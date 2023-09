Notícias da Austrália e do Mundo | 29 de março de 2022 | SBS Portuguese

Governo apresenta o novo orçamento hoje





O governo entrega o orçamento esta noite, antes das eleições federais, e o ministro federal das Finanças diz que este é um orçamento que reflete um plano de ação a longo prazo.





É provável que o orçamento esteja maioritariamente concentrado nas pressões do custo de vida e nas medidas de alívio, como por exemplo um corte temporário no imposto especial de combustível.





O ministro, Simon Birmingham disse ao canal ABC que, no futuro, não só é importante expandir os setores digital e de pequenas empresas, mas também abordar os preços dos produtos do dia-a-dia que estão muito altos atualmente: "O que estamos a fazer é agir de maneira responsável e direcionada. Assistimos a um enorme aumento nos preços do petróleo como resultado da guerra na Europa, que vemos como temporário. Então, estamos a responder de forma direcionada e responsável".





Lismore vê o regresso das cheias do mês passado, com muito medo medo e profunda exaustão Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE





Mais chuvas aterradoras e ordens de evacuação para NSW





O Serviço de Emergência de Nova Gales do Sul emitiu novas ordens de evacuação para as pessoas na costa norte do estado, já que inundações que acarretam risco de vida voltaram a atingir a região novamente.





Pela segunda vez no espaço de um mês, os moradores das zonas baixias de Billinudgel receberam ordens para abandonarem as suas casas, à medida que os centros de evacuação nas cidades ao redor reabrem.





Uma ordem de evacuação também foi feita para a zona de Mullumbimby, com os moradores a serem orientados para evacuarem às 7 da manhã de hoje.





Residentes do norte e sul de Lismore e zonas baixias de Kyogle também estão a evacuar já desde a noite passada.





O presidente da câmara de Lismore, Steve Krieg, disse ao canal Nine que é outro tremendo golpe para a região que ainda nem está recuperada das grandes inundações do mês passado e já tem agora que enfrentar mais este desaire:

As pessoas estão muito nervosas, cansadas... exaustas, para ser honesto. O melhor termo que ouvi foi ´fadiga de enchentes´. Nas últimas quatro semanas, todos estiveram muito ocupados a limpar as suas casas e negócios e esse tipo de coisa.

Também em Queensland, a chuva e o perigo aumentam novamente





Enquanto em Nova Gales do Sul as chuvas estão a repetir os estragos gravíssimos do mês passado, também no sudeste de Queensland chuvas intensas e consequentes inundações deixaram os moradores da cidade de Dalby em completo alerta.





A busca por um homem desaparecido continua enquanto foi confirmada a morte de um outro homem nas águas da enchente em Toowoomba.





Um alerta de emergência foi emitido para os moradores das áreas baixias, que foram instruídos para avisarem os seus vizinhos, protegerem os seus pertences e prepararem-se para se deslocarem para zonas mais altas e menos expostas às enchentes.





O oligarca russo, Roman Abramovich, alegadamente envenenado por radicais russos durante as negociações de paz entre o seu país e a Ucrânia. Source: Press Association, AAP / Adam Davy Abramovich alegadamente envenenado





O bilionário russo, Roman Abramovich terá sido alegadamente envenenado durante as negociações de paz com os diplomatas ucranianos, os quais também terão sido envenenados, num ataque atribuído a radicais russos.





O jornal Wall Street noticiou que Abramovich, dono do clube de futebol do Chelsea, sobreviveu ao ataque, mas ficou cego por algumas horas, sofreu uma erupção cutânea descrita como “descascamento de pele” e ficou com os olhos vermelhos, lacrimejantes e bastante doridos.





Abramovich tem andado a viajar entre as cidades ucraniana de Lviv e Moscovo, na Rússia, participando ativamente das negociações de paz entre as duas nações.





O secretário de estado das Nações Unidas, o português António Guterres na luta pela paz na Ucrânia Source: Bebeto Matthews/AP





António Guterres apela ao cessar-fogo humanitário





As Nações Unidas direcionaram o coordenador humanitário da organização, Martin Griffiths, para este explorar a possibilidade de um cessar-fogo humanitário na Ucrânia.





O chefe da ONU, António Guterres, diz que o fim das hostilidades permitirá que a ajuda humanitária essencial seja entregue e que os civis se desloquem com segurança.





Griffiths começou imediatamente a trabalhar em Cabul, com planos para visitar Moscovo e Kiev para iniciar discussões neste sentido, o quanto antes.





Guterres reforçou a extrema importância em estabelecer e manter um diálogo sobre a possibilidade deste cessar-fogo humanitário: "Sejamos claros aqui. A solução para esta tragédia humanitária não é de cariz humanitário, mas sim político. Por isso, apelo para um cessar-fogo humanitário imediato para permitir o progresso sério das negociações políticas, visando chegar a um acordo de paz baseado nos princípios da Carta das Nações Unidas".





Países da NATO/OTAN do sudeste da Europa reúnem-se para discutir a sua defesa contra a Rússia





Os membros da NATO/OTAN do sudeste da Europa organizaram um mini encontro na Bulgária, um summit de pequena escala, para trabalharem no combate à influência da Rússia, conforme a guerra na Ucrânia prossegue.





Numa reunião entre primeiros-ministros, em Sofia, foi reforçada a vontade destes países de reduzir a dependência das importações russas e aumentar a defesa dos seus países.





A segurança da alimentação e da energia são particularmente preocupantes e, claro, também foram discutidas.





O primeiro-ministro búlgaro Kiril Petkov disse que a nova ligação de gás entre o seu país e a Grécia estará operacional a partir de junho de 2022, reduzindo a dependência do gás russo.





Os países representados também concordaram em trabalhar juntos para combater uma potencial escassez de grão, trigo e fertilizantes causada por várias ramificações da guerra na Ucrânia.





O primeiro-ministro da Roménia, Nicolae Ciuca, diz que todos estes países percebem que a Rússia é a ameaça mais séria à sua segurança comum:

Reconhecemos a má postura e a influência russa na região. Decidimos enfrentá-la aumentando a nossa resiliência. Isso inclui reduzir a dependência energética da Rússia, combater narrativas falsas russas, e aumentar a proteção cibernética e as trocas comerciais entre nós.

O presidente russo, Vladimir Putin (à esquerda) e o presidente francês, Emmanuel Macron (à direita) em negociações no âmbito do conflito na Ucrânia. Source: Sputnik





Presidente de França, Emmanuel Macron arranca com a sua campanha oficial





O atual presidente francês, Emmanuel Macron, está a fazer campanha no leste da França para obter apoio para as próximas eleições, agora que a temporada oficial da campanha está na sua fase de arranque.





A menos de duas semanas da primeira ronda da votação, Macron tem uma vantagem confortável nas sondagens de opinião, mas alguns alertam para o fato das abstenções estão a aumentar.





Macron atingiu um recorde de 31,5% na sondagem da opinião pública, no início deste mês, com a sua resposta à crise na Ucrânia. Mas a proporção de pessoas que dizem que pretendem votar em Macron diminui mesmo assim para os 28,5%.





O presidente, que já foi muitas vezes criticado por estar desligado das lutas internas do povo francês, reconheceu que o aumento do custo de vida é uma frustração crescente para os cidadãos:

Estou a lutar pelo meu plano, pela minha visão que é a de uma França unida. Tenho persistido com este plano nos últimos cinco anos. Entendemos as dificuldades e as divisões que existem, e não corrigimos tudo, estamos bem conscientes disso, e é por isso que quero continuar com este compromisso.

O estalo de Will Smith a Chris Rock na entrega dos óscares de Hollywood condenado pela Academia





A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas condenou a decisão do ator Will Smith de dar um estalo no comediante Chris Rock, durante a cerimônia de entrega das estatuetas de Hollywood, ontem dia 28 de março.





A Academia lançou uma notificação de rescaldo acerca do incidente, depois de mais de 15 milhões de pessoas assistirem à cena durante transmissão em direto da entrega dos óscares de Hollywood, quando este episódio chocou a multidão presente na cerimónia, mas também todos os amantes do cinema pelo mundo inteiro.





Smith deu um estalo no comediante na sequência de um comentário feito sobre a sua esposa, Jada Pinkett Smith, a qual sofre de uma condição médica chamada alopecia androgenética feminina que provoca a queda de cabelo por tempo indeterminado. Não se sabe ainda se esta reação violenta de Smith terá mais o que se lhe diga e se, para além do estado de saúde da sua esposa ter sido a razão para esta explosão do ator, possa haver ainda algo antigo por resolver na relação pessoal com Chris Rock.





Smith reagiu com o estalo a Chris Rock momentos antes de receber o óscar de melhor ator de 2022, um prémio que finalmente recebeu após várias nomeações no passado. Chris Rock, por seu turno, ainda não prestou declarações acerca do sucedido e parece que, até á data da publicação desta notícia, também não apresentou queixa na polícia.





Paramédicos de Nova Gales do Sul lutam por melhores condições de trabalho





Os paramédicos de Nova Gales do Sul dizem que as operações de emergência continuarão apesar da ação industrial que está a ser levada a cabo hoje, terça-feira dia 29 de março.





Membros da Associação Australiana de Paramédicos estão nesta ação numa tentativa de pressionar os governos por melhores condições de trabalho e mais recursos.





O secretário assistente da associação, Alan O'Riordan diz que os cuidados intensivos não serão comprometidos:

Não vamos efetuar transporte de rotina, e também não vamos proceder com altas hospitalares, coisas assim que podem ser feitas por outros provedores, para transporte de pacientes que não estão nas urgências. Contudo, estaremos lá para atender chamadas telefónicas 000. Se alguém fizer essa uma chamada 000 nós responderemos.

Vários sindicatos que representam os paramédicos e o Sindicato de Serviços de Saúde, que afirma representar "a vasta e esmagadora maioria da força de trabalho de ambulâncias do estado", dizem que nenhuma ação industrial está planeada.





A Comissão Real Australiana para a deficiência descobre que metade das mulheres com deficiência sofrem de violência





A comissão real australiana para a deficiência foi informada de que quase metade das mulheres com deficiência sofrem de violência física durante as suas vidas.





A taxa de 48% de violência física contrasta com a de 27% para as mulheres sem deficiência.





Duas em cada cinco mulheres com deficiência também experimentaram comportamentos emocionalmente abusivos, assediadores e controladores por parte de parceiros atuais ou anteriores.





A defensora dos direitos das pessoas com deficiência, Nicole Lee sobreviveu a dez anos de abuso sexual, emocional e financeiro por parte do seu ex-marido, que também era o seu cuidador.





Lee disse à comissão real que diferentes setores precisam colaborar melhor para ajudar estas mulheres altamente vulneráveis :

O setor de deficiência, o setor de saúde mental e o setor de violência familiar estão completamente isolados entre si. Neste sentido, não há colaboração intersetorial a acontecer neste país.

A comissão, atualmente em Hobart, ouvirá as sobreviventes de abuso durante toda esta semana.





Daniil Medvedev a desbravar caminho, agora sem a sombra de Djokovic Source: AAP Image/Dean Lewins





Medvedev a caminho do número um do ranking





No desporto, a estrela russa, Daniil Medvedev está a um passo de recuperar o número um do mundo com uma vitória por 6-3 e 6-4 sobre o espanhol, Pedro Martinez, no Miami Open.





Medvedev, que pode substituir Novak Djokovic no topo do ranking mundial caso chegue às semifinais de Miami, 14 ases e garantiu a vitória em 84 minutos.





O próximo adversário para Medvedev, que perdeu o seu número um no ranking após uma derrota surpresa no terceiro round em Indian Wells, há duas semanas atrás, será o americano Jenson Brooksby.