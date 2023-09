Notícias da Austrália e do Mundo | 8 de março de 2022 | SBS Portuguese

Cerca de 800 casas e dois mil moradores podem estar em risco na região das Northern Beaches em Sydney à medida em que a represa de Manly transborda.







O Serviço de Emergência do estado de NSW deu avisos para moradores deixarem suas casas na região.

O governador Dominic Perrottet diz que existem agora 20 ordens de evacuação em todo o estado, afetando cerca de 20 mil pessoas, e todos precisam seguir as instruções do serviço de emergência.







"Como temos dito durante todo este período, e continuaremos a repetir essa mensagem, se houver um aviso de evacuação no local, por favor, preparem-se para sair. Se houver uma ordem de evacuação, por favor, evacue."















Até 80 mil pessoas em todo o estado de NSW estão sujeitas a ordens de evacuação de suas casas à medida que a crise das inundações continua a causar estragos em toda a costa.







A comissária do Serviço de Emergência de Nova Gales do Sul, Carlene York, diz que as principais áreas de preocupação são Kempsey, na costa norte; Georges River, Hawkesbury Nepean River, e St. Georges Basin em Sydney; e na costa sul, Wollongong, Sussex Inlet, e Shoalhaven.







A agência meteorológica também diz que à medida que a noite desta terça-feira se aproxima, uma baixa está se aprofundando rapidamente no mar e os ventos estão aumentando a intensidade, o que significa que linhas elétricas e árvores podem cair, causando condições perigosas para condutores de veículos.

O porta-voz do Departamento de Meteorologia, Dean Narracorte, disse que o alívio chegará em breve: "Há boas notícias. O sistema de baixa pressão está se movendo para fora da costa norte e continuará a seguir em direção ao leste-sudeste esta noite e amanhã. Então continuará chovendo na Central Coast, Illawarra e Sydney esta noite, deve diminuir nas primeiras horas de amanhã, e, finalmente, arrastar todas as chuvas fora de nossa costa leste. Amanhã à tarde devemos ter apenas poucas chuvas."







Mas a agência meteorológica está aconselhando cautela para quando a chuva parar. Dean Narracorte diz que mesmo quando o sol sair, os rios continuarão a subir e inundar, e o pico de inundação não ocorrerá antes de quarta ou quinta-feira.















O governo de Nova Gales do Sul, NSW, nomeou um coordenador para conduzir a ação de alívio às enchentes no nordeste do estado.







O vice-comissário de polícia Mal Lanyon assumirá o papel de coordenador de recuperação regional para liderar as operações de limpeza e socorro na região de Northern Rivers.







O vice-comissário diz que está assumindo a posição imediatamente, e planeja ir à região nos próximos dias: "Uma das coisas que é importante é que continuemos tentando levar as pessoas de volta às suas vidas normais o mais rápido possível. Assim, à medida que a SES libera certas áreas e as recuperações seguem a todo vapor, então tudo vai se resolvendo. Mas no que me diz respeito, meu papel começa agora, e é sobre começar a trabalhar com as comunidades."







Enquanto isso, o governo estadual diz que planeja abrir um quinto centro de recuperação em Casino amanhã, quarta-feira.







O vice-governador, Paul Toole, diz que os centros desempenharão um papel fundamental para as pessoas que perderam tudo nas inundações, hospedando uma série de agências que podem ajudar com a reposição de documentos importantes, incluindo carteiras de motorista, e com pedidos de assistência habitacional.















A Sociedade São Vicente de Paula, Vinnies, de Nova Gales do Sul, está oferecendo subsídios financeiros para moradores de Northern Rivers afetados pelas enchentes.







Os auxílios financeiros de até A$ 3.000 serão oferecidos a partir desta terça-feira, e vão depender da situação individual de cada um.







Vinnies também está abrindo um centro de assistência a inundações em Lismore, e planeja abrir sites em Casino e Ballina ainda esta semana.

A diretora regional de resposta a enchentes da Vinnies, Clare Van Doorn, diz que os esforços de recuperação "levarão um tempo", mas a organização está determinada a fornecer apoio durante todo o processo.







"Posso dizer que estou aqui no nível zero, basicamente, e o grau de devastação na área de Northern Rivers é inacreditável. Nós da Vinnies sempre trabalhamos com as comunidades locais. Então nós só queremos estar lá e caminhar com as pessoas que estamos apoiando e servindo, para poder fornecer alguma assistência que faça a diferença."















O ministro da Defesa Peter Dutton confirmou que os integrantes da Força de Defesa estão no estado de Queensland para ajudar os moradores atingidos pelas inundações.







Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira com a govenadora de Queensland, Anastacia Palazschuk, o ministro disse que alguns soldados estavam indo de porta em porta para ver que ajuda poderia ser oferecida.







"Essa tem sido uma das áreas mais afetadas. E tivemos uma relação consistente com a comunidade local aqui, identificando suas prioridades, como podemos ajudá-los. Essa é a liderança que é fornecida da Força de Defesa Australiana trabalhando em conjunto com o governo do estado e as autoridades locais."

A Força de Defesa Australiana diz que a partir de hoje há mais de 900 pessoas destacadas em Queensland. Cerca de 900 membros da Força de Defesa Australiana também chegaram a NSW nessa terça-feira, elevando o total de soldados atuando no estado para mais de 1200.















O Gabinete Federal deve se reunir ainda hoje para discutir novas medidas de assistência às áreas que estão sofrendo inundações.







O comitê de revisão de despesas do gabinete se reunirá para finalizar a primeira onda do que o primeiro-ministro Scott Morrison descreveu como "mais e mais medidas" - o financiamento por desastres que está fora das categorias de apoio existentes.







A reunião é feita após críticas ao Fundo de Resposta a Emergências de A$ 4 bilhões do governo federal.







Foi relatado que o governo se recusou a financiar mais de A$ 150 milhões em projetos de mitigação de enchentes propostos pelos governos estaduais e territoriais em 2020, incluindo uma atualização para os sistemas de alerta de inundações de Queensland.















O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo direto aos americanos para apoiar a luta de seu país contra os militares russos.







Em uma entrevista ao World News na rede ABC, ele disse que uma batalha contínua que leva à insurgência é inevitável se o Kremlin for bem sucedido em seus planos.







Zelensky diz que a Ucrânia pode vencer a batalha se o mundo lutar em solidariedade com eles: "Se você vê e entende como nos sentimos, como lutamos contra todos os inimigos pela nossa liberdade, nos apoie. Não apenas com palavras, com passos concretos e diretos. Faça isso, e eu acho que nós vamos ganhar, é claro, juntamente com o mundo todo."















8 de março é o Dia Internacional da Mulher e na Austrália ativistas dizem que as mulheres ainda enfrentam uma série de desafios em sua luta contínua pela igualdade, incluindo a discriminação no local de trabalho.







A SBS falou com várias mulheres que dizem ter experimentado serem rebaixadas, forçadas a sair do local de trabalho ou dispensadas por terem filhos.

A presidente do Conselho Australiano de Sindicatos, Michele O'Neil, disse à SBS News que o sistema de licença-maternidade da Austrália precisa ser muito trabalhado.







"Não temos as proteções certas e a cultura certa para garantir que reconhecemos que é possível e apreciável parar o trabalho, ter um filho e voltar. Isso deve ser apoiado ao invés de dificultado para as mulheres trabalhadoras. A experiência de muitas mulheres é de desaprovação quando engravidam, quando dizem que vão sair de licença-maternidade."