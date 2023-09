Austrália e Brasil assinam acordo histórico para o visto Work & Holiday

“Finalmente o acordo recíproco para o visto Work and Holiday/ Trabalho e Férias foi assinado e isso beneficiará tanto brasileiros quanto australianos. Tive a satisfação de assinar hoje pelo governo brasileiro o Memorando de Entendimento com o ministro da Imigração australiano, Alex Hawke no parlamento australiano. ” disse Mauricio Carvalho Lyrio, embaixador do Brasil na Austrália.





De acordo com o embaixador as negociações para adicionar o Brasil à seleta lista de países que mantêm um acordo Work and Holiday com a Austrália foram iniciadas antes da pandemia da Covid 19 mas com a pandemia e a interrupção do fluxo de turistas e o fechamento das fronteiras o acordo não pôde ser assinado antes.





Resumo da notícia





Brasil e Austrália assinaram um acordo recíproco de visto de Trabalho e Férias [Work and Holiday Subclass 462] no dia em 31 de março de 2022. O acordo foi assinado no Parliament House em Camberra.

O ministro da Imigração, Alex Hawke, assinou o Memorando de Entendimento pela Austrália e Mauricio Carvalho Lyrio, Embaixador do Brasil na Austrália, assinou em nome do Brasil.

Qualquer pessoa que preencha os requisitos de elegibilidade do visto de Trabalho e Férias (subclasse 462) pode solicitar o visto, observando no entanto que existe um limite anual de 500 vagas para requerentes de visto do Brasil.

O visto é válido por um ano.

O Memorando de Entendimento foi assinado pelo embaixador brasileiro Mauricio Carvalho Lyrio e o Ministro da Imigração na Austrália, Alex Hawke no dia 31 de março, mas só entra em vigor no dia primeiro de julho de 2022: titulares do visto podem trabalhar na Austrália por 12 meses Source: camberra.itamaraty.gov.br



“A Austrália tem uma situação excepcional de praticamente pleno emprego. Tem uma certa escassez da mão de obra então eu acho que era o momento. Eu fiz isso com autorização do governo brasileiro, solicitei ao governo australiano para que nós assinássemos o acordo o quanto antes."

Esse é um visto muito particular, é o visto que permite que o jovem brasileiro de 18 a 30 anos, trabalhe durante um ano na Austrália e vice versa.

Ele lembra que há um limite no prazo em que o titular do visto pode ficar com o mesmo empregador que é de seis meses. O titular pode trabalhar durante esse período de um ano mas ele tem um limite de seis meses por empregador. O objetivo do visto, também conhecido como visto do mochileiro, é motivar o titular do visto a viajar pelo país, e trabalhar durante suas viagens. Source: camberra.itamaraty.gov.br



Os candidatos brasileiros ao visto W&H australiano devem fazer a inscrição pelo site do Department de Home Affairs que é o Ministério de Assuntos Internos da Austrália - a partir da data de vigência do acordo.





O limite de 500 vagas pode aumentar no futuro e também o tempo de permanência na Austrália. “Todos esses acordos e condições são ajustáveis. Há países que têm mais vagas mas há países que têm menos vagas. Eu sei que foi assinado recentemente um acordo com um país que começa com um número de 100 vagas que é um quinto das vagas que serão oferecidas aos brasileiros,” explica o embaixador Mauricio Lyrio Carvalho.

Se houver uma demanda suficiente para o sucesso do programa é possível que nos próximos anos esse número seja ampliado

De acordo com a Embaixada, antes da pandemia a Austrália registrou uma média de 60 a 70 mil chegadas do Brasil, e o Brasil registrou a chegada de 40 mil australianos. Os números foram drasticamente reduzidos nos últimos dois anos devido ao fechamento das fronteiras internacionais australianas por causa da Covid 19. Antes da pandemia o Brasil chegou a ser o quarto país que mais mandava estudantes internacionais para a Austrália fora da Ásia. Source: Getty Images Dúvidas mais comuns





O Embaixador Mauricio Carvalho Lyrio pede que brasileiros interessados acompanhem as informações que serão postadas pelo Department of Home Affairs/ Ministério dos Assuntos Internos próximo da data que o visto entra em vigor.

Quais são os requisitos de elegibilidade do visto Work and Holiday (Subclasse 462)?

Alguns dos requisitos gerais de elegibilidade para os requerentes de visto de trabalho e férias brasileiros são:





possuir um passaporte brasileiro válido;

ter pelo menos 18 anos até 30 anos;

ter dinheiro suficiente para se sustentar em férias de trabalho (cerca de AUD 5000);

ter dinheiro suficiente para comprar uma passagem de ida ou volta no final da sua estadia;

atender aos requisitos educacionais;

ter inglês funcional;

Nota: As informações específicas sobre o que está envolvido no cumprimento destes requisitos serão disponibilizadas mais perto da data em que os pedidos podem ser apresentados (a data em que o acordo entra em vigor, dia 1 º de julho de 2022). Muitas empresas estão lutando para recrutar mochileiros para trabalharem em suas propriedades Source: AAP



O limite anual de 500 vagas será aumentado?

Esta é uma questão para os governos australiano e brasileiro considerarem uma vez que o acordo esteja em operação por um período de tempo. O acordo entra em vigor a partir de 1º de julho de 2022.





Posso solicitar um visto de trabalho e férias agora?

Não. A Austrália precisa de uma série de processos legais e administrativos para que o acordo assinado entre em vigor, permitindo que os vistos sejam concedidos a requerentes brasileiros.





O que devo fornecer na minha inscrição e para onde vou enviá-la?

Os detalhes do que será exigido dos candidatos e para onde enviar as inscrições serão esclarecidos nos sites do Department of Home Affairs e da Embaixada da Austrália assim que as inscrições puderem ser aceitas pela Austrália.





Quanto vai custar o visto?

O custo base de um pedido de visto de trabalho e férias para a Austrália era de aproximadamente AU$ 495 (R$ 1767) em março de 2022.





O que o visto de trabalho e férias me permite fazer?

O visto permite ao titular:





permanecer na Austrália por 12 meses a partir da data de sua primeira chegada;