteger da nova variante, tomando uma dose de reforço da vacina assim que puderem e usando máscaras em ambientes internos, onde não é possível praticar o distanciamento social.





"We we continue to see a rapid surge in the number of cases in New South Wales, with transmission occurring as a result of large numbers of people gathering for social functions in venues such as pubs and clubs. Some of these gatherings have led to large super spreading events. New South Wales Health continues to remind everyone across the community to continue to practice COVID safe behaviours."





Países europeus estão impondo novamente medidas duras para conter a nova onda de COVID-19, com a variante Ômicron, com a Holanda decretando lockdown nacional de agora até o dia 14 de janeiro.





Vários países europeus estão impondo novas restrições sociais e de viagens em um esforço para conter o rápido aumento dos casos de COVID-19.





França, Áustria e Chipre restringiram as viagens, Paris cancelou o espetáculo de fogos do Ano novo, a Dinamarca fechou locais de entretenimento e a Irlanda impôs toque de recolher às 8 da noite para bares e pubs.





Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a vacinação em massa, inclusive de crianças a partir dos 5 anos de idade, é a resposta para a nova onde de infecções:





"We know that our healthcare systems are overstretched right now and this is partly linked to the large number of unvaccinated patients. So in conclusion, the answer can only be to increase vaccination to include children above five years old boosting and protective measures. That has to be the answer we give to this new variant."





O aumento de restrições na Europa ocorre no momento em que pesquisadores do Imperial College London descobriram que uma dose de reforço da vacina COVID-19 fornece cerca de 85 por cento de proteção contra doenças graves da variante Ômicron e cerca de 97 por cento da variante Delta.





O estudo também descobriu que a nova variante tem cinco vezes mais probabilidade de reinfectar pessoas do que a Delta.





A pesquisa com centenas de milhares de casos, incluindo 1.846 confirmados com Ômicron, ainda não foi revisada por outros pesquisadores.





Enquanto isso, pelo terceiro dia consecutivo, o Reino Unido registrou número recorde de infecções com mais de 93 mil e os hospitais estão se preparando para um novo aumento de casos.





David Colley, paciente com COVID-19 no Hospital de New Cross na Inglaterra, diz que é grato por ter recebido a proteção da vacina.





"Now I like to go to the gym three to four times a week, mountain bike... never off sick. It's knocked me off my feet. As you say, you don't think it's going to happen. I've been double jabbed as well. May and July I was jabbed. And they did say if I hadn't been vaccinated, I probably wouldn't be here."





Nos Estados unidos, a situação é também preocupante.





A internação de pacientes com covid saltou em 45 % no último mês, e casos confirmados aumentaram em 40 %, com uma média de 123.000 novos casos por dia.

O Dr Anthony Fauci, maior autoridade de saúde no país, disse que os não-vacinados precisam tomar a sua primeira vacina.





"We still have 50 million or more people in this country who have not yet even gotten their first vaccination. That is really unacceptable. If we want to get through the challenge of a delta which is bad enough. We're looking at straight in the face and then over your shoulder is coming Omicron. That's a very tenuous and difficult situation. So we've got to do the things that are available to us. Vaccination boosting masking when you're in an in door setting."





O primeiro-ministro Scott Morrison viajou para a Tasmânia para prestar homenagem às cinco crianças que morreram na tragédia de um castelo pula-pula inflável na escola primária Hillcrest.

Ele e sua esposa, Jenny Morrison, juntaram-se aos que prestaram tributos florais e mensagens de apoio na escola.





Scott Morrison anunciou que 800 mil dólares extras serão fornecidos para financiar o aconselhamento de trauma para a comunidade local de Devonport.





Ele diz que todo o país está sofrendo.





"That Australia is one with them. And we grieve with them and we mourn with them. And we want to do everything we possibly can to help them through this terrible, terrible, unthinkable, unimaginable tragedy. And we are providing $800,000 to support families and communities affected in counselling support. That includes $250,000 for first responders, $550,000 for the broader community."





A Tasmânia proibiu o uso de castelos pula-pula, e semelhantes equipamentos de diversão infláveis, em escolas estaduais até novo aviso - depois que as crianças caíram de uma altura de 10 metros depois que fortes rajadas de vento fortes fizeram com que o brinquedo voasse desgovernado.





As investigações estão sendo realizadas pela polícia e pela WorkSafe Tasmania para examinar se o castelo pula-pula foi amarrado corretamente.





Os proprietários de empresas na região afetada pela COVID em Newcastle, em Nova Gales do Sul, agora o epicentro da pandemia no estado, estão pedindo às autoridades que não imponham restrições antes do Natal.





Trinta e seis por cento dos casos de COVID-19 deste sábado no estado - 899 casos - vêm do distrito de Hunter New England, que inclui Newcastle.





A variante Ômicron é responsável pela maioria das novas infecções.





O governador Dominic Perrottet indicou que possíveis restrições podem ser impostas em Newcastle, mas descartou lockdowns em qualquer parte do estado.





A proprietária do Café Beehive, Nikita Woolfe, diz que várias empresas foram forçadas a fechar porque os funcionários tiveram que se isolar.





"I am kind of hoping for some clear messaging from someone and obviously a little bit of support because we have made it through one lockdown and while we are not in lockdown in the moment, you can see that there is no-one around. And this is the busiest period of the year. The time when we're meant to make up for lockdown - and we're not. And it's a real struggle. And all the motivation you had to get through lockdown to get to summer - it's summer and there is no-one here. So yeah, it's heartbreaking."





As autoridades de saúde de Victoria ainda não descobriram outras infecções pela Ômicron entre os infectados de duas casas noturnas de Melbourne.





Neste sábado, o estado registrou 1.504 novos casos de COVID-19 e hoje, domingo, menos casos: 1.240.

O sequenciamento genômico confirmou que uma das 30 pessoas infectadas ligadas a duas casas noturnas de Melbourne tinha a variante Ômicron.





As autoridades de saúde ainda estão trabalhando para determinar se algum dos outros casos, que incluem 16 ligados ao Collingwood's Peel Hotel e 14 ao Fitzroy's Sircuit Bar, tem a nova variante.





O estado tem um total de 19 casos da variante Ômicron.





Um profissional de saúde está entre os 31 novos casos de COVID-19 registrados em Queensland neste sábado.





O estado registrou um aumento de 50 por cento nas infecções em comparação com o número registrado na sexta-feira.





O rastreamento de contatos está em andamento no Toowoomba Hospital.





O diretor de saúde do estado, John Gerrard, diz que os profissionais de saúde estão vacinados, mas ainda espera que o número de infecções na área de saúde aumente.





"This will continue to occur in the coming weeks and months. Remember there are thousands of healthcare workers in Queensland, so it is inevitable that some of them will get infected. Now all of our healthcare workers are vaccinated; and all of our healthcare workers wear masks when in the clinical environment, so the risk to patients is minimised but it does emphasise the need for all of us to get vaccinated." ___________________________________________________________________________________________________





Pesquisadores australianos estão pedindo mais investimento do governo na educação da língua Indígena bilíngue, depois que um estudo mostrou a extensão do desaparecimento das línguas Indígenas no país.





A pesquisa descobriu que apenas 40 línguas das Primeiras Nações ainda são faladas na Austrália - frente as mais de 250 do período pré-colonização - e apenas 12 estão sendo ensinadas às crianças.

A co-autora do estudo, Professora Felicity Meakins, da Universidade de Queensland, disse à SBS News, que as línguas das Primeiras Nações são vitais para a saúde e o bem-estar nas comunidades.





"Languages are really linked, particularly in Australia, to Indigenous health and wellbeing and we know that Indigenous youth suicide for instance is very high in this country. In many places in Australia, Australian languages have been silenced as the result of really brutal colonial policies. So people were punished for speaking their language, children were put into dormitories which really broke that intergenerational transmission. So there is a lot of trauma surrounding languages." ___________________________________________________________________________________________________





O governo de Nova Gales do Sul se comprometeu a criminalizar o abuso íntimo conhecido como controle coercitivo, seguido da realização de um inquérito.





A medida está entre 17 das 23 recomendações do inquérito que o governo estadual apóia, com as outras seis sendo "consideradas à medida que a análise continua".





A criminalização será instaurada para proibir o controle coercitivo, que envolve padrões repetidos de comportamento abusivo, incluindo físico, sexual, psicológico, emocional ou financeiro.





A legislação para combater o controle coercitivo está em processo de se tornar lei em todos os estados e territórios da Austrália.





O novo navio antártico da Austrália, RSV Nuyina, foi oficialmente inaugurado nas docas de Hobart antes de sua primeira viagem para a Antártica.

O navio de 529 milhões de dólares está programado para partir na segunda-feira com 67 expedicionários e tripulação para reabastecer a estação Casey e iniciar vários novos projetos de ciência marinha.





Com 160 metros de comprimento, o Nuyina é quase duas vezes maior que o anterior navio de abastecimento da Antártica da Austrália, o Aurora Australis de 90 metros, que esteve em serviço por 30 anos.





No críquete, o jogador Ben Stokes da seleção inglesa, disse que sua equipe ainda tem chances no segundo Teste do Ashes, apesar de um ruim desempenho no segundo dia.

Raios e chuva pouparam a Inglaterra de catástrofe maior na sexta-feira, quando a Austrália chegou a abrir vantagem de 473 a 9, antes da Inglaterra reduzir para 17-2.





Os jogadores de críquete australianos usaram braçadeiras pretas para homenagear as cinco crianças que morreram na Tasmânia na tragédia do castelo pula-pula.





Stokes admite que reverter a vantagem da Austrália é tarefa difícil, mas desistir não é uma opção.