Notícias da Austrália e do Mundo | 23 de março de 2022 | SBS Portuguese

A estrela do tênis australiano e número um do mundo Ash Barty anunciou sua aposentadoria do esporte.







A campeã do Aberto da Austrália deste ano fez o anúncio nesta quarta-feira, em sua conta no Instagram em um vídeo gravado com a amiga e tenista Casey Dellacqua.







Ash Barty disse aos fãs que é grata pelo apoio e deixa o tênis profissional se sentindo "orgulhosa e realizada". Ash Barty anunciou sua aposentadoria precoce do tênis profissional através de um video divulgado nesta quarta-feira na conta dela no Instagram. Source: Instagram Ash Barty











O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para uma possível crise alimentar devido à interrupção das exportações de grãos da Ucrânia.







Durante um discurso em vídeo ao parlamento italiano, Zelensky disse que a Ucrânia teria dificuldades para exportar seus produtos agrícolas.







A Ucrânia é um grande exportador de alimentos, e Zelensky disse que a fome pode afetar vários países.







Ele pediu ao governo italiano que sancione a Rússia impondo embargos comerciais, proibindo a entrada de navios russos nos portos da Itália e bloqueando as propriedades e contas bancárias de oligarcas russos ligados ao Kremlin.







Ele disse que perguntou ao Papa Francisco sobre um possível papel do Vaticano na mediação das negociações de paz.









O secretário-geral das Nações Unidas disse que a guerra na Ucrânia é invencível para a Rússia, e é hora de as hostilidades cessarem.







O português Antonio Guterres falou que mesmo que a Rússia consiga conquistar a cidade de Mariupol, será inútil.







Segundo Guterres, a guerra está ficando cada vez mais destrutiva e imprevisível, e as negociações para acabar com ela devem começar imediatamente.

A ONU divulgou que mais de 10 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas na Ucrânia, e que há 953 mortes de civis confirmadas, mas que esse número é provavelmente maior.















As equipes de resgate não encontraram sobreviventes até agora de um avião com 132 pessoas que caiu em montanhas no sul da China.







O avião da companhia China Eastern causou um incêndio grande que pôde ser visto nas imagens de satélite da NASA antes que os bombeiros pudessem apagá-lo.







O avião tinha cerca de uma hora de voo antes de cair abruptamente. Os investigadores do acidente ainda não divulgaram informações sobre o motivo da queda.







O diretor da Administração de Aviação Civil da China, Zhu Tao, reforçou que não há sinal de sobreviventes.















O primeiro-ministro australiano Scott Morrison anunciou A$ 5,4 bilhões em financiamento para construir a represa Hells Gates no norte de Queensland.







Ele disse que não deve haver oposição ao projeto e fez um apelo ao governo de Queensland para que apoie a construção.







Morrison destacou que a construção da represa vai criar milhares de empregos e gerar bilhões de dólares na economia e na indústria agrícola de Queensland durante a construção e as operações.











Durante as operações, é esperado que novas oportunidades agrícolas apoiem mais de 3 mil empregos e gerem até A$ 6 bilhões na receita líquida local.















O orçamento federal da Austrália, que será anunciado no dia 29 de março, incluirá mais de A$ 700 milhões para apoiar o treinamento médico especializado em áreas regionais.







O programa que treina médicos locais em áreas de especialidades médicas, está em execução desde 2010 e continuará por mais quatro anos a partir de 2022.







Os A$ 708 milhões em financiamento serão gastos em sua expansão, o que significa que deve haver 920 vagas em tempo integral por ano com treinamento em salas especializadas, cirurgias diurnas e hospitais particulares.



O ministro da saúde regional, David Gillespie, disse que isso aumentará a força de trabalho médica nas áreas regionais e rurais.

















O líder do partido trabalhista Anthony Albanese disse que não haverá um inquérito examinando as alegações de assédio moral contra a falecida parlamentar por Victoria, Kimberley Kitching.







Apesar dos crescentes pedidos de investigação, inclusive por ex-deputados trabalhistas, Albanese afirma que não é necessário um inquérito.

Em entrevista ao programa Today Show do Canal Nove, Albanese disse que Kimberley Kitching ia querer que o partido trabalhista seguisse em frente e buscasse uma vitória nas próximas eleições.







Ele também destacou que a parlamentar não fez nenhuma reclamação sobre alegações de assédio moral.







Outros destaques desta quarta-feira:







OMC celebra avanço na isenção de patentes da vacina contra a COVID-19 mas acordo inicial entre EUA, União Europeia, India e África do Sul precisa do consenso doa 164 membros da organização.

Ministro da Educação do Brasil, Milton Ribeiro, nega favorecimento a pastores e pedidos do presidente Bolsonaro sobre distribuição de verba após denúncia e áudio divulgado pela Folha de S. Paulo.

Governo brasileiro vai zerar imposto de importação sobre o etanol e seis itens da cesta básica até o final do ano.

TSE lança ouvidoria da mulher para recebimento de denúncias de violência política contra candidatas.