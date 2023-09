Notícias da Austrália e do Mundo | 15 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

O primeiro-ministro da Austrália teve dois testes negativos para COVID-19 depois de ser considerado pelo departamento de saúde de Nova Gales do Sul como um contato casual de uma pessoa infectada.







Scott Morrison foi informado de que um evento do qual participou na sexta-feira à noite foi listado como um local de exposição ao vírus, mas que ele não precisaria se isolar.







Depois dos dois testes negativos, e da aprovação do médico-chefe para fazer a viagem, o primeiro-ministro manteve o plano de ir para Queensland nesta quarta-feira e falou com a imprensa ao chegar em Brisbane hoje de manhã.















Passageiros de dois voos para Queensland foram considerados contatos próximos de um caso positivo e avisados de que teriam que passar o Natal em quarentena, apesar de estarem completamente vacinados.







Os voos em questão foram o VA1105 que saiu de Newcastle para Brisbane, e o VA375 que saiu de Brisbane para Townsville.

Scott Morrison falou à rádio 4BC que o governo do estado deveria rever a decisão de quarentena para que os passageiros dos voos pudessem preservar seus planos para o Natal.







A diretora de epidemiologia da Universidade Deakin, Catherine Bennett, disse que o risco de transmissão dentro de um avião é baixo, já que todos usam máscaras.







Já o especialista em doenças infecciosas, Professor Robert Booy, disse ao canal Nove de Televisão que apenas passageiros que estiveram muito perto da pessoa infectada deveriam ser considerados contatos próximos.







No final da manhã, a secretária da saúde do estado, Yvette D'Ath, declarou que a maioria dos passageiros dos dois voos foram reclassificados como contatos casuais e que não precisariam fazer quarentena.







Já aqueles que sentaram próximos do caso positivo terão que fazer isolamento por 14 dias e não poderão celebrar as festas de final de ano como tinham planejado.















Nova Gales do Sul, NSW, registrou 1.360 novos casos de transmissão local de COVID-19, 25 deles da variante ômicron, e uma morte nas últimas 24 horas. Esse é o maior número de novos casos em um dia registrado desde setembro no estado.

Hoje o governo do estado está suspendendo algumas restrições como a exigência de quarentena para viajantes originários de oito países do sul da África.







A diminuição de restrições é válida em todo o estado, e o status de vacinação da população não é mais um impeditivo para algumas atividades. Pessoas não vacinadas podem agora voltar a frequentar bares, restaurantes, cafeterias e estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais.







O ex-vice-médico chefe da Austrália, Doutor Nick Coatsworth, ao dar entrevista ao Canal Sete de Televisão, defendeu a decisão de diminuição das restrições mesmo com o aumento no número de casos.





















Victoria registrou 1.405 novos casos de transmissão local de COVID-19 e três mortes de ontem para hoje.

O Departamento de Saúde do estado emitiu um alerta aos donos de dois locais de entretenimento em Melbourne, já que um caso confirmado da variante ômicron esteve nesses dois bares populares da cidade, o que levou as autoridades de saúde a pedir que centenas de pessoas que estiveram nesses locais se isolassem por pelo menos sete dias.







O caso positivo esteve no Sircuit Bar em Fitzroy entre 21h e meia-noite de sexta-feira, e depois no Peel Hotel em Collingwood, entre 23h30 e 3h da manhã. Cerca de 730 pessoas são consideradas contatos próximos.







A Austrália do Sul, SA, registrou 26 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas, enquanto O Território da Capital Australiana, ACT, registrou sete novos casos, Queensland, seis e o Território do Norte, quatro.















A Austrália reabre hoje as fronteiras para estrangeiros completamente vacinados portadores de vistos temporários elegíveis, como estudantes internacionais, trabalhadores qualificados e detentores de visto de trabalho e turismo (working holiday), entre outros.







O governo federal estima que cerca de 235 mil pessoas são elegíveis a entrar no país sob esses vistos, incluindo em torno de 133 mil estudantes internacionais.







A doutora Melinda Hildebrandt, especialista em políticas de educação do Instituto Mitchell da Universidade Victoria, diz que apesar de muitos estudantes internacionais estarem indo para o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos, A Austrália também tem o seu lugar como um país de destino para estudantes. Estudantes internacionais desembarcam no aeroporto de Sydney. Source: AAP Image/Bianca De Marchi



Os estudantes internacionais já começaram a chegar na Austrália. Zadly Flores é um estudante internacional que esperou por quase dois anos para fazer um mestrado em gerenciamento na Austrália.







Ele e sua companheira disseram que estão felizes por terem finalmente chegado na Austrália nesta quarta-feira de manhã, vindos de Manila, capital das Filipinas.







Aravind Parchura chegou da cidade de Hyderabad, no estado de Telangana, na Índia, com apenas mais um mês de visto restante.







Depois de esperar por quase dois anos para entrar na Austrália, o engenheiro de software espera conseguir estender seu visto 482 por mais um ano.















Apesar de as fronteiras da Austrália estarem reabrindo para estudantes internacionais, milhares de estudantes graduados qualificados para trabalhar na Austrália não tem a permissão de voltar ao país antes do ano que vem.







O ministro da imigração, Alex Hawke, anunciou recentemente que os portadores do Temporary Graduate Visa, visto de trabalho pós-estudos, que ficaram fora da Austrália por causa das restrições na fronteira, podem dar entrada no pedido de um novo visto 485 a partir de julho do próximo ano.







O departamento de assuntos internos declara que "a reposição do visto Temporary Graduate vai ser implementada a partir de 1 de julho de 2022 já que é necessária uma emenda aos regulamentos de imigração de 1994. Mudanças na tecnologia de informação e comunicações também são necessárias para que seja possível fazer a substituição do visto Temporary Graduate".







Cerca de 30 mil ex-estudantes internacionais da Austrália são ou foram portadores do visto de trabalho pós-estudos nos últimos dois anos. 14 mil deles estavam fora da Austrália quando as fronteiras foram fechadas e ficaram impossibilitados de voltar ao país.















A Tasmânia está se preparando para receber um grande fluxo de turistas e também novos casos de COVID-19 já que o estado reabre hoje para viajantes domésticos.







Pessoas totalmente vacinadas podem de outros estados e territórios da Austrália podem viajar para a Tasmânia a partir desta quarta-feira depois que a divida do estado ficou fechada por um bom tempo desde o início da pandemia. Família reunida no aeroporto de Hobart, na Tasmânia, nesta quarta-feira, dia em que o estado voltou a receber viajantes domésticos. Source: AAP Image/Rob Blakers



Pelo plano de reabertura, pessoas que tenham saído de regiões de alto risco, onde há surto de COVID, devem apresentar um teste negativo feito até 72 horas antes da chegada.







Ao falar ao programa News Breakfast da ABC, o governador da Tasmânia, Peter Gutwein, disse que há mais animação do que preocupação para receber de volta os visitantes.















Cerca de 1.500 paramédicos a mais são necessários em Nova Gales do Sul para resolver o problema da demora no tempo de resposta das ambulâncias no estado.







Dados do Instituto de informações sobre saúde do estado divulgados nesta quarta-feira mostram que o tempo médio de resposta das ambulâncias no terceiro trimestre deste ano era de 14.4 minutos, o mais lento registrado desde 2010.







A Associação de Paramédicos da Austrália, APA, disse que enquanto esse resultado reflete a pressão gerada pelo durto da variante Delta da COVID-19, ele também aponta que há uma tendência de que os resultados piorem.







O presidente da APA em Nova Gales do Sul, Chris Kastelan , disse que as ambulâncias estão falhando em atender quatro a cada seis pacientes que precisam.















Tags de identificação carregadas por bluetooth devem passar a ser usados em breve por profissionais de saúde para que haja um rastreamento de casos de COVID-19 mais preciso nos hospitais da Austrália.







Pesquisadores da universidade Monash e do Alfred Helth estão testando o uso das tags de identificação eletrônia por funcionários do setor de doenças infecciosas do hospital The Alfred em Melbourne.







O professor associado Mehmet Yuce do departamento de engenharia de sistemas elétricos e de computação da universidade Monash disse que o hospital instalou sensores em cada cômodo que identificam todas as pessoas que entram portando a tag. O aparelho pode ser implementado em outros hospitais, clínicas e lares para idosos na Austrália.