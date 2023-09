Notícias da Austrália e do Mundo | 6 de abril de 2022 | SBS Portuguese

Instituto de Meteorologia prevê fortes chuvas em todo o estado de Nova Gales do Sul para o resto da semana enquanto os esforços de recuperação e limpeza dos estragos gerados pelas enchentes nos últimos meses estão em andamento.







A população se prepara para enfrentar mais tempestades, com alertas enviados a várias áreas para se preparar para inundações repentinas.

O governador de NSW, Dominic Perrottet, expressou frustração com seus colegas políticos do âmbito federal sobre o auxílio financeiro às vítimas afetadas pelas enchentes no norte do estado, pois um crescente coro de vozes sugere que as regiões governadas pelo Partido Liberal estão sendo favorecidas.







Ao falar à ABC, Perrottet disse que não deveria importar em quais regiões as vítimas das inundações vivem.















O primeiro-ministro australiano Scott Morrison rejeitou sugestões de que o sentimento negativo em relação ao governo de coalizão seja resultado da percepção pública do seu próprio caráter.







Uma pesquisa da Roy Morgan - realizada na semana passada após uma enxurrada de críticas ao primeiro-ministro por integrantes do seu próprio partido, mostra o partido trabalhista da Austrália ampliando sua liderança para 57 a 43 na preferência entre partudo trabalhista ou partido liberal.







Ao falar à ABC, Scott Morrison rejeitou as pesquisas que mostraram que a oposição pode ganhar a próxima eleição e rejeitou as críticas à sua liderança vindas de dentro do seu próprio partido.















Uma mulher indígena será oficialmente escolhida para substituir a falecida senadora do partido trabalhista Kimberley Kitching. A indígena Jana Stewart será confirmada na noite desta quarta-feira como substituta da senadora Kimberley Kitching, que morreu no mês passado aos 52 anos. Source: AAP Image/David Crosling



Jana Stewart, que concorreu contra o tesoureiro federal Josh Frydenberg para um assento no parlamento em Melbourne, em Kooyong, em 2019, será confirmada como a substituta de Kimberley Kitching, que morreu de suspeita de ataque cardíaco aos 52 anos no mês passado, em uma sessão conjunta do parlamento de Victoria hoje à noite.







Jana Stewart, de etnia Mutthi Mutthi e Wamba Wamba, trabalhou anteriormente como vice-secretária do Departamento de Justiça de Victoria.















As autoridades de saúde estão se preparando para surtos simultâneos de casos de COVID-19 e gripe antes do inverno, que devem intensificar a pressão sobre os hospitais que enfrentam escassez de funcionários e grandes atrasos em cirurgias eletivas.

Em Nova Gales do Sul, NSW, 15 mil profissionais que atuam na área de saúde, incluindo paramédicos e profissionais de limpeza, devem deixar o trabalho nesta quinta-feira, 7 de abril, devido ao controverso teto salarial do governo estadual para trabalhadores do setor público.







O sistema de saúde do Estado já conta com 4.400 funcionários em isolamento devido à COVID-19 e um número crescente de pessoas hospitalizadas com o vírus.







Mais de 400 casos de gripe foram registrados na Austrália no mês passado, dos quais 293 em Nova Gales do Sul.



Embora os números estejam bem abaixo dos níveis pré-pandemia, esse é o total mensal mais alto desde o fechamento das fronteiras internacionais, há dois anos.















O Secretário da Saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, testou positivo para COVID-19. Foi divulgado que ele tem sintomas leves e semelhantes aos da gripe e possivelmente foi infectado por um colega que tinha testado positivo.







Brad Hazzard continuará exercendo suas funções e participando das reuniões online.







Nova Gales do Sul registrou 15 mortes por COVID e 24.151 novos casos nas últimas 24 horas. São 1.444 internações e 51 pessoas em tratamento intensivo.









Em um discurso em vídeo ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky repetiu seu apelo para que os militares russos sejam levados à justiça imediatamente por crimes de guerra. Ele acusa as tropas russas das piores atrocidades desde a Segunda Guerra Mundial.

Continuam a surgir evidências gráficas de massacres de civis realizados por forças russas nos arredores de Kiev. As imagens, particularmente da cidade de Bucha, provocaram repulsa global e levaram nações ocidentais a expulsar dezenas de diplomatas russos e propor novas sanções, incluindo a proibição de importações de carvão da Rússia.







Fazendo sua primeira aparição perante o órgão máximo da ONU, Zelensky enfatizou que Bucha é apenas um dos locais no país onde estão acontecendo essas cenas de horror.













Zelensky está pedindo um tribunal semelhante ao que foi criado em Nuremberg para julgar criminosos de guerra após a Segunda Guerra Mundial.















Um soldado ucraniano descreveu cenas horríveis em Bucha, cidade recentemente libertada das forças russas.







Uma vala comum foi declarada como evidência de crimes de guerra cometidos pelas forças russas, mas a Rússia nega as acusações e diz que as chamadas evidências foram falsificadas.







Um oficial do exército ucraniano, que divulgou apenas seu primeiro nome: Nikolay, disse que homens com experiência militar foram alvos dos russos.















O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apelou diretamente aos cidadãos russos, para que eles ignorem a mídia estatal ao se informar sobre a guerra na Ucrânia.







Falando em russo no início de seu discurso antes de voltar ao inglês, Johnson disse: "o povo russo merece a verdade, você merece os fatos".

Johnson também falou das imagens gráficas que pareciam mostrar civis ucranianos mortos nas ruas depois que as tropas russas se retiraram de Kiev.















Outros destaques desta quarta-feira:













Austrália, Reino Unido e EUA vão expandir cooperação em armas hipersônicas sob o pacto AUKUS, além do plano trilateral para desenvolver submarinos movidos a energia nuclear para a Marinha australiana.

Ministra das Relações Exteriores da Austrália pede ao governo vietnamita que liberte um australiano de 72 anos, nascido no Vietnã, que cumpre sentença de 12 anos de prisão por apoiar um grupo pró-democracia.

Agência da ONU, a OMM, Organização Meteorológica Mundial, declara que calor, chuva e gelo na Antártida são sinais de alerta.

Após acidente de carro que quase teve como consequência a amputação de uma perna, estrela do golfe Tiger Woods deve jogar Masters e diz que pode ganhar sexta jaqueta verde.