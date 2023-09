Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de fevereiro de 2022 | SBS Portuguese

Em entrevista coletiva no prestigioso Clube da Imprensa de Camberra, em uma sala lotada de jornalistas, Grace Tame e Brittany Higgins, defensoras das vítimas de estupro e abuso sexual, criticaram o primeiro-ministro e o governo, sobre a falta de ação em relação à luta contra a violência sexual na Austrália hoje.





Grace Tame, que foi nomeada a Australiana do Ano de 2021, fez uma revelação surpreendente dizendo que a cultura do medo é tão enraizada no país, que foi alertada por uma organização financiada pelo governo federal para não dizer nada negativo sobre o primeiro-ministro na noite da Premiação do Australiano do Ano. Segundo ela, essa pessoa disse que qualquer crítica poderia afetar eleição federal.





Tame, falando ao Clube Nacional da Imprensa, disse que recebeu um telefonema “ameaçador” de um “um dos diretores” da organização que recebe verbas do governo, e que ouviu o seguinte pedido: “Você é uma pessoa influente. Ele (Scott Morrison) ficará com medo... com uma eleição em breve.”

"Você é uma pessoa influente. Ele terá medo", disseram eles. Eles temem? Que tipo de medo - eu me perguntei. Temo pelos mais vulneráveis de nossa nação? Um medo pelo futuro do nosso plano? E então ouvi as palavras "com uma eleição em breve..."// Vergonha.// E isso cristalizou um medo - um medo por si mesmo e por mais ninguém."





O gabinete do primeiro-ministro respondeu à acusação por meio de um porta voz dizendo que o indivíduo que ligou para Grace deveria se desculpar.





Grace Tame disse que esse é um argumento com o qual ela estava familiarizada, pois foi vítima de um professor pedófilo que também a alertou para ficar quieta durante todos os anos de abuso.





“Lembro-me dele dizendo: “Vou perder meu emprego se alguém souber disso, e você não gostaria disso, não é? Não”, disse Tame sobre seu agressor.





Ela pediu mais verbas para programas de prevenção à violência sexual, mudanças legislativas consistentes e para que o governo mostre que está levando a questão a sério com ações práticas.





Ao lado the Grace Tame, Brittany Higgins, a ex-funcionária do Partido Liberal e defensora dos sobreviventes de agressão sexual, também foi contundente em suas críticas ao que chamou de inação do governo. 2021 Australian of the Year Grace Tame (left) and advocate for survivors of sexual assault Brittany Higgins address the National Press Club Source: AAP Ela abriu seu discurso no National Press Club descrevendo, emocionada, seu suposto estupro dentro do Parlamento.





“Fui estuprada em um sofá no que pensei ser o prédio mais seguro e protegido da Austrália. Em um local de trabalho com presença policial e de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana”, disse Higgins.





“O parlamento da Austrália está seguro – está seguro – exceto se você for mulher.”





Ela disse que pouco mudou desde que seu caso veio à público.





"O ano passado não foi uma marcha por reconhecimento. Foi uma marcha por justiça. E essa justiça exige mudanças reais em nossas leis, bem como em nossa língua, em nossa cultura nacional, bem como nossa conversa em nível nacional. Isso começa com o primeiro-ministro."





