Notícias da Austrália e do Mundo | 31 de maio de 2022 | SBS Portuguese

O novo governo federal está a ganhar forma, com os trabalhistas a conseguirem os 77 assentos necessários para governar em maioria.





A última contagem de votos confirmou Josh Burns, do Partido Trabalhista, na sede de Macnamara, em Melbourne, muito à frente dos seus adversários. Burns publicou no Facebook que está animado por fazer parte do governo de Anthony Albanese, de maioria trabalhista.





A sede de Gilmore, em Nova Gales do Sul, e a sede de Deakin, em Victoria, ainda não estão completamente definidas.





O primeiro-ministro Anthony Albanese deve anunciar o seu ministério hoje.





Aguarda-se que a MP da Austrália Ocidental Anne Aly, bem como Kristy McBain, do sul de Nova Gales do Sul, e a MP de Queensland, Annika Wells, recebam posições de destaque. Elas irão preencher as vagas deixadas pelas derrotadas Kristina Keneally e Terri Butler, enquanto o MP Shane Newman, de Queensland, irá afastar-se da linha da frente.





Principais destaques desta terça-feira:





Volodymyr Zelensky pede à União Europeia reforço das sanções à Rússia

Forças russas invadiram os arredores de Sievierodonetsk, na Ucrânia

Chefe dos Repórteres Sem Fronteiras anuncia que um jornalista francês foi morto na Ucrânia

Genro do ex-líder russo, Boris Yeltsin, deixou o cargo de conselheiro do Kremlin

Autoridades russas negam que Vladimir Putin sofre de cancro

Novos números divulgados mostram que os australianos voltaram a fumar durante a pandemia.

ONU pressiona governo iraniano, ainda sobre a questão das partículas de urânio

Homem acusado do rapto de um bebé na sequência do roubo de um carro

Homem disfarçado de mulher idosa ataca Mona Lisa, a obra de arte permanente do Louvre

Marin Cilic derrotou Daniil Medvedev no Open de França

