Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 29 de dezembro de 2020

Queensland registrou dois novos casos de COVID-19. Ambos foram infectados no exterior e estão em quarentena de hotéis.





Um dos casos foi identificado como a nova mutação do coronavírus recentemente detectada na África do Sul.





A Ministra da Saúde de Queensland, Yvette D'Ath, diz que é o primeiro desse tipo registrado na Austrália.





"Uma pessoa estrangeira que chegou a Queensland no dia 22 de dezembro testou positivo para a nova variante da África do Sul. Este será o primeiro caso positivo da variante do país na Austrália. Vimos outras jurisdições registrarem uma variante do Reino Unido, mas esta é a primeira vez que o sul-africano é identificado na Austrália."





As autoridades dizem que é considerada mais contagiosa.





A pessoa estava em quarentena em um hotel e desde então foi transferida para o Hospital da Universidade de Sunshine Coast para tratamento.





---





Existem novas preocupações sobre a transmissão do coronavírus na comunidade em Nova Gales do Sul.





Autoridades de saúde detectaram um caso de COVID-19 em uma pessoa que mora em Wollongong. NSW Premier Gladys Berejiklian provides a COVID-19 update during a press conference at St Leonards, Sydney, Tuesday, December 29, 2020. Source: AAP Image/Dan Himbrechts A governadora Gladys Berejiklian diz que também há vários outros casos de COVID-19 fora da área das Northern Beaches que não têm ligação clara com o surto de Avalon.





O estado registrou três novos casos conectados a Avalon, que agora soma 129 no total.





"Não estou descartando que eles não estejam de alguma forma ligados ao surto de Avalon. O caso de Wollongong foi em Sydney. No entanto, até que essas ligações sejam estabelecidas, todos nós na Grande Sydney temos que estar em alerta máximo, incluindo os residentes de Wollongong. Isso sempre é motivo de preocupação. Entendemos que os níveis de frustração podem estar aumentando, mas há luz no fim do túnel."





O chefe de saúde estadual, Kerry Chant, disse que as investigações estão em andamento sobre as infecções misteriosas fora do surto de Avalon.





"Isso destaca como a situação pode mudar rapidamente. Existem três casos que estamos investigando. Um deles é o caso de Wollongong, um da região Inner West e um da região norte (de Sydney)."





---





A premiê de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, fez um apelo aos líderes de estados e territórios para que aliviem as restrições de divisa.





"Espero que tenhamos conseguido demonstrar que as questões de divisa não deveriam existir, a menos que fossem absolutamente necessárias. Pedimos a todos os governos que considerem as decisões por motivos de compaixão. Acho que as pessoas já sofreram o suficiente com relação ao Natal e Ano Novo, em termos de não podermos nos reunir com as famílias. Acho que são questões para as quais devemos voltar nossa atenção."





Os residentes da Grande Sydney estão efetivamente isolados do resto do país.





---





O Ministro nacional da Imigração, Alex Hawke, está ameaçando deportar alguns participantes de uma grande festa nos Eastern Suburbs de Sydney no dia de Natal e que violaram as restrições de COVID-19.

Hawke está considerando deportar mochileiros que participaram da grande festa na praia.





Acredita-se que alguns sejam mochileiros que permaneceram na Austrália durante a pandemia ou expatriados, principalmente do Reino Unido.





"Como a maioria dos australianos, fiquei chocado com o que vi em Bronte recentemente. Instruí o Departamento de Assuntos Internos a apresentar quem havia violado as condições do visto. Examinaremos essas condições com um voto de cancelamento. A maioria de quem tem os vistos temporários está agindo corretamente. Se as pessoas violarem as condições do visto, estão sujeitas ao cancelamento dele. Elas são hóspedes em nosso país e pedimos que se comportem como hóspedes em nosso país."





A porta-voz da imigração trabalhista Kristina Keneally diz que duvida que Hawke possa seguir em frente porque o governo já está tendo problemas para deportar criminosos soltos devido à pandemia e às restrições de fronteira internacionais.





---





Um homem de 25 anos que chegou à Austrália em um navio internacional que carregava gado da Indonésia testou positivo para coronavírus no Território do Norte.





O homem foi testado a bordo antes de ser levado para o Hospital Royal Darwin, onde permanece isolado.





A ministra estadual da Saúde, Natasha Fyles, diz que o sistema de rastreamento em vigor reduz o risco e que esses navios precisam continuar operando.

Disse ela.





"O navio chegou no domingo à noite. O processo de triagem inicial ocorreu e esse indivíduo não atendeu aos requisitos. As pessoas precisam entender que esses navios não apenas trazem mercadorias de que os australianos precisam, mas também são navios de suprimentos vitais."





A maioria dos membros da tripulação foi transportada para as instalações de Howard Springs para realizar a quarentena obrigatória de 14 dias.