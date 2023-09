Hambúrguer de caranguejo mole criado por Ícaro Conceição na final de competição gastronômica na Austrália

“Eu resolvi fazer uma coisa diferente, porque os outros competidores fizeram algumas coisas meio básicas e eu quis surpreender. Por que entrar numa competição nacional de hambúrguer e fazer um hambúrguer de carne vermelha moída normal, eu acho que não tem nada adicionar ao evento, “ conta o chef brasileiro Ícaro Conceição, de 30 anos, que vive em Sydney, mas é de proto Alegre, no Brasil.





O World Food Championships acontece nesse final de semana no Showgrounds em Sydney e é uma grande feira gastronômica. Em julho, Melbourne sedia o prestigioso evento gastronômico.





São seis categorias: churrasco, frango, prato vegetariano, frutos do mar, sobremesa e hambúrguer. O melhor cozinheiro de cada categoria será julgado por um grupo de jurados da famosa escola Le Cordon Bleu da França, e vai receber uma passagem para competir na final em Dallas, no Texas.





O gaúcho venceu outros vinte cozinheiros e agora compete na final do evento na categoria hambúrguer na Austrália. “Eu estava procurando entrar em competições durante a pandemia da Covid, quando estava tudo fechado. Aí eu me deparei com essa competição. Me inscrevi e acabei passando na primeira eliminatória que foi feita via zoom,“ explica. Source: Supplied



A escolha pela categoria 'hambúrguer' foi natural, algo que ele sente confiança e que acredita tem mais chances de ganhar.





“Eu tentei achar um item que seria mais confortável para mim. Eu pensei em sobremesa. Mas como não sou confeiteiro achei que a competição poderia ser mais acirrada, o que me levou para o hambúrguer,” diz.





Ícaro criou um hambúrguer com carne de caranguejo mole, frito e banhado em uma massa leve como a tempura, com salsa de milho grelhado, limão verde também, “e para dar uma quebrada o purê de abacate e do lado oposto, a maionese de Wasabi.”





“É como se fosse um rolinho de sushi frito de caranguejo. Meus competidores entraram com hambúrgueres de frango e peixe. Acho que o fator surpresa pode me dar dar uma vantagem maior, e também acho que o hambúguer de frango ou peixe tem que ser do outro mundo para vencer.” O chef Ícaro Conceição criou um inusitado hambúrguer de caranguejo e compete pelo ‘Golden Ticket’ da Copa do Mundo da Gastronomia, que acontece no showgrounds em Sydney. Se ganhar ele vai a Dallas, no Texas, brigar pelo título de Campeão Mundial. Source: Supplied



Ícaro também terá que fazer um segundo hamburguer no dia da competição, totalmente diferente do primeiro, para isso ele vai apresentar hambúrguer de barriga de porco com maçã e pimentas mexicanas.





O ganhador da competição além da chance de competir em Dallas, vai levar AU$ 3mil e um troféu. “Eu não tenho nenhum plano de usar o dinheiro para algo específico. Acho que eu eu tenho uma vida bem confortável já na Austrália. É mais uma conquista para colocar no meu currículo.

Atualmente Ícaro trabalha em um restaurante em Sydney como head chef, mas sua carreira tem uma longa história que começou quando tinha apenas 13 anos de idade.





“Minha carreira começou no açougue da minha família. Meu primeiro trabalho como chef de cozinha foi aos 23 anos na Austrália. Muitos anos atrás, passei para a gerência e continuo expandindo e aplicando minhas habilidades além da cozinha, “diz Ícaro que prefere a cozinha asiática. Ao 30 anos Ícaro acumula uma carreira brilhante que reflete sua paixão pela boa comida Source: suplied



“Eu gosto muito de comida asiática, especialmente pela cultura que tem aqui na Austrália quando no Brasil não tinha essa influência tão forte, também gosto da cozinha mexicana. Eu tento sempre misturar asiático e mexicano em tudo o que faço, são minhas maiores influências.





“Sou de Porto Alegre, fui cozinheiro lá também, meu pai tinha um açougue então aos 13 anos de idade, eu já tava cortando carne no açougue e depois com 17 resolvi fazer uma faculdade de gastronomia, depois trabalhei no Sheraton. Minha carreira foi o meu foi meu maior aprendizado. Acho que para quem está começando o importante é entrar no negócio, mesmo se for auxiliar de cozinha ou lavador de pratos, em seis meses se tiver força de vontade consegue ir para frente, eu dou muito mais valor a quem quer realmente aprender e se dedicar do que aqueles que chegam aqui e já sabem tudo.

O importante é não ter medo, ser sincero e honesto, olha não sei cozinhar, mas tenho força de vontade ou quero aprender eu acho que o perfil da pessoa é mais importante do que saber cozinhar porque quando eu comecei eu também não sabia cozinhar. Então eu acho que querer é um fator muito maior do que saber, aconselha.