Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de julho | SBS Portuguese

Francisco Neto, técnico da seleção feminina de Portugal, está na Nova Zelândia, onde se prepara para a estreia da seleção no dia 23 de julho contra a Holanda.





Ele fala em coletiva que não há espaço para a ansiedade e que o momento é de muito treino.







Já a seleção brasileira chegou essa semana a Brisbane onde montou sua base. O time viaja depois segue para a cidade de Adelaide onde enfrenta a seleção do Panamá dia 24 de julho.





Mais notícias



A decisão do presidente americano Joe Biden de fornecer bombas de fragmentação para a Ucrânia foi recebida com desconforto por líderes de diversos países. As bombas de fragmentação são controversas, pois em sua forma não detonada, elas podem permanecer enterradas no solo e ativas por anos.





O presidente ucraniano Volodymr Zelenskyy marcou 500 dias da guerra com a Rússia com uma visita à Ilha das Cobras.





No Brasil, subiu para 14 o número de mortos em desabamento de prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife.





O primeiro-ministro Anthony Albanese está partindo de Perth e indo para a Europa para uma reunião da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A reunião da OTAN deve focar na guerra da Ucrânia.