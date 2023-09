Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 28 de outubro de 2020

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne, confirmou que passageiras de dez aviões foram forçadas a passar por exames ginecológicos no aeroporto do Catar.





Funcionários de companhias aéreas estão acusando a Qatar Airways de agressão sexual sancionada pelo Estado, depois que as mulheres, entre elas, 18 australianas, foram submetidas a exames físicos íntimos.





Os exames invasivos supostamente aconteceram em um aeroporto de Doha após funcionários terem achado uma recém-nascida envolvida em um saco plástico dentro do cesto do lixo do banheiro no aeroporto internacional de Hamad. A bebê foi achada com vida e passa bem.





A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne, disse em um inquérito parlamentar que outros países reclamaram em Doha mas não quis dizer quais.





"Outras missões diplomáticas estão envolvendo a Austrália em Doha neste assunto. Não tenho certeza se cabe a nós identificar de quais são esses países."





Ela disse que as denúncias são perturbadoras e que está investigando o caso.





"O que ocorreu foi grosseiro, perturbador e ofensivo. Jamais vi algo parecido na minha vida, em qualquer contexto. Deixamos nossos pontos de vista muito claros junto às autoridades do Catar sobre o assunto."





O médico Wolfgang Babeck estava no mesmo voo e falou a SBS News como foi.





“Todos achamos que só as pessoas mais vulneráveis estavam sendo retiradas [do avião]. Também pensamos que talvez fosse apenas algum teste para COVID. Mas apenas as mulheres foram chamadas. Acho que todas ficaram chocadas. Nos dias de hoje com COVID, às vezes você apenas segue as instruções que lhe dizem e geralmente tem boa fé."





Ele disse que as passageiras retornaram aos seus assentos no avião em estado de choque. "Elas estavam em choque. Eu não conseguia nem expressar o que aconteceu. Algumas mulheres falavam com seus parceiros e cada vez mais transparecia que algo horrível tinha aconecido com elas. "





O governo do Catar se pronunciou hoje e disse os exames físicos foram necessários para prevenir um 'crime horrível' e evitar a fuga da mãe que abandonou o bebê.

Os outros destaques do noticiário





**Membro do parlamento federal diz que Victoria não pode se dar ao luxo de entrar em outro confinamento do coronavírus, com a reabertura hoje do comércio, empresas, recintos esportivos e locais de culto.





**Victoria registrou hoje dois novos casos de coronavírus e mais duas mortes.





**A Secretaria de saúde de New South Wales solicitou aos moradores da região do sudoeste de Sydney que façam testes para o Covid depois que traços do vírus foram detectados no esgoto





**O presidente brasileiro Jair Bolsonaro se irritou ao ouvir a reclamação de que o arroz está caro e mandou um homem "ir para a Venezuela" comprar o produto





**Pelo menos três imigrantes, incluindo uma criança, morreram afogados depois que seu barco virou durante uma viagem da França ao Reino Unido.





**O ministro das Relações Exteriores da Rússia está em isolamento após entrar em contato com uma pessoa infectada por Covid 19





**O comissário da prefeitura de Filadélfia, nos Estados Unidos, está pedindo calma após manifestações em protesto à morte de um jovem negro pela polícia.





**A nomeada do presidente Donald Trump para a Suprema Corte, Amy Coney Barrett, foi confirmada pelo Senado americano





**Banco Central registrou recorde de remessas de dólares para o Brasil





**Dois projetos brasileiros venceram Prêmio de Ação Climática Global da Organização das Nações Unidas





**Uma campanha da ONU destacou cientistas que trabalham em vacina contra Covid-19