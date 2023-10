Notícias da Austrália e do Mundo | 30 maio 2021 | SBS Portuguese

São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 30 de maio de 2021:





Cinco novos casos de Covid hoje no estado de Victoria, com este último foco infeccioso chegando a um total de 40 casos

Scott Morrison deixa controvérsia do vírus para trás e vai à Nova Zelândia

Protestos em 19 capitais brasileiras contra o presidente Jair Bolsonaro

No futebol, Chelsea é campeão da Champions, vencendo o Manchester City no Estádio do Dragão, no Porto

Victoria registrou 5 casos novos de transmissão local de Covid-19, enquanto continua o lockdown de 7 dias em todo o estado.





Com isso, chega a 49 o total de casos ativos de Covid-19 em Victoria.





Mais de 45 mil pessoas foram testadas ontem para coronavirus.





Um novo caso foi registrado na quarentena em hotéis.





Mais de 17.700 pessoas foram vacinadas ontem no estado.





Jeroen Weimar, chefe dos testes de Covid no estado, disse que o pessoal em busca de contatos próximos dos infectados tem feito um progresso excepcional:





"We're getting close on the heels of this outbreak but we have cases, in this list of 35 cases, we do have cases that have taken a while to present for testing. That means a long exposure period out in the community, it means a number of potential branches we've got to chase down. So, the message from this is, please, whoever is out there, if you've got any reason to be concerned about your health, if you've been thinking about this, you should get tested.”





Quatro dos novos infectados hoje estão ligados a um entregador de comida, cujos movimentos levaram a um alerta em 20 locais de possível alta exposição ao vírus.





Este motorista não tinha sintomas quando fez entregas por toda cidade de Melbourne por vários dias.





O quinto caso registrado hoje está ligado a uma empresa de finanças onde trabalhava um dos casos no início deste surto.





O primeiro-ministro Scott Morrison segue hoje para a Nova Zelândia para conversações com a sua homóloga Jacinda Ardern.





Ele deixa a Austrália em meio a pesadas críticas ao seu governo, pelo ritmo muito lento da vacinação contra Covid e pelo fracasso do sistema de quarentena de hotéis em conter o vírus - já que este sistema é responsável até agora por 17 dos surtos de Covid no país.





Somente dois por cento da população australiana recebeu duas doses da vacina, enquanto que nos Estados Unidos a metade da população já foi vacinada.





O primeiro-ministro em exercício, Michael McCormack, disse que este não é um jogo de apontar culpados:





"Well Adam Bandt made this point in Question Time the other day and made the point about America. Well Adam Bandt, if he thinks America is so great he should go and live there. We'd all be better off. The situation is, I know where I'd rather live. And that's right here in Australia. Where yes, we've have 910 deaths and thats been very sad for their families, and we've been on top of this virus. We've put out so much economic support but most importantly we've had those health outcomes like no other country.”





O líder da oposição, Anthony Albanese. disse que o plano de vacinação está confuso e que Scott Morrison fez pouco para criar acomodação alternativa para os australianos que estão voltando ao país:





"It's taken another outbreak for him to say yes, we, maybe we need to do something perhaps on other appropriate facilities. Scott Morrison said that Howard Springs (outside Darwin) would be increased from 800 to 2000 people by April/May. Well I have got news for him. It's almost the end of May."







Neste sábado, a oposição ao governo de Jair Bolsonaro levou milhares de pessoas às ruas de cidades pelo Brasil em, ao menos, 19 capitais para protestar contra a política adotada no combate ao Covid 19.





Em estádios vazios, por conta da pandemia, a CBF abriu o Campeonato Brasileiro de 2021.





Luciano Borges, desde São Paulo, traz a reportagem.





Chelsea vence a final da Champions de 2021 no Porto, ao Manchester City, por 1 a zero.





Torcedores de ambos times comentaram o jogo:





Chelsea fan: "What can you say. It was Champions league final, it was always going to be a 50 50 shout, but Chelsea was the better team."