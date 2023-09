Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 21 de outubro de 2020

Na quarta-feira (21/10), após reunião virtual com governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da CoronaVac, com o objetivo de ampliar a oferta de vacinação para os brasileiros. O ministério já tinha acordo com a AstraZeneca/Oxford, que previa 100 milhões de doses da vacina, e outro acordo com a iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de doses.





Já em pronunciamento hoje (22/10), o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que “houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde” e não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo no sentido de aquisição de vacina contra a Covid-19.





“Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações [PNI]."





Estudos em estágio avançado





A vacina experimental Coronavac desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech entrou em ensaio clínico avançado.





O Instituto Butantan de São Paulo, que está realizando os testes da Fase 3, disse que a vacina de duas doses, chamada CoronaVac, provou ser segura em um estudo que até agora envolveu 9 mil voluntários.





Mas o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que os dados sobre a eficácia da vacina não serão divulgados até que o teste seja concluído com todos os 13 mil voluntários.





O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que a vacina parece produzir anticorpos protetores. O estado espera obter aprovação regulatória para o CoronaVac até o final do ano.





O presidente Jair Bolsonaro disse que a vacina não será obrigatória.





O Brasil registrou mais de 154 mil mortos e mais de 5 milhões de infectados por Covid 19.





Também neste boletim:





Victoria registrou hoje três casos de infectados por COVID-19 e nenhuma morte

Governo de Victoria volta atrás e reverte a decisão de permitir entrada de público nas famosas corridas de cavalo de Melbourne desse final de semana

Pesquisadores britânicos vão infectar voluntários em estudo para a vacina da Covid 19

Portugal registrou mais 15 mortes e 1876 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Um país envelhecido, com trabalho precário, salários baixos e pouca escolaridade - esses são os dados da pesquisa feita pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O estudo, chamado "Retrato de Portugal na Europa" compara o país com os 27 países-membros da União Europeia

A cidade de Manchester entra em lockdown severo devido às restrições da COVID-19 no Reino Unido.

Quase 10 mil pessoas morreram de COVID-19 no Canadá. Fronteira com os Estados Unidos permanecerá fechada

O governo dos Estados Unidos está processando o Google, acusando a empresa de violar as leis da concorrência

Pelo menos 105 pessoas morreram no Vietnã por causa das enchentes e deslizamentos de terra

A França condecorou o professor de história que foi decapitado em Paris depois de mostrar a seus alunos caricaturas do Profeta Muhammad.

Em Paris, milhares de pessoas foram às ruas em uma manifestação em homenagem ao professor e protestaram aos gritos de 'França não é Baghdah'.

Melania Trump decidiu não atender um comício de campanha do marido, Donald Trump, por causa de uma "tosse persistente" após ter contraído o coronavírus.

O Brasil e Estados Unidos assinaram um memorando no valor de US$ 1 bilhão, para investimento na tecnologia 5G.

Fãs portugueses mandaram seus votos de melhoras ao astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, que testou positivo para o COVID-19.

Os CEOs de sete grandes companhias australianas, como Wesfarmers, Commonwealth Bank e BHP Billiton, assinaram uma carta conjunta pedindo para o governador Daniel Andrews reabrir a economia do estado o mais rapidamente possível.