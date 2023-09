Praias de Melbourne estão sendo policiadas para cumprir com restrições da pandemia

A polícia continua patrulhando as praias de Melbourne, com as autoridades desencorajando grandes concentrações de pessoas, com o estado de Victoria firme na batalha contra o coronavirus.





Victoria teve 12 casos novos e uma morte nas últimas 24 horas, após ter tido 8 casos novos e três mortes ontem, sábado.

Há preocupação de que tal comportamento reverta os ganhos na recuperação do estado da pandemia, com o tempo mais quente agora na primavera e o relaxamento leve nas restrições, levando as pessoas a saírem mais das suas casas.





O número de casos no estado continua a baixar, com a média de 12 casos diários novos, nas duas últimas semanas.

As restrições da pandemia podem reduzir muito mais ainda no dia 19 de outubro, mas as autoridades querem que a média de casos novos diários baixe para cinco, para que isso aconteça.

